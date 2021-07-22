環法賽冠軍巴林勝利車隊宣布與安盛生科合作於甫重啟自行車賽事部署快篩
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安盛生科宣布贊助2021年環法自行車賽冠軍車隊，巴林勝利一級職業車隊（Team Bahrain Victorious），2021年所有賽事期間所需之新冠肺炎抗原快篩。
安盛生科宣布贊助2021年環法自行車賽冠軍車隊，巴林勝利一級職業車隊（Team Bahrain Victorious），2021年所有賽事期間所需之新冠肺炎抗原快篩。安盛生科自七月中旬起，為此一世界頂尖的自行車隊提供全數位化新冠肺炎快篩解決方案，包含安必測®新冠肺炎抗原檢測、PixoHealth數位通行證App和PixoHealth雲端數位管理平台，保護國際車隊安全，防止病毒傳播。
巴林勝利一級職業車隊很高興與智慧行動醫療企業安盛生科合作，車隊醫生Daniele Zaccaria表示：「快篩已經成為確保團隊安全的關鍵，這樣的合作能夠幫助車隊在整個賽季中，保持最高的防疫措施。我們都感受到賽季大受新冠肺炎影響，我們有責任在回到國際賽事上奔馳競賽的同時，與安盛生科一起保護團隊，防堵疫情擴散。」
國際自行車賽事開放賽道上總會帶來感染新冠肺炎的可能，透過安必測®新冠肺炎抗原檢測結合PixoHealth數位管理平台，幫助車隊的醫療團隊在選手出現任何症狀跡象時即時進行篩檢。
電腦輔助分析，15分鐘內顯示結果：
與肉眼判讀的抗原快篩相比，安必測®新冠肺炎抗原檢測分析儀可以客觀、精確地判讀檢測結果，讓醫療機構和企業組織減少誤判風險。
同步傳輸PixoHealth數位通行證App和PixoHealth數位管理平台：
分析儀透過符合GDPR的資訊傳輸機制，將檢測結果同時傳輸至PixoHealth數位通行證App用戶以及數位管理平台，減少大量篩檢的行政負擔，有助車隊在整個自行車賽季中，保持安全訓練以及最佳的比賽狀態。
符合歐盟標準的優異準確度：
根據臨床實驗報告指出，安必測®在症狀顯現後0-7天內，鼻咽樣本展現95%的靈敏度和98%的特異度。另一份臨床驗證回顧性研究中也實證，前鼻腔樣本檢測的靈敏度和特異度分別為93%和100%。