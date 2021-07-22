2021/07/22,
健康

環法賽冠軍巴林勝利車隊宣布與安盛生科合作於甫重啟自行車賽事部署快篩

環法賽冠軍巴林勝利車隊宣布與安盛生科合作於甫重啟自行車賽事部署快篩
Photo Credit：安盛生科

我們想讓你知道的是

安盛生科宣布贊助2021年環法自行車賽冠軍車隊，巴林勝利一級職業車隊（Team Bahrain Victorious），2021年所有賽事期間所需之新冠肺炎抗原快篩。

安盛生科宣布贊助2021年環法自行車賽冠軍車隊，巴林勝利一級職業車隊（Team Bahrain Victorious），2021年所有賽事期間所需之新冠肺炎抗原快篩。安盛生科自七月中旬起，為此一世界頂尖的自行車隊提供全數位化新冠肺炎快篩解決方案，包含安必測®新冠肺炎抗原檢測、PixoHealth數位通行證App和PixoHealth雲端數位管理平台，保護國際車隊安全，防止病毒傳播。

巴林勝利一級職業車隊很高興與智慧行動醫療企業安盛生科合作，車隊醫生Daniele Zaccaria表示：「快篩已經成為確保團隊安全的關鍵，這樣的合作能夠幫助車隊在整個賽季中，保持最高的防疫措施。我們都感受到賽季大受新冠肺炎影響，我們有責任在回到國際賽事上奔馳競賽的同時，與安盛生科一起保護團隊，防堵疫情擴散。」

國際自行車賽事開放賽道上總會帶來感染新冠肺炎的可能，透過安必測®新冠肺炎抗原檢測結合PixoHealth數位管理平台，幫助車隊的醫療團隊在選手出現任何症狀跡象時即時進行篩檢。

POC-X02_Team_Bahrain_Victorious
Photo Credit：安盛生科

電腦輔助分析，15分鐘內顯示結果：

與肉眼判讀的抗原快篩相比，安必測®新冠肺炎抗原檢測分析儀可以客觀、精確地判讀檢測結果，讓醫療機構和企業組織減少誤判風險。

同步傳輸PixoHealth數位通行證App和PixoHealth數位管理平台：

分析儀透過符合GDPR的資訊傳輸機制，將檢測結果同時傳輸至PixoHealth數位通行證App用戶以及數位管理平台，減少大量篩檢的行政負擔，有助車隊在整個自行車賽季中，保持安全訓練以及最佳的比賽狀態。

符合歐盟標準的優異準確度：

根據臨床實驗報告指出，安必測®在症狀顯現後0-7天內，鼻咽樣本展現95%的靈敏度和98%的特異度。另一份臨床驗證回顧性研究中也實證，前鼻腔樣本檢測的靈敏度和特異度分別為93%和100%。


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。