「自由日」變「混亂日」：英國50萬人收到隔離通知，百業缺工掀起「Pingdemic」恐慌潮

才剛迎來解封「自由日」的英格蘭，卻有50萬人收到「隔離通知」？英國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）延燒，為了防堵疫情，英國政府使用app通知與確診者密切接觸的民眾「即刻自我隔離」，在7月第一週，已經有超過50萬人收到「隔離通知」，頓時百業缺工，倫敦地鐵無法開、超市被掃光沒人可以補貨，英國民眾痛批「自由日」根本變成「混亂日」，而隨著英格蘭區域的解封，恐怕未來必須要隔離的民眾只會更多。

英國自19日解封以來，每天都有超過4萬起的COVID-19新增病例，過去一週確診陽性的比例較上一週增加了35.8%，英國官員預估，未來高峰可能會出現每日20萬起確診。這樣的趨勢，加上英國政府使用app通知匡列更多的密切接觸者，也讓英國掀起一陣「pingdemic」的恐慌潮。

「pingdemic」這個新名詞，是由「大流行」（pandemic）和「ping」（簡訊通知）所組成，指英國國民保健署（NHS）使用的一款app，目前通行於英格蘭與威爾斯地區。如果民眾下載了這個app後來檢測出陽性反應，NHS就會透過app向在過去幾天在確診者附近待過、或有密切接觸的其他用戶，發送警報。

Bins in England go uncollected due to Covid test-and-trace ‘pingdemic’ https://t.co/RSidI6q297 — The Guardian (@guardian) July 16, 2021

收到這個警報通知的民眾，必須立刻自我隔離，不得上學、上班、出入公共場所，也不能使用公共交通工具，更不能接待訪客，為期10天，無論你有沒有接種疫苗。

在7月的第一週，NHS大約發送了53萬126則隔離警報。包括英國首相強森（Boris Johnson），因為曾和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）接觸，也正在自主隔離中。

英國超市貨架怎麼空了？脫歐、氣候炎熱加上「隔離通知」

「Ping」最為人詬病的，是他一方面不管你有沒有確診、有沒有接種過疫苗，只要收到簡訊，就要自我隔離。《每日電訊報》還接獲民眾投訴，這個app有時候會出包，因為藍芽的穿透力夠強，有民眾根本沒有接觸過確診者，只是住在隔壁，但也被「Ping」了。不過英國衛生部強調，這是無稽之談。

英國的產業公會警告，在食品供應和製造業等領域，員工缺勤正因隔離政策 呈指數增長， 全國各地的公司都因人手不足而關門大吉。英格蘭 的汽車廠、鐵路、超市和酒吧也警告，「pingdemic」正在破壞英國的經濟復甦，供應鏈也正面臨崩潰的邊緣。

英國瑪莎百貨首席執行官 洛伊（Steve Rowe）表示，員工必須大量自我隔離是目前每個行業的主要問題，警告說可能會導致供應鏈出現問題。英國最大的冷鏈物流公司Lineage Logistics就聲稱，他們缺勤的員工比疫情期間任何時候都多，公司恐怕將無法向客戶運送食物。

英國《衛報》指出， 由於英國脫歐下的關稅改變，遇到疫情下的自我隔離，加劇了物流的人力短缺，尤其是貨車司機。另一方面，英國突如其來的熱浪，導致對新鮮水果、沙拉等新鮮食物的需求激增，也增加了供貨困難。

社群媒體上開始出現，部分地區的超市出現了牛奶、雞蛋、麵包等基本食物的短缺情況。

Rubbish. We're never going to run out of gammon in this country. https://t.co/f3VTnquvHE — James O'Brien (@mrjamesob) July 21, 2021

It’s estimated the UK has 100,000 fewer truck drivers than it needs. Because of #Brexit, new drivers from Europe can no longer come to work in the UK as easily as before. https://t.co/IqylU54WTh — euronews (@euronews) July 21, 2021

由於物流司機短缺，英國最大的零售商 特易購（Tesco）上週日不得不放棄部分網路訂單的配送服務，而特易購的對手、連鎖超市Iceland UK更慘，因為人手不足，他們必須關閉部分店面，這是疫情爆發以來的頭一遭。

Iceland UK的執行董事沃克（Richard Walker）指出，過去一週缺勤的員工人數增加了50%， 與一個月前相比爆增了400%，已經有超過1000名員工（佔其員工總數的 4%）正在隔離，而這倒不是因為染疫，而是因為隔離通知。 他補充說，隨著感染人數的增加，隔離的情況可能會變得更糟、更快。 Iceland UK目前打算招聘2000名臨時工來協助彌補缺勤。

#COVID19: 'Increasing pressure' to keep shelves stocked as 'pingdemic' threatens staffing, retailers warn https://t.co/fhA3Q0tt2y — Sky News Business (@SkyNewsBiz) July 22, 2021

英國知名連鎖酒吧Greene King表示，由於人手不足，上週不得不暫時關閉33家酒吧。

Iceland says 1,000 of its staff have been "pinged" by the app.



Meanwhile Greene King has closed 33 pubs in the past week due to staff self-isolatinghttps://t.co/VIkQ2CkHgt — BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) July 20, 2021

另外，交通運輸業、製造業和警察，也因要自我隔離的員工增加，嚴重人手不足，17日倫敦地鐵的大都會線關閉，就是因為員工需要自我隔離，這也讓英國鐵路、海事和運輸（RMT）工會提出警告，英國的運輸服務將處於危險之中，民眾嚮往的「自由日」，很容易變成「混亂日」。

The District and Piccadilly lines have also be affected.https://t.co/7l7LI7IOL3 — BBC London (@BBCLondonNews) July 17, 2021

英國汽車製造商沃克斯豪爾（Vauxhall）19日也稱，由於「Ping」通知越來越多員工，他們部分工廠必須從3班制調整成2班制。

英國各地的警力也受到「pingdemic」的影響。在 多塞特郡，有三分之一的內勤人員因為「Ping」或者確診陽性，必須立刻下班 ，這恐怕使民眾打電話報案，要等待時間會更長了。克利夫蘭警方表示，他們必須取消休假，或者從其他班次調派更多的警察，來彌補人力空缺。但是仍然會錯過一些電話。

Three stories this morning:



🔴 Police response times 'under strain' from 'pingdemic' https://t.co/qq9NrdANtT

🔴 NHS staff in England get 3% pay rise https://t.co/RG36BuqLzJ

🔴 Retailers under 'increasing pressure' to keep shelves stocked amid 'pingdemic' https://t.co/bmUbrT2Sui pic.twitter.com/Bv6Da7L1Lo — Sky News (@SkyNews) July 22, 2021

另一方面，英格蘭地區上週 也有超過100萬兒童因 COVID-19的關係 沒去上學。

英國首相強森表示，自我隔離是該國抵禦病毒的重要手段。他向「在這片土地上上下下、從事各種服務、公共部門和其他方面的所有人道歉，他們遇到了不便。」而英國政府也表示， 目前部分行業如醫療相關、卡車司機、核電廠員工、邊境員工和公用事業的勞工，可以自簡訊隔離政策中豁免。不過強森發言人表示，目前英國政府傾向「逐案」批准，「隔離仍然是人們為阻止病毒傳播可以採取的最重要的行動。」

雖然「Pingdemic」造成的混亂占據英國各大媒體版面，但英格蘭一直要到8月16日起，才會對這個隔離通知進行調整，未來已完全接種2劑疫苗的人接到通知，將不再需要進行自我隔離，他們會被要求進行PCR檢測。

A record half a million alerts were sent through the app last week in the ever-growing 'pingdemic'. https://t.co/aXeOhbxvlr — Metro (@MetroUK) July 16, 2021

Newspaper headlines: 'Pingdemic' hits supermarkets and NHS pay 'insult' https://t.co/kxDBCNPVAs — BBC News (UK) (@BBCNews) July 21, 2021

Iceland stores and BP petrol stations are the first to be shut by pingdemic https://t.co/Snj5mHp1HH pic.twitter.com/IXPQtjMJGs — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 21, 2021

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核稿編輯：翁世航