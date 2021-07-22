2021/07/22,
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「自由日」變「混亂日」：英國50萬人收到隔離通知，百業缺工掀起「Pingdemic」恐慌潮

「自由日」變「混亂日」：英國50萬人收到隔離通知，百業缺工掀起「Pingdemic」恐慌潮
今年1月英國一名婦女走出超市Sainsbury。｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

「Ping」最為人詬病的，是他一方面不管你有沒有確診、有沒有接種過疫苗，只要收到簡訊，就要自我隔離。

才剛迎來解封「自由日」的英格蘭，卻有50萬人收到「隔離通知」？英國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）延燒，為了防堵疫情，英國政府使用app通知與確診者密切接觸的民眾「即刻自我隔離」，在7月第一週，已經有超過50萬人收到「隔離通知」，頓時百業缺工，倫敦地鐵無法開、超市被掃光沒人可以補貨，英國民眾痛批「自由日」根本變成「混亂日」，而隨著英格蘭區域的解封，恐怕未來必須要隔離的民眾只會更多。

英國自19日解封以來，每天都有超過4萬起的COVID-19新增病例，過去一週確診陽性的比例較上一週增加了35.8%，英國官員預估，未來高峰可能會出現每日20萬起確診。這樣的趨勢，加上英國政府使用app通知匡列更多的密切接觸者，也讓英國掀起一陣「pingdemic」的恐慌潮。

「pingdemic」這個新名詞，是由「大流行」（pandemic）和「ping」（簡訊通知）所組成，指英國國民保健署（NHS）使用的一款app，目前通行於英格蘭與威爾斯地區。如果民眾下載了這個app後來檢測出陽性反應，NHS就會透過app向在過去幾天在確診者附近待過、或有密切接觸的其他用戶，發送警報。

收到這個警報通知的民眾，必須立刻自我隔離，不得上學、上班、出入公共場所，也不能使用公共交通工具，更不能接待訪客，為期10天，無論你有沒有接種疫苗。

在7月的第一週，NHS大約發送了53萬126則隔離警報。包括英國首相強森（Boris Johnson），因為曾和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）接觸，也正在自主隔離中。

英國超市貨架怎麼空了？脫歐、氣候炎熱加上「隔離通知」

「Ping」最為人詬病的，是他一方面不管你有沒有確診、有沒有接種過疫苗，只要收到簡訊，就要自我隔離。《每日電訊報》還接獲民眾投訴，這個app有時候會出包，因為藍芽的穿透力夠強，有民眾根本沒有接觸過確診者，只是住在隔壁，但也被「Ping」了。不過英國衛生部強調，這是無稽之談。

英國的產業公會警告，在食品供應和製造業等領域，員工缺勤正因隔離政策呈指數增長，全國各地的公司都因人手不足而關門大吉。英格蘭的汽車廠、鐵路、超市和酒吧也警告，「pingdemic」正在破壞英國的經濟復甦，供應鏈也正面臨崩潰的邊緣。

英國瑪莎百貨首席執行官洛伊（Steve Rowe）表示，員工必須大量自我隔離是目前每個行業的主要問題，警告說可能會導致供應鏈出現問題。英國最大的冷鏈物流公司Lineage Logistics就聲稱，他們缺勤的員工比疫情期間任何時候都多，公司恐怕將無法向客戶運送食物。

英國《衛報》指出，由於英國脫歐下的關稅改變，遇到疫情下的自我隔離，加劇了物流的人力短缺，尤其是貨車司機。另一方面，英國突如其來的熱浪，導致對新鮮水果、沙拉等新鮮食物的需求激增，也增加了供貨困難。

社群媒體上開始出現，部分地區的超市出現了牛奶、雞蛋、麵包等基本食物的短缺情況。

由於物流司機短缺，英國最大的零售商特易購（Tesco）上週日不得不放棄部分網路訂單的配送服務，而特易購的對手、連鎖超市Iceland UK更慘，因為人手不足，他們必須關閉部分店面，這是疫情爆發以來的頭一遭。

Iceland UK的執行董事沃克（Richard Walker）指出，過去一週缺勤的員工人數增加了50%，與一個月前相比爆增了400%，已經有超過1000名員工（佔其員工總數的 4%）正在隔離，而這倒不是因為染疫，而是因為隔離通知。他補充說，隨著感染人數的增加，隔離的情況可能會變得更糟、更快。Iceland UK目前打算招聘2000名臨時工來協助彌補缺勤。

英國知名連鎖酒吧Greene King表示，由於人手不足，上週不得不暫時關閉33家酒吧。

另外，交通運輸業、製造業和警察，也因要自我隔離的員工增加，嚴重人手不足，17日倫敦地鐵的大都會線關閉，就是因為員工需要自我隔離，這也讓英國鐵路、海事和運輸（RMT）工會提出警告，英國的運輸服務將處於危險之中，民眾嚮往的「自由日」，很容易變成「混亂日」。

英國汽車製造商沃克斯豪爾（Vauxhall）19日也稱，由於「Ping」通知越來越多員工，他們部分工廠必須從3班制調整成2班制。

英國各地的警力也受到「pingdemic」的影響。在多塞特郡，有三分之一的內勤人員因為「Ping」或者確診陽性，必須立刻下班，這恐怕使民眾打電話報案，要等待時間會更長了。克利夫蘭警方表示，他們必須取消休假，或者從其他班次調派更多的警察，來彌補人力空缺。但是仍然會錯過一些電話。

另一方面，英格蘭地區上週也有超過100萬兒童因COVID-19的關係沒去上學。

英國首相強森表示，自我隔離是該國抵禦病毒的重要手段。他向「在這片土地上上下下、從事各種服務、公共部門和其他方面的所有人道歉，他們遇到了不便。」而英國政府也表示，目前部分行業如醫療相關、卡車司機、核電廠員工、邊境員工和公用事業的勞工，可以自簡訊隔離政策中豁免。不過強森發言人表示，目前英國政府傾向「逐案」批准，「隔離仍然是人們為阻止病毒傳播可以採取的最重要的行動。」

雖然「Pingdemic」造成的混亂占據英國各大媒體版面，但英格蘭一直要到8月16日起，才會對這個隔離通知進行調整，未來已完全接種2劑疫苗的人接到通知，將不再需要進行自我隔離，他們會被要求進行PCR檢測。

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核稿編輯：翁世航


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