【印尼疫情】延長緊急措施管制至下週，台商望政府協助返國

印尼近來是亞洲國家中COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情最嚴重的國家，印尼政府20日宣布延長管制措施5天到下週一（7月25日），並視疫情情形決定是否鬆綁。據印尼台商組織統計，共有10名印尼台商染疫去世，而回台包機也受疫情影響停飛，外交部21日表示正在協助安排印尼台商返台。

《Tempo》報導，20日印尼政府宣佈決定延長對公眾活動限制緊急狀態「緊急措施」（PPKM）5天直到7月25日，總統佐科威（Joko Widodo）20日在線上記者會上解釋，衡量從7月3日開始實施管制以來的狀況，無可避免地下此決定，「這（政策）必須由政府執行，即使這很艱難。」而若7月26日以後每日Covid-19病例下降，將會開始鬆綁。

印尼實施管制前每日確診病例超過2萬，「緊急措施」是為了控制COVID--19傳染，並減少醫院收治患者的數量，原先預計實施到20日。「緊急措施」涵蓋地區從爪哇到峇里島和其他感染情況嚴重的省份，禁止人們在沒有接種證明和Covid 陰性證明文件的情況下交通移動，移動管制也影響非必要的商業活動，業者被限制須讓員工在家工作，而必要性的行業則在降載50％的情況下到辦公室辦公。

「醫院不會因為超出量能的病患而崩潰。並且，醫療設施也可以繼續照顧其他急需醫療的病患。」佐科威宣稱，在緊急措施實施期間，確診病例和醫院病床佔用率均有下降趨勢。

《路透社》報導，印尼大學（University of Indonesia）流行病學家Tri Yunis Miko Wahyono表示，政府在衡量解封與否時，不應該用感染人數當作指標，「現在社區內潛藏病例數還是很高，很多人處於垂死邊緣政府卻視而不見。」即使本週染感人數有下降，但是20日陽性率（positivity rate）33％還是偏高，自從6月30日起陽性率就高於20%。

20日起是伊斯蘭重要節日宰牲節（Eid al-Adha），有不少清真寺無視緊急措施舉行大型活動。保守的亞齊省（Aceh），沒有被政府緊急措施劃為最嚴格管制紅色區域，照片顯示不少人們未配戴口罩聚集於清真寺。

《雅加達郵報》報導，21日，印尼COVID-19小組公佈，單日死亡病例1383例，確診病例數3萬3772例。累計死亡病例數7700例，確診病例數將例300萬，印尼近來已成亞洲疫情最嚴重的國家。在鬆綁移動管制前，政府會在人口密集的都會區提高篩檢數量，控制疫情，海事及投資協調部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）指出。

比起一週前有5萬6000例，近幾日每日確診病例數有下降趨勢，3萬3772例是6日以來最低。盧胡特是佐科威指定監督COVID-19疫情的官員，他指出管制措施有助控制疫情，部分城市的醫院病床佔床率（BORs）也從90％降到80%。

Delta variant taking hold of Indonesia's Papua as hospitals near capacity https://t.co/6kgn9YAbvm pic.twitter.com/gcaYwfbUzm — Reuters (@Reuters) July 22, 2021

台商受影響

《中央社》報導，印尼台灣工商聯誼總會（印總）7月初成立「新冠肺炎危機處理服務中心」，據統計，6日至21日有6名台商染疫去世，4名在中爪哇、2名在雅加達，並累計85人確診。若加計6日前的狀況，已知共有10名印尼台商染疫去世，累計確診約百人。

印總、台灣印尼觀光發展交流協會為協助台商返鄉，敲定由慶澤旅行社向印尼的峇迪航空（Batik Air）包機，原定28日起飛。然而峇迪航空20日突然以班機調度問題為由，取消這項協議。台灣中央流行疫情指揮中心將印尼列為「重點高風險國家」，從印尼入境者須受嚴格檢疫規範，長榮取消8月6日以前的航班，華航也暫停至8月15日，台商盼政府協調讓他們能平安返鄉。

東爪哇的泗水（Surabaya）台商會理事長蔡登豐21日接受中央社訪問指出，有些人有急切的醫療需求必須回台，希望政府能協調。他指出，東爪哇的醫療體系崩潰，生病沒有醫院可去，有些台商有慢性病都是回台灣拿藥，「現在慢性病用藥中斷」，有回台的急迫性。外交部21日表示，正洽詢國內外其他航空公司，協助安排包機的可能性。

《彭博》報導，上一次COVID-19疫情浪潮的1月，佐科威甚至反對如其他國家採取嚴格限制措施，支持所謂的微限制。印尼有7000萬正式勞工，他們很多人在管制措施下首當其衝，截至去年（2020年）9月，疫情已經讓275萬人生活在貧窮線下、160萬人失業。

澳大利亞國立大學 (The Australian National University)助理教授、曾研究撰著印尼政治的學者Marcus Mietzner指出，「印尼現在已經連續四個季度出現經濟萎縮，目前病例激增將延長危機。」其他發展中國家如巴西、馬來西亞和泰國，也面臨經濟開放保護民眾生計以及嚴格管制控制疫情的平衡考驗。

本次管制措施實施前夕的6月30日，數名資深部長包括衛生官員向佐科威傳遞一項清楚訊息：如果政府沒有執行全面管制措施，將會導致死亡人數戲劇性上升。但是商界人士持有不同看法，數週前仍由羅桑·魯斯拉尼（Rosan Roeslani）——有望成為下一任印尼駐美大使擔任主席的印尼工商總會（KADIN），該組織多位發言人表示，管制措施將會扼殺國家經濟的復甦，迫使大規模裁員。隔天，佐科威政府宣布的限制措施，並沒有遵循衛生官員提出的全面封鎖。

在管制措施是否延續的當口，佐科威再次面臨選擇：堅持先前宣布的有限措施或放寬限制。新當選的印尼工商總會現任主席Arsjad Rasjid在21日與11個商業團體共同呼籲政府，讓非必要性行業可以降載50％的情況運作，必要性行業完全恢復運作，並對業者和勞工都發放補助。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒