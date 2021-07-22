2021/07/22,
生活

行政院拍板暫緩實施7月住宅夏月電價，包含庇護工場、社福機構、護理之家與身障家庭

行政院拍板暫緩實施7月住宅夏月電價，包含庇護工場、社福機構、護理之家與身障家庭
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

因應三級疫情警戒延長，行政院今（22）日拍板7月將延續6月政策，暫不實施住宅夏月電價，也首度納入1.3萬戶弱勢團體，其7月用電均按非夏月電價計費，預計1000萬戶受惠，將減收電費19億元。

國內三級警戒延長至7月，各界關切7月是否繼續暫緩實施夏月電價，經濟部今（22）日表示，多數民眾居家時間仍較多，為減輕住宅用電負擔，經濟部及台電公司將延續6月方式暫緩實施7月住宅夏月電價，預計約1000萬用戶受惠，減收電費19億元。

行政院6月底拍板紓困4.0加碼措施，確定住宅用戶6月不實施夏月電價，電費減收新台幣14億元，經濟部與台電將延續6月方式，暫緩實施7月住宅夏月電價，但對超過1000度以上用電量的用電大戶，則維持按夏月電價計收。

另外，本次暫緩實施7月住宅夏月電價中，基於照顧弱勢精神，對於庇護工場、立案社福機構、護理之家及使用維生輔具之身障家庭，約1.3萬戶，7月用電也將改採非夏月電價。

經濟部表示，夏月電價本並非漲價，而是平均電價的一部份，夏月略高、非夏月較低，以差別電價引導民眾與產業在夏天用電高峰時進行節電。今年5月以來，因氣候異常炎熱，用電量持續攀升，實有需要促使民眾節電，以抑低用電成長，因此仍保留住宅7月用電量超過1000度的部分維持適用夏月電價。面對疫情衝擊，政府希望能減輕民眾負擔，共度疫情難關，然而電一度一度得來不易，亦盼全民共同節約能源。

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Photo Credit: 經濟部 提供

電費帳單還是照夏月電價計算怎麼辦？

有部分民眾反映收到6月份電費帳單仍照夏月電價收費，為此台電說明，行政院6月24日公布紓困4.0精進方案後，台電隨即展開收費調整作業，然因部分電費帳單已完成寄送作業，在計費程式調整完成前，有部分用戶當期帳單仍將出現夏月電價，對此作業未及造成誤解，台電深表歉意。

台電也表示，針對仍依夏月電價計收的住宅用戶，6月電費帳單將會重新計算，差額部分將於下期電費帳單一併抵扣，請用戶放心，不會影響用戶權益。

台電補充，用戶若有電費紓困相關問題，請上台電官網110年紓困專區查詢，或撥打台電公司「1911」客服專線進一步了解。此外，台電也將於次期電費帳單列示「貴戶本期帳單110年6月用電依非夏月電價計算」及「前期帳單之6月電價價差於『補收（退）金額（含停電扣減）』退還」等說明供用戶檢閱。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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