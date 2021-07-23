foodpanda外送夥伴滿滿公益魂，關懷弱勢挺醫護盼助台灣抗疫度難關

全台第三級警戒已邁入第9週，齊心抗疫之餘也讓我們看到台灣最美麗的風景。foodpanda不僅成為消費者居家防疫以及餐飲轉型的最大助力，許多熱血外送夥伴更積極參與公益，除了力挺平台發起的公益專案，更自發性號召外送夥伴將愛心付諸行動，四處奔走為社會持續注入暖心力量。

foodpanda外送夥伴攜手高雄市社福慈善總會 為弱勢家庭送暖

許多家庭受到疫情影響，頓時失去收入而三餐難以溫飽，「高雄市社福慈善總會」發起各界捐贈愛心防疫物資包至弱勢家戶，並邀請foodpanda合作，由高雄地區外送夥伴自6月初起協助配送。愛心防疫物資包內含口罩、酒精、米、麵條、罐頭、餅乾、乾糧、即溶包等，充足的防疫物資可一解燃眉之急。此計畫為期2個月，截至現今為止已幫助近200戶家庭；外送相關支出皆由foodpanda全額負擔，讓受惠家庭減少外出領取物資的風險，亦無需擔心費用及運送問題。

Photo Credit：foodpanda 高雄地區外送夥伴自6月初起協助配送防疫物資包，此計畫為期2個月，截至現今為止已幫助近200戶家庭。

foodpanda台灣董事總經理方俊強表示：「 foodpanda的品牌初衷是『外送幸福』，我們一直希望能善用外送服務為社會帶來正能量。很榮幸能參與這次的專案，也很開心有許多外送夥伴主動響應，以實際行動回饋社會，解決弱勢家庭生活危機。」

外送夥伴自發性募集物資，奔走前線為醫護打氣

台灣處處有溫情， foodpanda桃園地區外送夥伴將愛心化為行動，於6月下旬攜手熊貓超市連續三天提供防疫物資至桃園國軍總醫院、桃園敏盛醫院，給予醫護貼心的支持與鼓勵。除熊貓超市提供物資響應外，也吸引其他桃園在地店家紛紛加入，短短2小時即完成募集。平均一天送出約300份物資，並有百位外送夥伴參與其中。身為foodpanda外送夥伴亦是活動發起人的陳彥融表示：「外送對自己來說不僅是一份工作，而是可以幫助到很多人的事情。自己目前除了跑外送，也會花蠻多時間規劃公益活動，從事外送工作後，人生變得精采有意義，對這份工作充滿使命感。」

陳彥融更進一步分享，他曾參與桃園社福單位合作愛心冰箱，將被取消訂單的餐點送至愛心冰箱，再轉由志工送餐給需要的街友、弱勢戶；他也參與過心路基金會兒童節外送幸福計畫，協助募集院童畢業禮物。透過外送工作，陳彥融看到在地需求，許多公益活動都能看到他的身影，希望從自身做起，發揮影響力！

跑外送就像解任務！foodpanda外送夥伴集「食」行樂，賦予送餐新意義

日前foodpanda曾受北市府邀請，為北市萬華區、中正區的獨居長者免費送餐。外送夥伴張淑貞主動參與此次送餐專案，為獨居長者連續送餐31日，她用溫暖的口氣分享道：「可以用自己的實際行動幫助到有需要的長者覺得很有意義，專案送餐的期間還會特別不排大夜班，因為擔心自己睡過頭，延誤伯伯、長輩們的午餐時間。」張淑貞亦曾參與今年度foodpanda母親節送餐專案，協助位於新北市的幼兒園小朋友將親手做的餐點送到媽媽手中。回憶當天情形，她分享：「當看到孩子暖心的笑容、家長感動的表情，就覺得送餐路途再遙遠都很值得。」張淑貞認為跑外送就像解任務，送餐路途中更曾協助其他外送夥伴處理交通意外，或協助行動不便的長輩過馬路，她表示雖然都是微不足道的小事，但只要能替他人帶來助益，自己就覺得格外有成就感。

曾參與老五老年菜外送、心路基金會兒童節外送、母親節外送等活動的外送夥伴梁啟偉也表示：「foodpanda會不定期規劃富有意義的送餐活動，自己若時間許可都會主動參加，不僅能幫助到需要的人之外，也讓『外送』增添不同的意義。」 foodpanda期盼串起公益服務鏈，攜手外送夥伴讓善舉在全台遍地開花。

Photo Credit：foodpanda 外送夥伴張淑貞分享表示只要能替他人帶來助益，自己就覺得格外有成就感。

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