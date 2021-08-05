2021/08/05,
勞工

打工族可以請生理假嗎？雇主違反這三點準備吃30萬罰單，還會被公布姓名

打工族可以請生理假嗎？雇主違反這三點準備吃30萬罰單，還會被公布姓名
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

究竟部分工時勞工（打工族、工讀生、計時人員）的生理假和正職人員有何不同？本文用三點說明讓你快速了解。

文：Ching

【情境】新人妹在飲料店打工，某天因為生理期不舒服想請假，於是傳訊息向老闆請假：

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新人妹向B老闆請生理假LINE對話示意圖｜Photo Credit: 518熊班

以上雖然是短短幾句勞工和雇主間的請假對話，卻有4點錯誤陳述和錯誤觀念，你有找到嗎？公司中若有女性勞工，身為雇主、主管不能不清楚「生理假」規定，以免犯了和這位老闆相同的錯誤。

最近就有一位女性打工族向公司請生理假，被店長以「你是部分工時人員沒生理假」為原因回絕，她因此向勞動局申訴，如果查明屬實，該公司可能會被開罰2萬至30萬元，還會被公布負責人姓名。

究竟部分工時勞工（打工族、工讀生、計時人員）生理假和正職人員有何不同？讓筆者用三點說明讓你快速了解：

一、勞工請生理假，雇主不能拒絕或強迫改請其他假別

新人妹說生理假規定在《勞基法》中其實是錯的，有關生理假規定是在《性平法》§14中：「女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日⋯⋯」。

在上述案例中，B老闆請新人妹改請特休也是錯誤的做法，因為勞工有權利申請生理假，雇主不能拒絕，或要求勞工用其他假別來取代。

二、部分工時勞工和全時人員同樣有生理假，請假單位以「一日」為原則

勞動部曾說明，部分工時勞工也適用性平法§14規定，和全時人員一樣，每月可請生理假1日，每年最多可請12日生理假，另外因女性生理情況較特殊，一次給予「整天假」為原則（註1），也就是依照部分工時勞工當天排班時數來給假。

例如：新人妹請生理假當天排班六小時，B老闆給假一天為六小時的生理假。當然雇主如果優於法令規定，給予員工較彈性的請假時數（以時數請假）也無不可！

在薪水計算部分，請生理假和病假一樣為半薪，全年請假天數超過第三天會併入有薪病假天數（一年上限30天）計算，只是有薪病假的時數是依部分工時勞工的工作時數依比例計算。

三、勞工請生理假，雇主要醫師證明恐違法

《性平法施行細則》§13有提到女性在請產假、安胎假、育嬰假等假別時，雇主必要時可要求員工提出相關證明文件，但其中唯獨「生理假」未提到此規定，而勞動部也曾提出聲明表示勞工請生理假時，可以不用提供相關證明文件（註2），因此我們可知道生理假有別於一般假別，而上述案例中B老闆請新人妹提供就醫證明也已明顯觸法！

其實打工族和正職人員享有的請假權益沒有太大差別，只是因為工作時數相對較少，請假時數或薪水計算上會有些許不同，後續我們也會再整理打工族的請假規定和薪水計算一覽表，幫助雇主、主管、人資們在管理員工出勤、薪水計算上更方便，別忘了持續follow職場熊報的最新文章唷！

註解

  1. 請參考勞動部民國 105 年 06 月 27 日勞動條 4字第 1050131141 號函
  2. 請參考勞委會民國80年07月01日（80）台勞動三字第16614號函

延伸閱讀

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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