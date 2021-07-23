越簡約越好？Honda FIT的減法哲學才是王道

關於汽車設計，Honda一直很有想法，最知名的莫過於「MM思想」，也就是「Man Maximum, Machine Minimum」人性空間極大化、機械空間極小化的造車思維。

在最新一代的FIT車款上，Honda再度放大「以人為本」的設計理念。Honda認為，在當前講求速食文化、凡事追求效果與炫目的時代，應回歸以人為本的理念，展現人與人之間最純粹的交流；唯有如此，才能讓人感受溫暖、安心與親近的乘車氛圍。

新世代FIT的所有線條貫徹「One Motion」一體流暢的主軸，無論是車頭捨棄傳統水箱罩的簡約感，或是從A柱連貫到加粗C柱的流暢車側線條，甚至是減少段差且無接縫的後尾門設計，都是以簡馭繁、集中視覺焦點的關鍵。

為了傳遞讓人信賴的安心感受，FIT頭燈特別以人類瞳孔為靈感發想，投射式的全LED頭燈透過獨特燈型設計，仿若微笑、眨眼、專注的眼神，讓人會心一笑；尾燈燈型也與頭燈呼應，並透過橫向設計，強調寬闊的低重心，傳遞穩重的感受。

人性化的燈型搭配「One Motion」一體流暢的線條，給予新世代FIT前所未有的穩重感與溫暖氛圍。

不只是減法哲學，人體工學考量帶來舒適的乘坐體驗

在駕車的視野上，新世代FIT也重新思考如何以人為出發點，打造更為舒適且寬敞的駕駛感受。

其中最大的改變莫過於A柱的位置與體積調整，全新FIT上將A柱粗壯結構安排在三角窗後柱，減少轉彎時影響視線的程度，讓所有駕駛人都可以清楚看到前方。

而平整化、水平化的駕駛儀表與中控台，也是讓視覺最大化的關鍵。扁平的全彩7吋儀表板，讓資訊閱讀更容易；而雙幅式方向盤，也減少方向盤遮擋儀表板的障礙，對於座艙有簡約暢快之助益。

前三角窗與A柱造型的改變，搭配平整化的中控台，都是新世代FIT為了提升駕駛視野所投注的用心。

在前座座椅的設計上，新世代FIT更將「以人為本」的理念徹底展現。G-frame骨架與增厚柔軟填充質材，帶來穩定且柔軟舒適的乘坐體驗，大大降低駕車時的疲累感，也是提升行車安全的重要環節。

前座椅除了導入G-frame骨架設計，椅墊兩側更採取圓弧設計，利於駕駛與乘客上下車。

Honda最為人稱道的「MM思想」，極大化使用空間，再度於新世代FIT上展露無遺。在前座部分，將儀表板薄型化，放大副駕駛座的膝部空間；而後座則透過調整前座椅背曲線幅度，以及削肩設計，提升乘坐舒適度與視野遼闊度。

另外，在置物空間變化的部分，可以透過「上掀後座椅面」、「前傾後座椅背」、「後倒副駕椅背」等搭配，創造出Utility、Long、Tall三種多元寬敞的空間。而零碎空間上也有高效率的應用，包含中控台兩側的置杯架、中控台下方的手機托盤、車門扶手與下方的多重置物空間、副駕駛座前方的上下雙層手套箱、中央扶手下方的置杯架等，不僅充分利用零碎空間，更讓駕駛與乘客隨手可及，是人性化的最佳展現。

Ultra Seat座椅設計，透過上掀後座椅面、前傾後座椅背、後倒副駕駛座椅背等搭配，提供Utility、Long、Tall等三種置物模式。

減少用車負擔與危險，更是減法哲學的關鍵

新世代FIT強調的簡約設計，並非「減少配備」，而是透過簡約設計讓造型更具美感與特色，也極小化機械結構所佔的空間，把更多空間釋放給車內駕駛與乘客。

同時，導入精準且適合的配備，如預先防範、避開危險的Honda SENSING智慧主動安全防護系統、降低駕駛負擔的EPB電子式駐車煞車與BRAKE HOLD智慧型煞車鎖定功能，以及接軌現代人科技生活的Apple CarPlay & Android Auto手機連接功能等，都是兼顧安全與便利的好配備。

新世代FIT配備接軌現代人科技生活，提供Apple CarPlay & Android Auto手機連接功能。

減法不是斷捨離，而是讓車更適合你

從新世代FIT可以發現Honda不掉入花俏絢麗的設計陷阱，也不跟隨琳瑯滿目的科技配備路線，而是退回純粹「以人為本」的造車理念，思考現代人真正的需求，打造出一款掀背好車。簡約不是讓用車者面臨斷捨離的痛苦，而是回歸以人為中心，讓人可以用最輕鬆自然的姿態，享受開車與乘車的樂趣。