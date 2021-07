當教育成為階級戰：台灣迎向雙語國家，師資不足背後的「難言」之隱

文:劉十賢(台大新聞所研究生)

「If you hear“I am an apple”, you need to be an apple!」

「同學可以嗎,但如果你聽到”we are an apple”請你們花5秒找到組員,變成一顆蘋果。」

「開始囉,five, four, three, two, one, go! YOU ARE AN APPLE!」