當教育成為階級戰：台灣迎向雙語國家，師資不足背後的「難言」之隱

文：劉十賢（台大新聞所研究生）

「If you hear“I am an apple”, you need to be an apple!」 「同學可以嗎，但如果你聽到”we are an apple”請你們花5秒找到組員，變成一顆蘋果。」 「開始囉，five, four, three, two, one, go! YOU ARE AN APPLE!」

在沒有座位的國中表演課教室裡，一群15歲的中學生錯落坐在各處，台前的Ivon（化名）中英文並用的講解遊戲規則、帶領孩子們進行活動。

今年（2021）是Ivon當代理教師的第四年，所屬的學校日前通過教育局的核可，將從下學年開始轉型為雙語實驗課程學校，為了提前準備，從去年起她便配合校內政策，改以雙語進行課程。

為了準備這堂課，她花了2倍的時間，從課室用語到教材裡的專業名詞，都需要重新用英文掌握。下班之後的她，其實仍在為教甄【註1】奮戰，原本就已經夠少的名額，再加上英語門檻的限制，讓考了數次英檢仍尚未達標的她感到疲憊。

2030雙語國家，師資是最大考驗

蔡英文總統在2018年提出「2030雙語國家」的願景，希望能藉由厚植國人英語能力，來提升國家的競爭力。

教育被視為政策裡的重要一環，教育部規畫在2030年前達成中小學「英文課全英授課、部份科目【註2】雙語授課」的目標，針對職前的師資培育生及在職教師，開出各種學分班與研習活動，目的是培養出大量能在未來以雙語進行教學的師資。

但與此同時，教學現場的雙語課程早已同步啟動，各縣市都在建置雙語學校，申辦與核准的數字年年攀升，從而產生大量的師資缺口。

等待大學裡接受雙語教程訓練的新血投入現場，變成緩不濟急的期待，就算一兩年後他們紛紛畢業且有意投入教職，中小學每年低於1成的教甄錄取率，也說明教育現場能容納新人的空間相當有限。

因此，現職教師能否轉型為雙語師資，至少就現階段而言至為關鍵，但他們轉換跑道的過程，卻存在著重重阻礙。

雙語教學 = 全英語教學？教育現場的分歧想像

「學科內容對我來講還是第一順位。」已有10餘年教書經驗的台北市誠正國中表演藝術教師張懿茹，從3年前開始嘗試雙語授課。

走進她的課堂，中、英文的比例大約各半，她認為雙語教學，是給學生多一個聽說英語的機會，但學科本身不能被犧牲，還是要採取合宜的方法控制教學進度與成效，包括適量的使用孩子熟悉的本土語言，以及鼓勵學生在語言上互相幫忙。

然而，教育部針對雙語教學所頒布的《全英語教學師資培育計畫》裡的計畫目的明確寫著「培育以英語教授各學科之專業師資」，追求全英文的教學環境，似乎才是官方更主要的目標。

是「雙語」還是「全英語」，政策與執行面的認知落差，讓許多教師無所適從，對「全英語」授課沒有信心的教師，也因為害怕「講錯、被學生取笑」而對雙語教學卻步。

已有4、5年輔導雙語學校、雙語教師經驗的台師大教育系教授林子斌認為，比起可以透過進修增強的語言能力，「雙語知能」才是雙語教師最需要具備的能力。

他口中的的雙語知能，指的是能夠讓英語自然的融入教學，以生活化的方式，讓外語和本土語言並存在課堂中，為學生創造一個能使用多種語言的情境，也不能犧牲學科知識的學習，「雙語課絕對不能變成英文課，」林子斌強調。

語言優先於學科，與教學現場脫節的甄選機制

即使雙語教學的成功與否，牽涉學科教學的專業程度、課程設計能力，以及教師本身的意願，但甄選制度裡卻把「語言能力」變成優先且幾乎唯一的考量。

有意報考者，除了持有學科教師證之外，還必須具備CEF架構B2級【註3】以上的英文能力證明，相當於全民英檢中高級以上的英文水準；或者是主修英文相關科系畢業，並在大學時期加修第二專長【註4】的合格教師。

教師的專業本在學科能力，但現況對叩關教甄的新人及代理代課教師而言，本科的教學能力再強，只要跨不過外語的高牆，就難以取得教職。

然而，我們真的有這麼多「準備好」的雙語教師嗎？

以近兩年的台北市國小教甄來看，在體育、藝文……等藝能科開出的一般缺與雙語缺大致各半，但報名人數卻有天壤之別，平均下來，每個「一般缺」有高達10人同時競逐，但「雙語缺」的報名人數卻甚至少於缺額。

Photo Credit: 本文作者提供

中學端的教甄也是如此，以今年（110）的表演藝術科為例，開出的9個缺額全是雙語，等於將不具備合格英文檢定的表藝教師全部拒於門外，最終的結果，是只有7名考生前來報名應試。藝能科的缺額向來稀少，如今再套上雙語的緊箍咒，讓等待一份教職的預備教師們處境更形艱難。

教學現場與教甄脫節的怪象，已成為雙語急促上路後的日常。

儘管台北市教育局對外表示，缺額都是由各校開設，官方只負責公告與辦理考試，但師資不足卻是主管機關不能不正視的問題，不論原因是是英語門檻的設定過高，或者培訓不及，都顯示出教育前線根本還未備妥充足的雙語儲備教師。

位於新北市的光復國小，在 109年轉型為雙語實驗課程學校，校長張明賢表示，雙語教學確實能讓學生「透過長期、大量的接收英文訊息，而產生語言與行動的連結，進而不害怕使用英文，」是有意義的政策，但他也坦言，以各縣市都在大力推行雙語教學的現況而言，師資量離充足無虞，仍有相當大的一段距離。

有心投入雙語教學，語言門檻卻讓教師孤立無援

Ivon為了通過英文檢定參與教甄，成為正式的教師，兩年內參與了6場不同的英語檢定，期間還曾經因為規定改變，白白報了兩場「用不上」的考試，「報名費到後來都不眨眼睛了，」她苦笑形容。

備課與工作之外每天花兩小時讀英文的她，最終還是差了幾分，而無緣報名今天的北市教甄，雖然她仍然在學校教著一週5節的雙語課程。

不論正職教師或代理教師、不論本身語言能力如何，他們之中被指派，或有意願挑戰雙語教學的其實不在少數，但主管機關以語言檢定為標準設下種種限制，很難給予這群人有力的支援。

張懿茹回憶成為雙語教師之初，在缺乏教科書和專業指引的情況下，她和校內的英語教師花費大量時間共同備課，校方也盡可能找尋資源，協助他們摸索雙語教學的樣貌。

其實當時，學校曾有意推薦她參與官辦的「雙語教學在職教師增能學分班」，儘管本身也有高度的意願，但最後卻因多益分數不足而未能取得報名資格，「我們這些教學現場的老師，不能參加那些工作坊，也還是必須教雙語，那為什麼要設一個門檻呢？」

累積了3年的經驗，現在張懿茹已經找出一套自己的方法與特色，她也觀察到雙語班的學生「會因為有不一樣的語言刺激，變得更專心、更勇敢，也更喜歡幫助別人，」不過回想起黑暗裡找路的過程，還是難免有些無奈。

像Ivon或張懿茹這樣「有實無名」的雙語教師到底有多少？他們不存在於任何一份官方的報表裡，卻真實的在這波政策之下付出心力。

台師大教授林子斌表示，很多雙語教師原先的課程負擔就不小，嘗試雙語教學沒有額外津貼，鐘點也不會因此升高，「老師懷有的熱忱只是希望提供孩子更多的機會，他們相信這對學生有幫助，所以願意去做。」

出於自願的熱情，也需要被穩定的供給燃料，才能燒煉出真金。

「我們不認為語言能力不重要，它的確是重要的。」全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，但站在工會的立場，認為應該先將師資準備好，再開始推動現場教學，絕不應該躁進。同時，工會也建議官方採取借調培訓的方式，讓教師有完整的時間受訓成為雙語師資，而不是要求他們在本身的工作與增能當中奔忙。

倘若CEF架構的B2程度，是雙語教學的必要條件，那怎能放任未合格的教師進行教學？或者政策制定者認為語言檢定取得與否對教學品質未有影響，則又何必設下這樣的門檻？

循序漸進，雙語教室存在可行性

Photo Credit: 劉十賢 台北市三民國中雙語課堂實況。

台北市三民國中的「國際教育」課堂，是學校裡的雙語特色課程，週一早晨的課堂，主題為「疫情下的遠距教學」，本職是公民教師的張懿佳，和來自美國的外師Libby一搭一唱，幾乎以全英文的方式授課，學生則在中、英文間自然的切換參與討論，當學生間出現取笑彼此文法錯誤的聲音時，教師也堅定的制止，只怕孩子好不容易張開的口再次緊閉。

課堂的氛圍似乎完全不受語言的影響，外師適時介入小組討論，學生的臉上看不到太多害怕的神情。

三民國中校長莊國彰認為，學校課程能和當前的雙語政策接軌，主因是他們早在全面推動雙語教學之前，就已是教育部的國際教育重點學校，累積了許多國際交流的活動與特色課程，也讓校內的教師對於「帶給學生國際觀」有相當高的共識，現在50位教職員中，有20位正在進行雙語教學，每週每班有三分之一的節數以雙語授課。

莊國彰表示，「教師本身的意願才是推動雙語的關鍵，」諸如語言等知能，可以透過訓練加強，但如果校內對於雙語沒有共同的論述願景，便難以走得長遠。

對英文不算太有自信的張懿佳也說，透過和外師共備，以及參加校內的社群、英文加強班……等活動，得到很充份的幫助。

但即便是三民國中這樣推行雙語相對無礙的學校，現階段也僅有2位具有B2的資格，檢定的標準是否合理、語言能力是否能直接換算成教學能力，存在討論空間。

疫情之後，雙語教學亟需重整步伐

5月，台灣的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情發生重大變化，各級學校停止實體授課，雙語+遠距，對於中小學教師而言又是挑戰的開始。

而教育部也因忙於規畫疫情相關的配套而婉拒受訪，針對雙語師資所面臨的困難，截稿前尚無法取得官方回應。

疫情為現下的台灣帶來不小衝擊，但它或許終將只是一場短暫的風暴，可是失速的雙語教育政策，若未能盡快導回正軌，造成的影響將會十分深遠，中央與地方政府在衝刺雙語學校設立數量的同時，也應當正視培育師資所需的資源，提供有志投入的教師更多的時間與機會，不應讓政策悖離初衷，淪為教育人力之間的「語言階級戰」。

註釋

[1] 教師甄選，於每年6-8月之間由各縣市教育局舉辦的教師招考，各科缺額視當年度情形而定，通過者可取得正式教職。

[2] 現階段雙語教學的辦理對象，皆以非大考考科的藝術、體育、資訊……等藝能科為主。

[3] 歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構 (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment)，其中B2等級相當於全民英檢中高級、多益785分、雅思6.0……等。

[4] 師培生在主修科目之外，加修另一科目的部份學分課程，即可加註為第二教學專長，也可報考擔任該科目之教師。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航