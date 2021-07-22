從擺地攤到NBA封王，「字母哥」安特托昆博獲選總冠軍戰MVP，母國希臘舉國歡慶

（中央社）公鹿一哥安特托昆博從擺地攤為生，到踏上美國職籃NBA舞台，成為焦點球星，兩度獲得年度MVP榮耀的他，在NBA第8個球季，終於拿到生涯首座冠軍，並獲選為總冠軍戰MVP。

「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的弟弟柯斯塔斯．安特托昆博（Kostas Antetokounmpo）上季在洛杉磯湖人拿下總冠軍，也是兄弟中最早嚐到冠軍滋味，而安特托昆博與胞兄塔納西斯（Thanasis Antetokounmpo）同樣效力公鹿隊，這次攜手奪冠，兄弟3人相繼在NBA獲得冠軍，也成為一段佳話。

安特托昆博出生希臘，父母親是來自奈及利亞的移民，安特托昆博在NBA嶄露頭角之前，一度因沒有合法身分，在街頭擺攤賣手錶、包包、太陽眼鏡為生，直到2013年才取得希臘公民身分，曾披上希臘國家隊戰袍。

安特托昆博除了有Greek Freak （希臘怪物）的稱號，還因為名字姓氏太長又不好唸，而被稱為The Alphabet（意思是整套字母，台灣稱為「字母哥」）。他在2012年加入希臘籃球乙級聯賽，場均貢獻9.5分，5個籃板，2013年參加NBA選秀，儘管當時技術仍不純熟，但憑藉優異身材條件，在首輪第15順位被密爾瓦基公鹿選中。

安特托昆博曾獲選為年度最佳防守球員和年度最佳進步球員，3度入選NBA年度第一隊，並在2017年起連續5年入選全明星賽，2019年、2020年更完成年度MVP二連霸，去（2020）年更與公鹿隊簽下5年延長合約，合約價值超過2.28億美元（約新台幣65億55元），也是史上最大合約。

安特托昆博自2013年展開NBA生涯後，曾在2019年率領公鹿闖進東區冠軍戰，但公鹿在系列賽2比0領先情況下，被多倫多暴龍逆轉。

公鹿今年季後賽首輪4連勝橫掃邁阿密熱火，次輪與奪冠熱門布魯克林籃網激戰7場，逆轉勝出，並在東區冠軍戰系列賽以4比2扳倒亞特蘭大老鷹，搶下總冠軍戰門票。

公鹿總冠軍賽前2戰客場連續輸給鳳凰城太陽，由安特托昆博領軍的公鹿隊並未放棄，先是在第4戰扳平戰局，第5戰更搶下關鍵勝利，系列賽取得3比2聽牌優勢，今天第6戰攻防表現全面，繳出50分、14籃板、2助攻、5阻攻，率隊以105比98迎接勝利，安特托昆博終於完成夢想，拿下個人首座總冠軍，也是公鹿隊史第2冠，並獲選為總冠軍戰MVP。

根據ESPN Stats & Info統計，安特托昆博為總冠軍戰史上第7名單場得50分的球員，也是繼1993年喬丹（Michael Jordan）、2018年詹姆斯（LeBron James）後，再有球員達成這項成就。

公鹿隊奪NBA總冠軍，安特托昆博母國希臘慶祝

（中央社）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿相隔50年後再次奪下NBA總冠軍，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）轟下全場最高50分，他的母國希臘舉國歡慶。

法新社報導，26歲的安特托昆博出生於雅典郊區塞波利亞（Sepolia）一個貧窮家庭，如今他站上世界籃球最高殿堂NBA，獲選為總冠軍戰MVP，他的希臘同胞無不對他讚不絕口。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在推特發文表示：「安特托昆博了不起！希臘人民到處大肆慶祝！」

希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）也發推文說：「恭喜安特托昆博與公鹿贏得NBA總冠軍，還拿下MVP。恭喜！」

希臘主要在野黨激進左派聯盟（Syriza）黨魁齊普拉斯（Alexis Tsipras）在臉書發文說：「從塞波利亞一間小公寓出身，登上世界巔峰。」

「孩子的雙親來到希臘追求更好的生活，用原則、價值和理想養育他們長大成人。你們身為希臘人是我們的榮幸（包括你的胞兄塔納西斯在內，雖然他因為隔離缺席總冠軍賽）。」

根據當地媒體報導，安特托昆博和他的家人24日將抵達雅典度假。安特托昆博對希臘記者開玩笑說，他預期到時候會有10萬人在機場迎接他。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航