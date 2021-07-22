農民出身卡斯提略當選秘魯總統，反對者憂心過度左傾馬列主義，恐步入委內瑞拉衰退後塵

編譯：王國仲

在歷經史上最為拉鋸、差距最接近的總統大選之一後，秘魯極左派政治人物卡斯提略（Pedro Castillo）以50.13％得票率、不到五萬票差距，險勝立場右傾的藤森惠子（Keiko Fujimori），並將在7月28日正式宣布就職，任期五年。

儘管藤森陣營指控過程出現舞弊，在秘魯選舉評審委員會（National Jury of Elections）判定選舉結果無誤後，卡斯提略在首都利馬正式發表勝選感言：「我們將共同合作、讓國家團結一致，並拒絕任何侵害民主的行為。」

秘魯現任代理總統薩加斯蒂（Francisco Sagasti）也發推特祝賀：「願秘魯迎來和解、共識與團結的全新篇章。」

史上首位農民出身總統，卡斯提略藉共同生命經驗打動中產階級的心

手持和甘蔗一樣粗的鉛筆（秘魯自由黨〔Peru Libre party〕的註冊商標）、卡斯提略的著名口號「富裕之國，貧窮不再」帶給無數秘魯人民希望。驗票過程中也有數百位民眾在選舉委員會前露宿守候。

和出身政治世家、父親是前總統的競爭對手藤森惠子不同，卡斯提略是秘魯史上首位農民出身的總統。1969年，他出生在秘魯北部卡哈馬卡大區（Department of Cajamarca），安地斯山脈中的一個偏遠村莊，父母皆是不識字的農民。

青年時期，卡斯提略加入當地的農民巡邏隊，在1980－1990年間保護鄉里，不受軍事政變與內戰時的各派系軍隊掠奪。政府並未對當地居民伸出援手，許多人甚至認為國家刻意忽略偏鄉居民的需求。

在四處打工（栽種咖啡、送報紙、擔任旅館清潔工等）賺取學費後，他成功取得教育心理學碩士學位，並自1995年開始，持續在家鄉的小學任教。由於沒有政府補助、資源匱乏，在教書之外，卡斯提略還必須兼差煮飯和打掃。

儘管他少數的政治或社會運動經驗，僅來自2002年競選市長失利，以及2017年帶領全國教師進行罷工、要求更佳的工作條件與待遇，卡斯提略非傳統政治人物的特質與生命經驗，成功讓不少秘魯中、低社會階層民眾都在他身上找到和自己的共通點。

因此，儘管他所屬的秘魯自由黨在競選初期，多需仰賴公立學校數十萬名教師的支持，他們迅速席捲全國、擄獲廣大中產階級的心。

57歲的卡布雷拉（Juan Cabrera）是卡斯提略的鄰居：「這種窮鄉僻壤竟然誕生了總統，這是令人感動的一刻。我們過去都被政府遺忘，我相信他會是那個領導我們的人。」另一位民眾也向《衛報》記者表示：「他不像其他政客總是食言，而且真的會照顧窮苦百姓。」

藤森惠子｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

左派政治立場鮮明，反對者擔憂新總統將把國家帶往極端與分化

卡斯提略接受媒體訪問時曾表示：「當你發現自己的孩子不管上學、睡覺、無時無刻都只有一件衣服可以穿，那些政治階層很顯然就是在利用你……人們不知道有上千學童正生活在貧困，（由於疫情）現在則是極度貧困之中。這是一場富裕與貧窮……甚至是主人與奴僕間的戰爭。」

不過，正因其左派立場鮮明，卡斯提略在參選過程中屢被對手批評是「恐怖份子」：「他大談階級困境，把國家撕裂成為富人和窮人階級。這種分化將對秘魯造成傷害。」卡斯提略則反嗆真正的恐怖份子，是秘魯持續上演的「飢餓、貧窮、蕭條、忽視、不公與不義。」

卡斯提略的主要政策包括修改1993年制定，且有利於自由市場發展的憲法、國有化採礦與石油產業、承諾為人民創造超過100萬個就業機會，並恢復執行死刑以遏止犯罪。不過在最近幾週，他的言辭有所緩和，並暗示將採取更溫和、對市場友善的措施。

而在社會議題立場上，自稱「教師、農民、充滿信念者」的卡斯提略，則和對手的看法相去不遠。身為福音派基督徒的他反對性教育、墮胎合法化或同性婚姻，並稱LGBTQ社群的權益「不是優先事項」。

卡斯提略的反對者憂心，他和秘魯自由黨創立人，古巴籍的醫師賽隆（Vladimir Cerrón）過度傾向馬列主義，將讓秘魯重蹈委內瑞拉盲目國有化、經濟急遽衰退的覆轍。曾兩度和藤森惠子競選總統的諾貝爾獎得主、知名作家尤薩（Mario Vargas Llosa），便在這次選舉中選擇為過去對手站台，並認為和卡斯提略相比，藤森是「兩害相權取其輕」。

連年貪腐、疫情影響，政治改革能否順利實施仍有待觀察

儘管卡斯提略或能為秘魯政壇帶來新氣象，他必須盡快繳出執政實績，否則鑒於過去對政客們的不信任，人民的期望可能會迅速轉變為失望。

在本次大選之前，秘魯政治人物的形象早已盪至谷底。單單在21世紀，就已經有四位秘魯前總統因為各式貪汙醜聞遭到逮捕與起訴（甚至有一位畏罪自殺），被媒體形容為「像Netflix影集一樣誇張」。

彷彿嫌形象還不夠糟一般，2020年11月，時任秘魯總統的維茲卡拉（Martín Vizcarra）再度因為涉嫌貪腐、引發民怨與大規模示威而遭到彈劾。繼任的梅里諾（Manuel Merino）無力平息民眾怒火，在位五天便黯然辭職，創下短短一週內就三度更換總統的難堪紀錄。

更不幸的是，由於公共衛生與醫療體系缺乏，秘魯在本次COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中遭到重擊，近200萬人確診、20萬人死亡，人均死亡率更是世界之冠，過去10年來的經濟成長也化為烏有。此外，儘管身為全球第二大銅礦生產國，仍約有三分之一民眾生活在貧窮線以下。

針對以上困境，卡斯提略提出多項政策，例如藉自然資源出口收益補助貧民、強化教育、衛生與基礎建設等，希望盡速讓人民脫離貧困。不過，政壇的客觀條件也不容樂觀——卡斯提略僅獲得50.13％，稍稍過半的得票率（首輪初選中支持率更只有19％）；秘魯自由黨在議會130席中也僅取得不到30％的37席。他能否協調朝野、順利推展各項政策仍有待觀察。

秘魯籍政治觀察家班德（Gonzalo Band）便指出：「在坐上總統大位前，卡斯提略必須和其他黨派達成某些協議。沒有國會的支持，改革就無法順利進行。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航