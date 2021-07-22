2021/07/22,
國際

「不符我們信仰的價值」，美國冰淇淋品牌Ben & Jerry's宣布停止屯墾區業務，以色列痛批「可恥的反猶主義」

「不符我們信仰的價值」，美國冰淇淋品牌Ben & Jerry's宣布停止屯墾區業務，以色列痛批「可恥的反猶主義」
Photo Credit: AP / 達志影像

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以色列官員並抨擊，該公司的決定將把自己塑造為反以色列（anti-Israeli）品牌，以國外交部也表示，該決定是對極端反以色列組織的投降，並表示該公司正在與經濟恐怖主義合作。

編譯：吳宗宜

冰淇淋從快樂泉源變爭議焦點

美國知名冰淇淋品牌Ben & Jerry's（在2000年被英荷聯合利華〔Unilever〕公司收購）在7月19日宣布，將在被以色列占領的巴勒斯坦領土停止銷售該公司產品，因為「不符我們信仰的價值」，該公司已通知目前的以色列代理商，代理權在2022年底到期後將不再續約；該公司旗下的產品，則會持續在以色列境內透過其他方式販售。

以色列在1967年中東戰爭後，佔領約旦河西岸和東耶路撒冷等聯合國決議所認定的巴勒斯坦領土，而Ben & Jerry's發表了自當時至今最引人注目的企業譴責聲明之一。雖聯合國和國際社會多數認為以色列的占領、屯墾行為有違國際法，並且是以巴和平的主要障礙，但企業甚少直接對此發表評論。

現在大約有70萬名以色列人居住在該占領區，其中約50萬人居住在約旦河西岸、20萬人居住在東耶路撒冷地區，居住其上的以國人民，經常與巴勒斯坦人起衝突。以色列將整個耶路撒冷視為首都，而東耶路撒冷則被聯合國訂為未來巴勒斯坦國的首都，作為兩國分治方案的一部分。

以色列當局於7月20日警告跨國消費品巨頭聯合利華集團，表示其子公司Ben & Jerry's決定停止在以色列佔領區銷售冰淇淋，將導致嚴重後果，並敦促美國各州援引反抵制法，以反制Ben & Jerry's的決定。

以色列官員並抨擊，該公司的決定將把自己塑造為反以色列（anti-Israeli）品牌，以國外交部也表示，該決定是對極端反以色列組織的投降，並表示該公司正在與經濟恐怖主義合作。

以色列外交部長拉皮德（YairLapid）稱該決定是可恥地屈從於反猶主義（anti-Semitism），和呼籲外資撤出以色列的「抵制、撤資、制裁」（BDS）運動，「美國有30多個州通過了反BDS的法律，我計劃要求此些州對Ben & Jerry's執行這些法律。」

經濟部長巴比維（Orna Barbivay）則分享了，將一箱Ben & Jerry's扔進垃圾桶的抖音（TikTok）影片。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）在推特上發文表示：「這個決定在道德上是錯誤的，我相信很明顯它在商業上也是錯誤的。」他並與聯合利華執行長查普（Alan Jope）進行了通話，稱對他明顯反以色列的舉措表示擔憂，並表示此舉將產生嚴重的後果，無論是法律上的還是其他方面的，而以色列將積極對類似的抵制行動採取反制措施。

前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也推文說：「以色列人現在知道什麼冰淇淋不能買了。」

除了高調發言反對以外，以色列也開始使用其外交力量來反對前述舉動，以色列駐美國大使埃爾丹（Gilad Erdan）在推特上說，他已致函給美國已立法反對BDS運動的35個州州長，呼籲他們對Ben & Jerry's實施制裁。

「我們非常嚴肅地看待這個事件，該公司事實上採取了反猶太主義的做法，促使猶太國家的非法化和非人化猶太人。隨著阿拉伯國家逐漸取消數十年來對猶太國家的抵制，並與以色列簽署和平協議，且區域的文化和經濟合作逐漸增長下，我們不能允許具有激進意識形態的美國公司違背美國的政策，反對區域關係正常化及和平。此外，過去已證明以色列公民絕不是唯一遭受此類抵制影響的人，這些抵制也將嚴重傷害巴勒斯坦人的利益。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）拒絕針對Ben & Jerry的決定做出評論，稱其為私人公司的行為，但他重申拜登（Joe Biden）政府反對全球BDS運動的立場，「我們堅決反對BDS運動，它不公正地只針對以色列。」

Ben & Jerry's及其母公司聯合利華仍尚未就此做出回應。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

此外，並非所有以色列議員都譴責該公司的決定，阿拉伯政黨「共同名單」議員斯利曼（Aida Touma-Sliman）在推特上說，該公司決定是公正且道德的，被佔領的巴勒斯坦領土不屬於以色列。

「共同名單」黨魁奧德（Ayman Odeh）也在推特上，發布了一張自己大吃Ben & Jerry's的照片。

反對以色列壓迫巴勒斯坦的BDS運動則發表聲明，它熱烈歡迎Ben & Jerry's的決定，稱這是結束該公司與以色列同謀，進行佔領、侵犯巴勒斯坦行為的決定性一步，但呼籲該公司完全結束在種族隔離的以色列的所有業務，「我們希望Ben and Jerry's明白，根據其對社會正義的承諾，他們不應該在施行種族隔離的以色列照常營業。」

Ben & Jerry's以色列代理商的執行長辛格（Avi Zinger）告訴記者，稱總公司長期以來一直向他施壓，要求他停止在以色列佔領區販售商品，但一直為他所拒絕，因為這會違反以色列法律，而Ben & Jerry's決定不延長其代理權的決定，將是BDS運動最大的成就。

以色列官員表示，BDS運動是反猶太主義的，旨在使以色列的存在非法化甚至毀滅，根據以色列法律，國家可以拒絕該運動的支持者入境，而雖然Ben & Jerry's在聲明中沒有說它支持BDS，但以色列政府和一些猶太團體普遍認為該公司的決定是該運動的勝利。

這不是企業第一次停止在以色列佔領的巴勒斯坦領土的業務。2018年時，Airbnb就宣布將停止投放在以色列屯墾區內住房的廣告，但隨即遭到以色列的嚴厲批評，以及在屯墾區內擁有地產的以色列裔美國人提起聯邦訴訟，幾個月後，該公司撤銷了其政策。

新聞來源：

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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