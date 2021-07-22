2021/07/22,
政治

「警嫂」點解唔叫人報警？

「警嫂」點解唔叫人報警？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

「風中微塵」是第一個發佈「得元朗得天下」文宣，抑或第二個，並非重點。重點是，她有沒有鼓吹白衣暴徒襲擊她稱為「龜孫子」的市民？

前日《立場新聞》報道[1]，7.21禍端「得元朗得天下」文宣，是源自一個叫「風中微塵」、自稱「香港警嫂」的微博帳戶；這兩日親建制媒體即齊聲反擊，指出還有個叫「戰無不勝」的TG帳戶，比「警嫂」早一個鐘頭咁大把發帖。

例如今日《文匯報》以「黃媒翻炒『元朗站事件』圖嫁禍警嫂」為題[2]，說：「據香港文匯報了解，警方調查後發現，有關消息和圖片早在有關微博賬戶轉貼前一小時已在社交平台TG出現，顯示發布者另有其人。」另外幾個親建制媒體都有相同報道，尤以《巴士的報》最詳細。

昨晚《巴士的報》有篇文，以「警嫂出第一個7.21元朗集會消息？Fact Check：同一個貼子在TG早已出現」為題[3]，聲稱「從權威渠道翻查當日社交媒體數據」，查出「得元朗得天下」貼圖首先出現於TG，時間為「2019年7月18日 12:09分」，由一個叫「戰無不勝」的 TG 用家發佈。

《巴士的報》所謂的「權威渠道」，是否《文匯報》所寫的「警方調查」呢？我不知道。但可以從海量網文中，如此神速發掘出連港大的社交媒體數據庫也遺漏的帖子，警方實在太厲害了！既然這麼厲害，警方沒理由忽視「香港警嫂」那個微博帖文吧。

2019年7月18日下午1點12分，香港警嫂「風中微塵」在微博發佈那幅「得元朗得天下」的煽亂圖片時，還寫了一行字：「各位元朗朋友要當心了，7.21晚班暴徒會捲土重來，大家要准備好D土特產招呼這些龜孫子啊！」

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圖片來源：《立場新聞》7.21 尋源

「風中微塵」出帖不夠三十分鐘，消息便在Facebook建制公開群組流傳。她叫元朗朋友「准備好D土特產招呼這些龜孫子」，建制網民馬上在Facebook 附加「元朗一眾鄉紳恭候你們」圖片，然後到了約定「招呼」和「恭候」的7.21晚，白衣暴徒就拿着武器走上街頭，襲擊市民。暴動的因果鏈應該很清楚吧？

「風中微塵」是第一個發佈「得元朗得天下」文宣，抑或第二個，並非重點。重點是，她有沒有鼓吹白衣暴徒襲擊她稱為「龜孫子」的市民？

順帶一提，翻查2018年互聯網紀錄，這位「風中微塵」得微博認證為「中國攝影師雜誌社記者」，不是「香港警嫂」。她到底是不是警嫂，也成疑問。

重要的話講多次：「風中微塵」明目張膽叫人「准備好D土特產招呼這些龜孫子」，究竟是否煽亂？她為什麼不呼籲元朗朋友報警？市民都希望有個膠袋。

唔查就係支持，支持就係參與。

注釋：

  1. 繼續追尋 7.21 ── 大數據回溯可疑文宣 閉路電視定格蛛絲馬跡（20-7-2021，立場新聞）
  2. 黃媒翻炒「元朗站事件」 圖嫁禍警嫂（21-7-2021，文匯報）
  3. 警嫂出第一個7.21元朗集會消息？Fact Check：同一個貼子在TG早已出現（21-7-2021，巴士的報）

文章獲授權轉載，原文見

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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