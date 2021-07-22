小兒科診所「打疫苗收掛號費」遭衛生局停配，無奈「專業被當請客，還要幫政府買單」

中央流行疫情指揮中心在6月7日宣布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）公費疫苗接種免費掛號費等醫院行政費用後，如今有小兒科診所在臉書發文表示若協助政府施打疫苗不能收掛號費，「專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重」，引發熱議。

新北市衛生局表示近日持續與該診所溝通卻無法達成共識，決議自昨（21）日起暫停提供疫苗。指揮官陳時中在今（22）日記者會上，宣布將基層診所的疫苗行政費由現行補助40元調整為100元；獎勵費則新增施打大於等於500人給予1.5萬元此一級距。陳時中表示調整方案後續會再與相關公會討論，定案後就會盡快發布。

COVID-19公費疫苗免掛號費是怎麼發生的？

以行之有年的公費流感疫苗為例，疾管署在網站上的問答集說明，民眾若屬於公費流感疫苗的接種對象，流感疫苗本身免費，但民眾仍須依照各縣市規定，自付掛號費及其他接種相關醫療費用。其中掛號費收費方式係依據各縣市所訂之收費範圍，為新台幣0-150元。各類實施對象之接種處置費（內含接種診察費）則由政府補助。

然而這次COVID-19公費疫苗掛號費免費，最早是由台北市長柯文哲於6月5號宣布台北市自該日起施打疫苗的費用免費，指揮中心則於同月7日跟進宣布全台公費接種對象，都免付掛號費等醫院行政費用。

《中央社》報導，行政院發言人羅秉成當時表示，指揮中心已編列約40億元，負擔民眾施打公費疫苗時，要支付給醫院的相關行政費用。指揮中心發言人莊人祥當時則表示，後續將以獎勵方式補助醫院，全台灣的公費接種對象，皆不需收取任何費用。

位在新北市板橋區的張博揚小兒科診所在臉書發文表示，該診所從第一針就有收取掛號費，原因為他們有正式的合約書，上頭有寫明金額並蓋有官印，沒有所謂兩邊拿錢這檔事。該診所表示，從指揮官陳時中21日在記者會上的說法，疾管署打算賴帳，只有原本的接種疫苗處置費，其他沒有了。除非打的量很多，才有獎勵。

該診所表示，依照合約內容收取與過往相同、合理的掛號費用，如今卻因為與政治對手抗衡卻被免費了，「我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」

該診所表示，若協助政府施打疫苗不能收掛號費，代表這陣子的現金收入是「零」。然而，增加的成本卻要同島一命、共體時艱。這樣的情形明天會降臨到誰身上，真的讓人不寒而慄。

診所遭停止配送疫苗，9位民進黨立委籲找出最佳方案

指揮官陳時中昨日在記者會上回覆，目前除了補助每劑100元的疫苗處置費，另外編列了每劑40元的行政費，另外有獎勵費的規劃，根據工作量、是否有達到一定的目標數，才會給予。陳時中表示，接種疫苗的民眾若有醫療或其他看病的需要，診所就可以收取掛號費，並申報健保相關的醫療費用。

《中央社》報導，新北市衛生局表示，目前施打疫苗合約診所有262間，依指揮中心6月9日公文，施打疫苗合約院所提供民眾免費接種服務不收取掛號費，由中央補助掛號費及接種獎勵，新北市衛生局也立即通知各診所不收掛號費。

衛生局表示，近日經持續與這間診所溝通，無法達成共識，與中央研討後，從7月21日起暫停提供疫苗。

余天、吳琪銘、莊競程、陳亭妃等9位民進黨立委在今日共同發表聲明，呼籲政府除了每劑100元的處置費之外，「40元的行政費用，不僅不能沒有，更應思考如何往上提升」，才能稍微與醫護的辛勞及診所增加的成本相抵。

他們表示過去施打流感疫苗，衛福部補助處置費每劑100元，診所收掛號費50-150元不等；但這次COVID-19疫苗則全部免費，而衛福部也承諾，將補助接種診所每劑100元處置費、40元行政費用。近來卻傳出可能只補助每劑100元，余天、吳琪銘等人希望「這只是誤解」。

9位立委表示，診所協助接種疫苗的行政程序，相當費工費力且繁雜，基層診所不應成為政府宣布疫苗接種全面免費的承擔者。他們呼籲衛福部盡快與全聯會、基層診所討論出最佳方案。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航