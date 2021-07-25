德國世紀洪災損失難以估計，天然氣管線修復前得洗幾個月的冷水澡

文：德國之聲中文網（德新社、路透社）

在阿爾河（Ahr）流域或艾菲爾（Eifel）地區，許多房子完全消失。它們被洪水沖走了。究竟有多少被從走，以及雖有一些沒有被完全沖走，但可能只剩下基牆。殘酷的事實現在才漸漸清楚。房子裡還剩有什麼？在阿爾魏勒鎮（Ahrweiler），大水把桌、椅、櫥櫃、全部餐館設施沖上了街道，與泥濘為伍。

當地鎮長告知，數百棟房屋被毀，而絕非所有家庭都有相關保險，「本地很多人失去了一切」。而這個一切，加起來到底是個什麼數字？

也許，以工廠為例，更易確定數字。在萊茵蘭－普法茲州（Rheinland-Pfalz）的巴德諾因納爾，有一家汽車供應商ZF的工廠。通常情況下，約有280人在廠區上班。現在，生產將癱瘓數月：車間和倉庫全被淹。ZF稱，廠房裡，水位高達兩公尺，共有12輛汽車被沖進車間，工廠被毀，地上覆蓋一層厚厚泥漿。

「徹底毀了」

更多有關企業遭難的報導接踵而至：巴德明斯特艾菲爾（Bad Münstereifel）有50家商店的工廠直銷中心，事實上已蕩然無存；巴德諾伊納爾的多林特飯店：「完全被毀」；週四（7月15日）晚上，因大規模停電，有2500員工的勒沃庫森（Leverkusen）醫院不得不關閉。

房屋和工廠受損，基礎設施被毀。然而，基礎設施的確切含義到底是什麼？

最重要者當屬公路和鐵路。根據德國鐵路公司本週初的報告，初步情況如下：受災地區有600多公里鐵軌受到嚴重破壞，其中包括扳道、訊號技術設備、調度室，以及橋樑；由於水、泥漿和碎片，有80個車站和站點受損；至少有20台機車以及車廂數月內無法投入使用。

阿爾河谷地區暫時無法通行地區列車。德鐵地區鐵路公司稱，當地至少有7座鐵路橋樑和總長29公里的軌道中多達20公里的路段「不復存在」。從特裡爾（Trier）到科隆的艾菲爾線徹底封閉。德鐵雖然尚未能掌握全部損失細節，但已可確定，這條線「目前根本無法使用」。

儘管一度遭淹的街道已清除雜物，許多地方也得到清理，但因道路毀壞、橋樑倒塌，交通還將長期受阻。

「冷水，冷住宅」

有一點很清楚：眾多修復工程會需要更多時間。公共能源公司「中部艾菲爾能源網」（Energienetze Mittelrhein）警告說，最壞情況下，恢復阿爾魏勒地區天然氣供應可能需時數月。該公司發言人解釋說：「天然氣管道完全破裂、被毀了。幾公里長的管道將不得不完全重新鋪設。直到那裡又有天然氣供應，估計需要幾個星期甚至幾個月時間，這對市民來說意味著『冷水』；而在供暖季節到來後，也將暫時意味著冷住宅。」

一些受災地區甚至無法經由手機或座機聯繫：大水沖走了行動電話站和街道上的灰色配電箱。上週末，德國電信和沃達豐（Vodafone），用重型運輸車將移動天線站和其它配件運到了艾菲爾地區，其成本也有待量化。

「舉國之力」

所有各方都在算帳。保險公司希望本週能提供首批估算數字。聯邦交通部正召集一特別工作組研究，如何修復破損的橋樑、軌道、道路和行動電話桿。

據政府消息人士稱，僅就德國鐵路公司和聯邦公路而言，政府估計，損失至少約達20億歐元。聯邦財政部長蕭茲（Olaf Scholz）表示，現在需要「舉國之力」，並計劃拿出4億歐元緊急援助，本月就下發。

德國建築業中央聯合會主席夸斯特（Reinhardt Quast）指出：「2002年易北河洪災發生後，消除最大損失花了大約3年時間；使災區重現常態花了5年時間。」在有關時下災情尚無更精確數字的現在，人們一再把2002年和2013年的洪災拿來作比較。當時，聯邦和州兩級政府共提供了總額80億歐元的長期重建資金，而這還不包括緊急救災款。

目前的緊急情況超過以往。一個可怕的數字比其它任何東西都更清楚地說明了這一點：災區已找到164具屍體。不排除可能會有更多罹難者，救援人員正繼續搜尋失蹤者。

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責任編輯：羅元祺

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