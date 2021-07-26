基本收入常見的稅制問答：台灣有對大企業加稅的本錢嗎？

文：吳至威、林立心、賴君怡、趙佑理、盧亭佑、魏嘉佑、李品逸

如果希望在台灣社會發放基本收入，就需要有長久且持續的財源，而取得財源的關鍵要素是稅制上的調整。過去我們曾回應過台灣在哪些稅種上仍然有調整空間，經了解後，針對與企業相關的「營利事業所得稅」，常見的進一步提問是：台灣有加稅的本錢嗎？要是因為加稅，使大企業直接外移走光怎麼辦？

高稅率與經濟成長，是相衝突的嗎？

稅率和GDP成長率單純比較時存在著一定的抵換關係（微負相關），也就是稅加得越多，對GDP成長影響越大。

那如果從重視GDP的成長角度來說，不是不該收稅嗎？答案是否定的。

可以想見，大多高稅率的國家都是相當「富裕」的國家，他們GDP的已經來到了高原，國家的發展主要目標可能已經從追求數字上的「經濟成長」轉向「其他東西」，這些高稅率國家幸福感容易比較高。或許稅在這裡面扮演了增進國家的效用的角色，為國家的「共好」做出貢獻。

若從追求效率的角度來看，國家之所以要收稅，是因為要購買對全體人民都有益的東西；這本身就是因為若無政府介入，對於「這些東西」的交易無法達成效率均衡的價格及數量所致。以共好為目標，人民積極向政府表達出自己對公共財的需求才是效率人對追求效率政府的展現。

稅率是企業唯一的考量嗎？

北歐國家有著較高的企業稅，作為北歐最大經濟體的瑞典，仍有Volvo、H&M等世界知名企業，而企業能留在國內，稅率並非唯一考量的要素；穩定的社會環境和優質的人力資本也是重要的，即便純粹以利益考量，一間企業的去留決策也會建立在其社會的各種推力及拉力之上，不只是國家內部在稅制上的推力，也會有健全體制及優良社會環境所形成的拉力。

企業出走所要面臨的狀況，例如法規問題、公司文化如何重新塑造、既有的市場形象會不會受影響等；如果最終節稅得到的利益沒有比這些損失高的話，不移出仍然符合是「純粹考慮利益」前提的。如同我們一般人選擇工作的誘因也來自於許多元素，以工作滿意度為例，會分成激勵因子與保健因子，而薪資甚至只是保健因子的其中一項。

Photo Credit: 中央社

做出選擇時，我們並非考量單一原因，而是在各項條件相互權衡後，作出理性決定。

考量長期發展，企業也開始「對大環境投資」

企業可將稅視為一種對大環境的「投資」，或將其定義成企業社會責任，這能投資整體環境。企業如果只傾向追求短期營收與獲利，對於總體社會的長期福祉不一定能取得平衡，甚至產生反向效果；好比石油產業造成環境破壞、海洋資源過度捕撈，長遠來看這些種下的惡果將反噬企業本身。

近年全球吹起綠能、減塑、ESG等風潮，便是希望企業負起更多的社會責任，而近年注重ESG的公司，也開始受到資本市場的認可，這些外部社會效益，實質上也透過投資人的支持，內部化成為企業的核心競爭力。以基本收入來說，若全體國民都能因為這份收入而發展出「更好的自己」，對企業發展與創新也會有相當程度的幫助。

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真正的難題可能不在於經濟，而在於政治

實務上我們對避稅天堂的了解有限，但全世界都有金融資產跑到「火星」上的問題，也就是說企業想逃的話，不會沒地方逃；此外，企業其財務報表在「帳面上」也可以相當有彈性，或許「稅要收多少？」這個問題，更多時候是政府跟企業「談」出來的。

我們所面臨的難題是：政府有沒有調整企業稅制的動機？這將會是民意與政商關係之間的角力。作為民主國家的公民，無論是希望提升自身的生活水準，或希望國家朝共好的方向前進，我們都能以民意作為一股力量，推動政府讓稅率移動至更合理的水準上。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航