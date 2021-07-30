哪一款遊戲機是你的居家防疫神器？

文：邵鈺珊

民眾認為疫情即將好轉

新冠肺炎疫情帶動了全球遊戲市場成長，光是2020年的遊戲機市場，全球價值就高達539億美元，而2021年則上看586億美元。根據最新的調查顯示，在台灣，就有16.8%民眾家中有多於一台的遊戲機。而另一方面，網民對疫情的預期轉為正面。根據最新一期的調查結果，認為整體環境在未來12個月會越來越好的民眾，自上個月的23.7%提升至35.6%，同時施打疫苗的意願也提高了，本月施打意願高的網民佔受訪者的34.3%，比起上個月的31.4%，略為提升。在疫情降溫的同時，台灣的遊戲機市場的現況如何呢？

年輕族群願意花三萬以上購買遊戲機

根據受調者的回答，目前市佔率最高的是Nintendo Switch (64.1%)，其次是Sony PlayStation (37.4%)，第三名是Microsoft Xbox (19%)。大部分的民眾願意花費一萬五以上、未滿兩萬元購買家用遊戲機及配件，其中，16至29歲的民眾及40至49歲民眾的預算較高，願意花費三萬以上購買遊戲機的網民，分別高達7.5%及7.2%。

未來半年內，計畫購買家用遊戲機的網民有25.4%，購買品牌的喜好與目前市佔一樣，依序是Switch、PlayStation和Xbox。然而，預計購買Switch的女性多於男性，預計購買PlayStation的男性多於女性。在預算方面，一萬五以上、未滿兩萬元最多，佔40.6%；願意花費三萬元以上的有16到29歲(7.8%)以及30至39歲(6.9%)。那麼，遊戲機廠商該如何吸引消費者購買呢？

線下訊息管道影響玩家的購買決策

對於玩家而言，選購家用遊戲機時，首先會考量遊戲機的價格是否划算，其次是搭配的遊戲豐富多元、保固時間長且好維修、搭配的遊戲價格划算、遊戲機散熱好且噪音低。在購買習慣方面，有40.3%玩家習慣先購買遊戲及配件，之後再添購遊戲；也有38.0%習慣等到有折扣或優惠活動才會購買，22.6%的網民會同時擁有實體光碟版遊戲和數位遊戲。玩家主要的三大訊息來源，包含親友推薦(50.3%)、電玩遊戲論壇/討論群(35.8%)、電玩實體商店(34.4%)。由此可見，對家用遊戲機的玩家而言，除了網路之外，線下的訊息傳播管道是影響消費決策的重要因素。

「家人」是提高銷售的關鍵

那麼，家用遊戲機能夠成功拓展市佔率，要把握那些重要因素呢？從玩家擁有的遊戲來看，前五名包含動作冒險遊戲(57.7%)、運動類遊戲(48.2%)、賽車類遊戲(46.3%)、益智類遊戲(37.5%)、家庭兒童遊戲(36.8%)，可見除了個人娛樂外，玩家也需要滿足家庭與親子互動的遊戲。進一步詢問玩家，在玩家用遊戲時，玩家認為最重要的前三名為：可以跟家人朋友在同一地點玩、可以消磨時間、不斷想要挑戰更高的破關成績。

近年，Nintendo Switch獲得較高的市場份額，除了具競爭力的定價策略外，主要的因素在於能夠靈活的滿足不同的消費者需求。Switch將年長者及孩童都列入目標銷售對象，陸續推出Nintendo Switch Lite、RingFit 健身環，讓更全家人可以一起參與遊戲。考量到家庭電視使用狀況，Switch也能讓遊戲能支援電視及可攜式主機上切換，變得更為靈活便利。由於親友的評價是影響玩家選購家用遊戲機的重要因素，遊戲機廠商能做到讓全家人共同參與並友善家庭環境，有效影響家人對遊戲機的評價，是在居家防疫期間攻佔消費者心佔率的成功關鍵。

責任編輯：徐喬莉

核稿編輯：黃玟捷