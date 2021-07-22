新加坡加緊防疫措施到8月中，致力提高長者疫苗接種率

新加坡6月底準備邁向COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）共存的新常態，依序三階段走向解封。然而，因應近來感染群造成疫情再度升溫，新加坡跨部會抗疫工作小組20日舉行線上記者會，衛生部長王乙康、財政部長黃循財和貿工部長顏金勇，宣布7月22日到8月18日間，防疫措施升級，回到第二階段。

新加坡抗疫跨部會工作小組（Multi-Ministry Taskforce）20日宣布，7月22日到8月18日間，防疫措施從較寬鬆的第三階段（（Phase Three）回到第二階段（Phase Two），是為了遏止因裕廊漁港（Jurong Fishery Port）感染群而升溫的疫情。第二階段六點規範：社交聚會的人數從最多5人減少到最多2人、維持在家工作、停止在所有餐飲場所（包括小販中心和美食廣場）內用只允許外賣和送餐、停止所有劇烈的室內運動課程、禁止未戴口罩從事個性化服務（例如面部護理、桑拿、化妝服務）和降低特定活動的規模上限並執行強制性活動前測試 (PET)。

根據新加坡衛生部（MOH）公佈數據，21日，新加坡新增181例確診病例（179例本土病例和2例境外移入病例），當中7例為重症。本土病例中，有130例與裕廊漁港感染群有關。

《海峽時報》報導，衛生部長王乙康20日表示，政府決定加緊防疫措施回到第二階段，主要依據三點考量：尚未接種疫苗的長者、社區暴露（community exposure）程度和確保醫院量能不被影響。過去一週共有81位60歲以上的長者染疫，當中有12位還沒接種疫苗，王乙康指出，「這對我們而言是很重大的考量點，因為70歲以上的長者有接近30％的人還沒接種疫苗。」

王乙康說明，不如KTV感染群主要在年輕人之間傳播，近來疫情發生在市場和美食廣場影響到年齡層更廣，也包括長者。「小販中心和美食廣場的開放性質，增加了難以監測的傳播風險。」至於醫院量能，王乙康指出雖然目前尚充足，「不過病例若是按照現在每日增加的程度上升，持續數週，這就會構成很大的壓力......我們現在仍處於安全範圍，但不能保證未來發展。」

《海峽時報》報導，第二階段措施實施首日（7月22日），傳統市場、小販中心和咖啡店顯得頗為冷清。《海峽時報》記者早上走訪直落布蘭雅（Telok Blangah）、芽籠峇魯（Geylang Bahru）、廈門街（Amoy Street）、大巴窯西邊（ Toa Payoh West ）和波東巴西（ Potong Pasir ）的市場，許多魚販並未開張。

截至截至21日，裕廊漁港感染群共有454 起相關病例，在檢測到與裕廊漁港感染群相關的COVID-19病例之後，上述幾處傳統市場攤主必須收到聚合酶鏈反應測試（PCR）結果為陰性才能開業。此外，當中有些市場進一步強制要求訪客使用追蹤接觸足跡的合力追蹤（TraceTogether）應用程式。

提高長者施打率

《中央社》報導，人口約570萬的新加坡自去年（2020年）底啟動全國疫苗接種計畫，施打莫德納（Moderna）、輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）疫苗，目前已有逾50%的人口（約279萬人）完整接種2劑疫苗，可望於8月9日新加坡國慶日之前，達到三分之二人口接種2劑的目標。財政部長黃循財指出，目前預計國慶活動將持續進行，而加強防疫措施是為了換取更多時間來提高疫苗接種涵蓋率。

《亞洲新聞台》報導，衛生部下轄國家傳染病中心（NCID）顧問Barnaby Young指出，目前針對COVID-19治療方案取決於感染後的嚴重程度。新加坡也努力推動重症風險較高的長者施打疫苗。衛生部先前也表示，為了鼓勵長者施打疫苗，他們組織行動接種小隊，深入社區居民生活範圍。

《海峽時報》報導，52歲Edmond Tan處於半退休狀態，他是人民協會（People's Association）志工的一員。他在新加坡中部、居住著較多長者的社區中峇鲁（ Tiong Bahru）挨家挨戶敲門，任務是確認年長的居民們是否施打疫苗。

Edmond Tan通常會先友善的打招呼，為了不帶給老人家壓力，不會一開頭就談到疫苗。並且，他在當地當了九年志工，對居民而言是一張熟面孔，這也幫了大忙。大部分居民都已接種疫苗，但仍有老人還沒，有些說他們害怕針頭，也有些是擔心過敏反應或其他基於醫療方面的考量，Edmond Tan了解，要解除他們的擔憂需要時間。

「有些人不是真的不想打疫苗，只是不確定自己是否可以施打，但其實他們也不太情願被找到。」Edmond Tan說，醫生們在說服長者他們適合施打疫苗時，可以扮演重要的角色。

一位在大巴窯執業的家醫科醫師Dale Lim幫助很多長者解除心中對疫苗的疑惑。他表示，很多老人家擔心疫苗的副作用，「不像年輕世代可能在接種過不同疫苗後，視接種疫苗為一種常態......老人對接種的目的和好處並不那麼熟悉。」

在陳篤生醫院負責旅行者健康及疫苗中心（Travellers' Health & Vaccination Centre）的Lim Poh Lian助理教授也說，他們（長者）的不情願通常因為對新事物保持謹慎。此外，她指出，「有時他們不覺得自己處在染疫的風險下，因為他們大多待在家裡，或只是去個雜貨店。他們當中也有很大一部分的擔心是出於健康問題，或覺得自己的免疫系統並不強健。」另外，也有長者是無法獨自離家或身體不便，要等待小孩撥空回家帶他們去接種，這類情形行動接種小隊就可以幫得上忙。

關於疫苗品牌的選擇，新加坡總理李顯龍夫人何晶20日在臉書發文質疑科興疫苗效力，「要抵禦Delta變種病毒株，我們需要一種更有效而非低效的疫苗，特别是在保護老年人方面。」、「理想情况下，為了更好地保護自己，長者應該選擇mRNA疫苗，特别是對抗Delta變種病毒株。」

因世界衛生組織（WHO）將科興疫苗列入緊急使用清單，目前新加坡衛生部開放可到私人診所接種科興疫苗，但由於科興疫苗保護效能的數據仍不足，新加坡未將接種科興疫苗的民眾算入全國接種人數。現在新加坡官方施打的莫德納、輝瑞/復必泰都屬mRNA疫苗。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒