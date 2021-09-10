風險無所不在，購買儲能系統前應詳閱電池爆炸說明書（下）

文：陳貽評（專長電力系統與微電網系統，人生的精華歲月躬逢其盛遇到第一波儲能系統商業應用爆發期，參與建置台灣第一套大型電網級儲能系統，另一案屏東林邊智慧微型電網則獲得2015年APEC智慧電網銀質獎，開發專案擴及菲律賓與印尼等，現任大同大學電機系兼任助理教授及綠學院綠色帶路人）

在上一篇文章，我們偵查了兩位儲能火災的「嫌疑犯」，今天我們繼續偵查其他三位。

儲能火災的嫌疑犯三：儲能系統整合的設計和執行盲點

只要牽涉到許多用電設備、發電設備、儲能設備等之間的整合工作，都需要一個能源管理系統EMS，儲能系統自然也不例外。能源管理系統是儲能系統的大腦，除了管理功率調節器PCS何時充放電，還包含監視電池儲存的環境溫溼度、消防系統、門禁系統等。能源管理系統要能跟電池管理系統、功率調節器對話，若調度地不好，就可能出現安全設計上的漏洞，這也是一些韓國儲能電池起火事故的原因之一。

EMS會判斷系統現在是否有危險性，以及要開啟哪種保護層級。若只需要開啟一般保護層級，也就是可回復性保護，當系統狀況解除後，依然可正常使用；若為不可回復性的保護層級，EMS會先將系統斷電，第一時間通知系統維修人員到場進行維修。

在執行階段草率行事甚至偷雞摸狗，也會造成儲能火災。當年韓國因政策支持提供補助，儲能系統搶快大量建置，導致2017年迄今發生超過30起事件。施工、佈線、安裝前是否放置於合適的溫濕度環境避免陽光曝曬、把各種太陽能發電設備、儲能設備放在一起的微電網設計、甚至電池模組在安裝時遭受碰撞或倒放，每一個環節都可能是事故之因。

你可能很難想像，儲能電池搬運時碰撞造成的微損害，外觀甚至根本辨別不出來，對儲能來說卻是不可承受之重，且這些都無法透過EMS或數據分析得知。怎麼辦呢？建議在電池模組上安裝震動感測器，更重要的是雇用跟你一樣在乎儲能安全的安裝人員。

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儲能火災的嫌疑犯四：人為管理出問題

有人的地方不只有江湖，還會有很多造成儲能電池火災的管理問題。

儲能系統看起來很乖但它是帶電的，施工現場、測試現場有很多線路，許多儲能電池火災就是發生在現場有工作人員正在對儲能系統進行測試和細部調校時。只要操作失誤或者現場處置不當，很容易出現安全問題。人的問題最難解決，只能說專業人員的經驗與緊急應變措施很重要啊。

儲能火災的嫌疑犯五：氣候或環境因素

儲能系統放置的地點，也常常是造成火災的原因。如山上或海邊日夜溫差大，露水反覆生成又乾燥，這會造成儲能系統內部灰塵積聚，不利於散熱，運行溫度升高，誘發儲能電池熱失控，這些氣候因素都是在實驗室裡想不到的。

又如放置的地點若有沙塵，沙塵一多，可能降低對系統的接地絕緣，而絕緣失效同樣容易誘發儲能電池熱失控。所以這類放置地點能避就避，最好是能放置在人類比較能控制的環境中例如工廠，只是說來簡單，要廠務人員改變腦袋接受卻不容易就是了。

避免儲能火災小叮嚀：平時保養和維修仍不可少

儲能系統安全是一整套從電池製程、設計、安裝建置到營運等一連串的系統問題，當某一環節異常，皆有可能發生重大事故。如同汽車的安全駕駛保護，就算做得再完整，有安全氣囊、自動緊急煞停、前方碰撞預警等，仍無法避免所有意外事故。

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因此，在安裝時建議一次談妥保固年限與維護營運方案。包含是否在台灣有備品與零件，若要委託營運管理，請記得除了費用要談好，還要符合裝設地點的資安等相關規定，同時切記不要讓你的儲能系統未來變成孤兒，除了初期的採購費用，後續的維護營運費用亦是一筆千萬不能省的重要開銷。

同時釐清一個觀念，千萬不要以為取得IEC、UL認證就代表不會火災。目前雖有整套產品或現地的驗證，但人為管理、環境因素都沒辦法透過認證管理或保證，因此平時保養和維修仍不可少。

若台灣儲能火災，頭號要犯可能是「政府」

其實儲能電池火災並不是最大的問題，最大的問題是儲能系統在我們的法律中沒有一個定位！儲能是個私生子，在法律上沒有給予定位，連中央目的事業主管機關是誰都搞不清楚，這才是真正大的風險。

這怎麼可能？儲能商機不是已經談了很久了嗎？都沒有人想到要去解決嗎？

還真沒有！五十多年前初次訂定《電業法》時儲能還沒有出生，照理來說上次修法時應該要順勢給儲能一個明確的定位，結果卻沒有做，《電業法》修法只顧著修理台電！儲能究竟是發電業呢，還是售電業呢，什麼定位都沒有，連中央目的事業主管機關是誰都搞不清楚，但為了要讓它當救援投手，上場解決活潑的再生能源對電力系統的衝擊，於是又開放它參與電力交易試行平台。

這就像是敢跟小三生小孩，卻不敢承認你是小孩的爹，這是男子漢大丈夫的行為嗎！

Photo Credit: P.H--Jack @ Flickr CC By ND 2.0

偷吃可以賺錢，當渣男有什麼問題？問題很多！首先，儲能需要一套完整的消防機制，而機制建立的前提是它的定位必須明確，現在沒有定位，卻硬要消防技師簽證，這讓技師們很為難，大家只好隨便亂簽，當成是室內空間來簽，當成是設備來簽？

再者，電池的消防沒有法規限制與安全規範，當發生火災時，消防人員的指導原則是什麼、保障在哪裡？你知道韓國儲能電池火災時，消防人員進場滅火，人幸好都沒傷亡，但回去之後當天在現場的人全都頭痛了一整天，天知道他們吸入什麼東西。

沒有定位，就沒有規範，沒有規範，就是在拿人命開玩笑。

513大停電之後，很多人看到儲能商機忙進場布局，我們覺得很好，這代表儲能終於受到重視。若你恰好也準備進場賺錢，提醒你謹慎評估風險，不要只顧著賺錢，真的遇到風險時，卻不敢扛。除了電池爆炸之外，儲能還有其他問題，我們以後有時間再說。

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航