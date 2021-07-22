2021/07/22,
健康

本土新增30例、死亡4例，指揮中心：失智社區服務據點可逐步恢復服務，100萬劑莫德納估第四季供貨

本土新增30例、死亡4例，指揮中心：失智社區服務據點可逐步恢復服務，100萬劑莫德納估第四季供貨
Photo Credit:指揮中心

我們想讓你知道的是

陳時中表示，縱使警戒要降級也要緩步下降，但未來戴口罩、勤洗手、保持社交距離的政策都會維持，其他細節的擬定之後會再做報告。此外，今日公佈的失智社區服務據點指引區分為4大部分，遵照指引就可以逐漸開始恢復服務。

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增33例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為30例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

隨著不明感染源和群聚案件越來越少，26日之後其他措施細節的擬定將會在這兩天做報告。此外，長照司也宣布針對失智社區服務據點的最新指引，只要遵照指引就可以逐漸開始恢復服務。

新增30例本土、4例死亡

指揮中心表示，今日新增之30例本土病例（其中20例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為15例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於7月17日至7月21日。個案分布以臺北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例；其中24例為已知感染源、5例關聯不明、1例調查中。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於6月1日至6月27日，確診日介於6月4日至6月29日，死亡日介於7月19日至7月21日。

0722_COVID-19每日死亡個案數目

不明感染個案減少，要降級也會緩步下降

今日雙北案例各超過10例，陳時中表示，雙北要清零確實是最困難的，但不明感染源和群聚案件都越來越少，且很多是家戶衍生的。針對記者提問，陳時中認為，在不明感染源沒有大幅提升的情況下，未來是否降級的方向不會改變。

陳時中表示，縱使警戒要降級也要緩步下降，除了預防措施外，更要增加應變能力。此外，未來戴口罩、勤洗手、保持社交距離的政策都會維持，其他細節的擬定之後會再做報告。

陳時中透露，八大行業距離放寬比較遠，其他有執照的行業若能達成預防需注意事情、應變能力也俱足，就會盡量開放。

失智社區服務據點指引出爐，可逐步恢復服務

長照司祝健芳司長在記者會中指出，失智社區服務據點指引區分為4大部分，包含提供服務條件、防疫管理措施、疑似病例應變措施以及發生確診病例應變處置，遵照指引就可以逐漸開始恢復服務。

其中，服務人員、服務對象及其陪同者要使用據點服務時，必須接種第1劑疫苗滿14天；未接種疫苗、或接種未滿14天者，則需檢附3日內篩檢陰性證明；若曾經是確診者，要檢附相關文件，就可以使用據點服務。

失智社區服務一定要事先預約並配合簽到退實名制，若疫情警戒為二級以上，則需進行分艙、分流、分組活動，落實服務人員對象的健康監測通報，供餐也要規劃供餐場所。若據點場地和其他單位共同使用空間，則提供服務的間隔要維持2公尺；如果是時段不同，要間隔2小時做清消工作。據點服務課程要外聘講師的話，講師要完成疫苗接種，且不提供照顧者支持團體和照顧訓練課程。

警戒若維持三級或以上的話，如服務人員及服務對象尚未接種，要配合切結、進行每週1次自費抗原快篩或PCR，不在服務名冊的人員要避免進出據點，且不收新案、暫停供餐、禁止訪客進入，設置於醫院內、或同日與其他單位共用場地的據點均暫停服務。

莫德納接種間隔為10到12週，已投入採購次世代疫苗

指揮中心今日也公布，經過專家討論後，莫德納疫苗第1劑和第2劑的間隔調整為10到12週，除了希望能夠增加第1劑涵蓋率、產生基本保護力，也有參考國外的經驗，後續會根據到貨數量期程滾動式檢討。

另外，我國也和跟莫德納公司簽署3600萬劑疫苗的合約，以次世代的疫苗為主，其中100萬劑希望在第四季進貨。隨著美國、歐盟、日本都接續和莫德納公司簽署後續供應合約，指揮中心才決定於現階段投入採購，盼能與歐美日同步取得次世代疫苗，因應未來疫情所需。

0722_COVID-19_疫苗累計訂購到貨配送接種施打數目

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責任編輯：李芯
核稿編輯：


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