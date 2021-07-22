鄭州暴雨洪災引起世界高度關注：這裡是世界最大iPhone組裝重鎮，更是中－歐「空中絲路」重要據點

近日中國河南鄭州降下暴雨，撼動中國的高科技電子產業，嚴重水患引起各界高度關注。一方面河南鄭州除了是蘋果iPhone組裝重鎮以外，由於地理位置優越，更是中國建設與歐洲對接的「空中絲綢之路」之重要據點，在其妥善的製造、運輸產業鍊配合下，全區智慧手機產量破3億部，超過全球總產量七分之一，而前（22）日公布的「2020年中國外貿出口企業百強企業名單」，排名第一就是由鴻海旗下的鴻富錦精密電子——鄭州廠奪冠，整體出口額達316.4億美元（約9480億元新台幣）。

世界最大iPhone組裝重鎮——鄭州暴雨成災

（中央社）中國河南省近日降下暴雨，鄭州市城區20日嚴重淹水，由於鴻海集團鄭州廠為蘋果iPhone組裝重鎮，外界關注廠區狀況。鴻海昨（21）天表示，第一時間啟動應對機制，目前鄭州園區人員安全無虞，將視水情變化調整營運。

鄭州市城區20日嚴重淹水，大水灌入地鐵站，鄭州市鐵路、公路及民航交通受到嚴重影響。河南省防汛應變級別由二級提升為一級，國家防汛應變級別同時由三級提升至二級。

鄭州廠區是鴻海集團在中國重要生產基地之一，主要製造蘋果（Apple）iPhone產品，鴻海今天最新回應表示，針對鄭州水情，集團已在第一時間啟動應對機制，以保護同仁為首要原則，持續做好員工照護及安全生產。

鴻海指出，目前鄭州園區內人員安全無虞，集團將視水情變化調整營運。

根據中國2020年外貿出口額前百大企業排名資料，位於鄭州的富士康旗下鴻富錦精密電子去年出口額達316.4億美元排名第1，去年進出口額達480億美元，占河南進出口總額比重達48%。

市場預期蘋果於9月將推出iPhone 13系列新品，鴻海鄭州廠區和深圳廠區持續成為主要組裝代工基地；外資法人預期，鴻海將是6.7吋iPhone 13 Max獨家電子代工服務（EMS）製造商，在6.1吋iPhone 13 Pro組裝比重達80%，6.1吋iPhone 13組裝占比約60%。

中國媒體先前報導，2010年鴻海集團入駐鄭州，現在富士康鄭州廠區已成為鴻海集團在深圳以外最大的生產基地。富士康鄭州廠區是世界最大的蘋果手機組裝工廠，全球50%的蘋果手機從鄭州廠區生產，平均每分鐘組裝350支手機，每天產量達50萬支。

從員工人數來看，媒體指出，富士康在鄭州的3個廠區員工總數超過25萬人，高峰時期接近30萬人，加上配套企業和產業鏈的相關人員，在鄭州帶來的人口增加規模至少百萬人以上。

根據香港貿易發展局分析顯示，河南鄭州不只是iPhone生產基地，而且近年來致力發展成為中國中部地區重要的現代綜合交通物流樞紐。

中國鄭州具有地理位置優越，2小時航空圈能覆蓋全國九成人口和95%以上的經濟總量，輻射國內三大經濟圈，包括環渤海經濟圈、長三角經濟圈和珠三角經濟圈。因此，在中歐航班發展迅速之際，鄭州同時也推動航空港的發展，中國建設「空中絲綢之路」。

除了是iPhone生產基地外，鄭州扮演與歐洲往來的「空中絲路」據點

近日2020年中國外貿出口企業百強企業名單出爐，排名第一的企業是鴻海旗下鴻富錦精密電子奪冠，出口額達316.4億美元。

鴻富錦精密是富士康河南鄭州分公司，富士康在大陸國內有多省有工廠，年出口額高達一千多億美元，而鴻富錦精密電子去年進出口額480億美元，占整個河南省進出品總額的48%。

鴻富錦精密電子以及深圳富士康公司，是生產iPhone的兩大基地。至於鴻富錦精密電子成都廠，則主要是生產iPad。其中鄭州作為電子產品生產重鎮並非偶然。

香港貿發局數據顯示，中國政府十多年前，推動鄭州高科技發展有成外，並於2017年再度擘劃《推進鄭州－盧森堡「空中絲綢之路」建設工作方案》，確立以位於歐洲中心地帶的盧森堡為鄭州「空中絲綢之路」的第一個對接點。

鄭州、盧森堡兩物流樞紐加快對接，「雙樞紐」協同發展，將有助推動鄭州成為國際航空物流中心。

以電子產品來說，本來許多商品原經香港中轉需時20多天，現在只需約兩星期就可以抵達新鄭綜保區，大幅減低如蘋果手機維修周期和成本。而航空港實驗區內包含生產手機、製造核心零組件、維修配套等業務，更擁有完整的手機產業鏈。

2015年，富士康進行「港倉內移」計劃，全球待維修的蘋果手機不用再集中透過香港的中轉倉庫轉移到鄭州，而直接空運到新鄭綜保區進行維修，大舉減輕了出貨的時間成本。

在2017年已經完成全區智慧手機產量接近3億部，超過全球總產量七分之一的成就，如今並躍升全球最大的蘋果手機生產基地，使鄭州成為中國重要的智慧終端產業製造基地之一。也因為這一場突如其來的大雨也嚇得中國當局與各界投資人冷汗直流。

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核稿編輯：翁世航