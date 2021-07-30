中國近年LGBTQ+的進展與反挫：個人權益獲得鬆綁，公共行動成為威權政體的眼中釘

文：呂亭儀

7月6日中國微信無預警下架多個LGBTQ+學生團體、社會組織的社群帳號，這些帳號遭到下降後顯示「未命名公眾號」，引起熱議。遭關閉的公眾號遍及全中國，包括北京清華大學 purple、北京大學 colorsworld、中國人民大學 RUC 性與性別研究社等10餘個中國大專院校的LGBTQ+學生社團。

傳言LGBTQ+的倡議，被當局認為影響到了「生育率」及「陽剛氣概」的養成。這樣的事件並非特例，而是近五年中國對LGBTQ+族群加強控制的縮影。

法律進展：少數LGBTQ+權益的實踐

回顧中國LGBTQ+族群和中國法律的關係，可發現他們的權益並非毫無進展。

1997年是同性性行為除罪化的一年，在刑法中用以取締同性性行為的流氓罪廢除後，同志們較能避免受到警方騷擾，同志酒吧也有了生存的空間。

10年後的2017年，民法為因應高齡化而出現的意定監護條款，誤打誤撞的讓同性伴侶能享有類似伴侶制的權益，不但能為對方做出緊急醫療決定，也能在伴侶過世或失能後處分對方財產。

同年通過的《性別重置技術管理規範》中，也首度讓性別轉換手術合法化，雖然不分年齡皆須家長同意、需經過一年治療等條件仍具爭議，但能合法進行手術及換證仍是跨性別權益的一大里程碑。

公民力量：LGBTQ+社群、組織的公民行動

除了法律層面的權益推進，LGBTQ+社群、組織和行動也漸漸萌芽、盛放。

在網際網路的進展下，同志族群除了能透過Blued、Lespark等交友軟體開拓親密關係，也能在社群媒體中找尋歸屬、形塑集體意識。具有論壇性質的貼吧、微博超級話題（簡稱超話）中，即出現許多用戶達數十萬以上的相關社群。

面對來自國家的壓制，社群也逐漸體現出反抗的潛力，如2018年微博宣布封殺同志相關內容時，上萬人使用「#我是同性戀」hashtag抗議，並達到破億閱讀量，導致微博最後撤回此項行動[1]。

LGBTQ+相關組織也漸漸在社會夾縫出現，如2008年成立的北京同志中心，除了已能提供熱線、心理諮詢、小型聚會等服務，亦曾與聯合國開發計劃署（UNDP）等機構共同執行各種調查。

同性戀親友會、睿博律師團隊（Rainbow Lawyers）等具各種性質的組織也已開枝散葉。本次微博查禁事件中，也能發現中國已有不少相關學生組織，少部分組織甚至能受到較開明的校方認可[2]。

近年LGBTQ族群也漸漸開始以訴訟對抗歧視和不公，如2015年女學生秋白公開向教育局控告教科書中病理化同性戀的論述，雖然此案最後敗訴，但在秋白及其同伴於社群媒體發布上百篇貼文倡議後，此事不但成為輿論焦點，也引發更多教科書申訴事件，秋白在過程中甚至成功募資數十萬，並持續進行一系列倡議行動[3]。除了教科書申訴以外，控訴職場歧視及爭取婚姻權的戰場也頻頻在法庭中出現。

近期反挫：國家之手越趨緊縮

LGBTQ+在法律權益及社群、組織的近程的確有不小進步，但近年的幾個事件也顯現出此群體的未來並非全面樂觀。

在微博2018年試圖封殺同志相關內容未果後，2019年微博再度嘗試封鎖名為les的女同志超話，此事件引起的反彈較小，抗議未遂，另一社群媒體豆瓣上多達十餘萬用戶的的女同志群組也遭解散。

影視作品中的LGBTQ+相關內容也漸漸受到壓制，如2017年《網絡視聽節目內容審核通則》中，同性戀歸類為「不正常的性關係」，禁止出現在節目中；2020頒布的二十條禁令中，也規範同性戀內容要轉為友情。

2017年生效的《境外非政府組織境內活動管理法》中，規範國內NGO接收國外NGO或相關組織金援時，須通過 嚴格審查，導致部分LGBTQ+組織在失去國外援助後面臨經營問題。

已運作11年的代表性大型LGBTQ+活動「上海驕傲節」也於2020年無預警宣布解散，即使該驕傲節僅以電影節等溫和形式舉行，仍在近年政府漸趨強硬的態度中成為犧牲者。

個人權益的鬆綁，群體進程的跌與宕

雖然中國政府在「不支持、不反對、不提倡」的方針下默許了LGBTQ+群體於法律、社群及組織的進展，但在微博抗議事件、秋白教科書訴訟中，社群的公共行動漸漸成為威權政體中的眼中釘。因此，在政治思想上較自由、網路動員力較高的大學生被封殺，是中國政府殺雞儆猴的合理舉動。

另一方面，LGBTQ+權益的推進也時常也被視為來自西方的威脅，如2018武漢大學校方曾以「可能與西方勢力有所關聯」為由禁止相關學生活動[4]。反之，與政府利益相關的倡議團體，如愛滋相關醫療、教育組織則較有發展的空間[5]。

綜觀近年中國LGBTQ+權益的演變，可看見LGBTQ+族群漸漸獲得私領域的實踐自由，但自由仍僅僅限於個人的情慾及認同，政府仍不允許社會層次出現顛覆現有價值的婚姻，教科書事件也可推斷政府不願意積極協助與社會溝通，而是維護現有價值。

當個人的摸索最終導向同道者的聚首，群體共同對抗常規、博取自由的意志漸漸涉足中國政府的公領域紅線後，群體的公共性和動員力將遭到抑制。在未來的幾年，我們可能較難再看見如「我是同性戀」、秋白等由下而上的集體抗爭。

參考資料

[1] Longarino, D. (2020). Precarious Progress: Advocacy for the Human Rights of LGBT People in China.

[2] Longarino, 2020, p45.

[3] Yang, Y. (2019). Bargaining with the State: The empowerment of Chinese sexual minorities/LGBT in the social media era. Journal of Contemporary China, 28(118), 662-677.

[4] Chen, S. (2018). China’s Complicated LGBT Movement.

[5] Longarino, 2020, p43.

延伸閱讀

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航