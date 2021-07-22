2021/07/22,
政治

元朗襲擊事件：7被告遭判囚3年半至7年

元朗襲擊事件：7被告遭判囚3年半至7年
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

當時遭逮捕的61名白衣人中，只有8人遭起訴，7人定罪。同一時間，遇襲者也有至少16人被捕，包含當時被打傷的立法會議員林卓廷。

香港元朗襲擊事件屆滿兩週年隔日，7名被告22日被香港法院裁定參與暴動罪及有意圖傷害他人罪名成立，各被判囚3年半至7年不等的有期徒刑。

香港媒體報導稱，這是香港本地法院首次就「721」事件判刑，法官葉佐文在判刑時表示，各名被告案發時濫用國旗，一邊搖旗吶喊一邊打人，自行執法，警方淪為配角。他認為在法治社會無的放矢動用私刑已引起市民恐慌，必須判以具阻嚇性刑罰。

葉佐文直斥部分被告行為喪失理智，屬無差別襲擊，7年亦是區域法院的最高刑期，當時有旁聽人聽聞判決不滿，離庭時破口大罵，有人甚至大喊「狗法官」。

《香港01》稱，案中原有8名被告，只有王志榮經審訊後被裁定罪名不成立。《商業電台》指出，刑期最重的是4項暴動及傷人罪成的鄧懷琛，法官指鄧懷琛在天橋位置指揮白衣人打人，罪加一等，是喪失理智的無差別襲擊，總刑期7年。法官又稱，被告黃英傑未有目擊民主黨前副主席林卓廷在車站內的言論，一到場就指罵，是有預謀到場偏坦白衣人，判他入獄3年6個月。

其餘被告，蔡立基判囚6年丶吳偉南被判囚4年丶鄧英斌判監3年9個月；開審前已認罪的林觀良及林啟明，扣減刑期後各被判入獄4年8個月。案中唯一脫罪的是首被告王志榮，香港律政司已就裁決提出上訴。

批評法官

《商業電台》報導，有群元朗居民在開庭前，到庭外聲援被告，分別拉起寫有「沉冤待雪」，以及「保衛家園何罪」等白布條高呼「元朗冤案」。他們聽到判決後，在庭內批評法官司法不公，也有人爆粗口。

《香港01》稱，區域法院外有人以揚聲器大鬧判決並稱冤枉，現場一度發生衝突，被警方阻止。法院外，有警察駐守，曾一度警告白衣人士可能違犯限聚令。

兩年前的元朗襲擊事件

2019年7月21日，大批「反送中」示威者至元朗集會遊行，期間曾與當地居民發生衝突。該事件起初被認定是「白衣人對市民無差別襲擊」，隨著香港監警會2020年後的調查，逐步演變成為「黑白衣人衝突」。

當時遭逮捕的61名白衣人中，只有8人遭起訴，7人定罪。同一時間，遇襲者也有至少16人被捕，包含當時被打傷的立法會議員林卓廷，警方稱他參與襲擊，事件定性也被逐步導向成由示威者引起的紛爭。

「721」事件發生後，有穿白衣的襲擊者向媒體聲稱，他們是要保衛家園，且是先受到穿黑衣示威者襲擊，才作出反擊。《香港01》報導，香港特首林鄭月娥20日被記者問到，會否拿出應對七一刺警案的強硬態度，譴責美化暴力的言論。她說：「對任何美化和認同暴力的言論都感到憤怒。」她強調會譴責這類行為，也指姑息暴力的言論，會對年輕人造成負面影響。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alex
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