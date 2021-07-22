全球首檔可投資亞洲半導體指數 統一亞洲半導體淨報酬指數ETN(020025)上市

第一檔可投資的亞洲半導體指數 與費城半導體指數相互輝映

「亞洲半導體指數」設計概念出自統一證券自營研究團隊，成分股是自台、韓、日、港等亞洲四地交易所掛牌普通股中，依照FactSet的RBICS產業分類系統挑選出半導體產業相關成分股，共有上游材料與元件、資本設備、半導體製造(含設計)、半導體代工以及外包封測與經銷等產業鏈五大領域16檔代表性股票。

五大領域精兵強強聯手「亞洲半導體鋼鐵戰隊」 衝出投資新高度

「亞洲半導體指數」成分股篩選規則如下；企業營收50%以上來自FactSet的RBICS Level 6 中半導體相關的41個行業別，而後從Level 6中半導體價值鏈五大領域，依市值取若干代表性公司；「上游材料與元件」選出2名、「資本設備」選出2名、「半導體製造(含設計)」選出7名、「半導體代工」選出3名，「外包封測與經銷商」中選出2名，共16檔成分股。

統一證認為，亞洲地區水電人力成本遠低於歐美，半導體廠興建成本也比美國低廉30%，加上台港日韓四地政府大力支持，四地的地理位置緊鄰，生態系群聚，也為產業增益。

統一亞洲半導體ETN(020025)發行價格8元，期限10年，年投資手續費1.48%；等於投資人只要付出8,000元就能投資亞洲頂尖的半導體價值鏈代表公司，也多了一項資產配置的好工具，不用再單壓同一市場，深度加廣度，投資才有新高度。

Photo Credit：統一綜合證券

資料來源：ICE Data LLC, 2021年3月08日 (每年3月及9月調整更新合格樣本，上表為最新一次更新後結果) 圖/統一綜合證券提供

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