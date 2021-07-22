2021/07/22,
政治

港警國安拘治療師工會5成員，稱涉發布「煽動刊物」兒童繪本

港警國安拘治療師工會5成員，稱涉發布「煽動刊物」兒童繪本
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

《國安法》落實於香港後，首次有人因出版兒童刊物而被捕。

港警國安處今（22）日拘捕2男3女，指涉嫌串謀發布煽動的兒童刊物，違反《刑事罪行條例》第10條。被捕男女正被扣查，警方指或會有更多人被捕。

5名被捕者為「香港言語治療師總工會」理事，年齡界乎25至28歲。警方指，他們是涉嫌於去（2020）年年中至今年串謀發布、分發、展示或複製煽動刊物，意圖引起公眾，特別是年幼孩童對香港政府及司法憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法。

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涉案繪本包括《羊村守護者》等兒童刊物，親中者曾猛烈批評

「香港言語治療師總工會」曾推出3本兒童繪本，即《羊村十二勇士》、《羊村守護者》和《羊村清道夫》。根據網上資料，《羊村十二勇士》是內容關於「12港人案」的兒童繪本。

12港人案：2020年8月，12名涉及反送中案件的香港人，在香港外海被中國海警截獲，扣押多月後，其中10名成年人早前分別被判監7個月至3年，另外兩名未成年人則被移交香港警方，12人被指企圖從香港偷渡到台灣。涉潛逃台灣途中被廣東海警截獲，扣押在深圳近4個月後，深圳市鹽田區人民檢察署於12月16日通報，正式起訴其中10名成年當事人。其餘兩名港人因為未成年而被遣送回港，交由香港警方繼續扣押。

今年1月，教育局副局長蔡若蓮曾批評《羊村十二勇士》「借童話故事包裝政治宣傳」，如果當局發現有言語治療師或教師使用作閱讀材料，會即時制止並嚴肅跟進。而工聯會郭偉強、民建聯周浩鼎也曾形容繪本「荼毒小朋友」，又斥「香港言語治療師總工會」政治立場激進。

今年3月，親中傳媒《文匯報》亦批評另一本繪本《羊村清道夫》「顛倒是非」、「置港人生命於不顧的罷工黑醫護洗白」，並把疫情怪罪「特區政府及內地居民」。

工會16萬資產遭凍結，或有更多人被捕

警方國安處行動中將「香港言語治療師總工會」16萬港元資產凍結，並指調查仍然繼續，或再有人被捕；警方又強調發布煽動刊物屬嚴重罪行，首次定罪已可被判處監禁兩年，「市民必須認清事實，絕對不能姑息及美化暴力，更不可讓下一代被失實及歪曲的資訊煽動而誤入歧途」。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

《立場新聞》報導，前香港大學學生會會長孫曉嵐指，被捕工會理事分別身處灣仔、尖沙咀、旺角與青衣警署等，現有律師跟進，工會原本星期日（25）舉行的「《羊村守衛者》親子讀書會 — 第二場」將取消。

港版《國安法》落實後首次有人出版兒童刊物被捕，職工盟：敲響藝術創作自由的喪鐘

是次事件是《國安法》落實於香港後，首次有人因出版兒童刊物而被捕。民主派工會聯合組織職工盟表示，香港政府的行動「針對教育界、新聞界、各專業界別進行清洗」，「這宗案件顯示出官方以言入罪的程度一再升級」。

職工盟斥今次的拘捕「令社會人人自危」，說明了「為何不少創作人紛紛自我審查，甚至將舊有作品下架。而今次案件亦正突顯出法律只是港府散播恐懼的手段」。

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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