《種族、偏見與歧視》：文化性的種族主義似乎只建立在觀念上——對黑人根深柢固的偏見

文:艾斐然(Philomena Essed)

文化性種族主義

文化性種族主義——有時稱作意識形態上的種族主義——和媒體上所表現出的黑人形象有關,這些媒體包含書籍、雜誌期刊以及遊記文學,既透過語言本身,也透過宗教、藝術或是文化慶典來傳遞。文化性種族主義其來有自,而且在社會中先於其他形式的種族主義。它的核心就是「文明的」白人對立於「野蠻、未開化的」有色人種。文化性種族主義涉及到從「我們」心理(民族自我中心主義)跨到下一步,認為黑人文化、風俗、價值觀或是不同種類有色人種的「本性」都很低下。文化性種族主義的早期表現裡,對應於北歐人的粉紅色或白晳膚色,直接把深色皮膚和「黑」以及「醜陋」聯繫在一起。

16世紀當白人首次遇上了非洲的所謂的「黑人」(Negroes),這種聯繫馬上就確立了。對這件事的合理解釋是傳統上「白」(荷蘭語blank)的觀念和「良好、純潔」有關,而「黑」則與「惡壞、骯髒」有關。(荷蘭語blank——如同英文的「white」——有這些含義:明亮、乾淨、純潔。)白人自認比其他人種要更文明,不論他們是不是原住民、亞洲人或是非洲人。「印第安人」被認為是「野蠻人」主要因為他們的宗教和文化,與之相對的是,在「黑人」的例子上,「不夠文明」和「黑色」膚色被捆綁在了一起,密不可分。

對歐洲人來說,他們在外遊歷的國人送回來的旅遊文學,對於他們了解世界上其他地方人們的生活方式是很重要的訊息來源。「未開化的原住民」的印象就是這樣藉由在地球上四處航行的荷蘭人送回給他們的母國。

我們從《世界與人民》(De aarde en haar volken)這套滿載遊記和許多作家感想的期刊裡,可以看到一些例子。以下的文字中關於一些情節的引述出現在19世紀末,道出其他種族族群的「本質」。

「能發生在鑽石田裡最糟糕的事情就是黑人的盜竊本性」,一個女性在她南非遊歷的回憶錄中如此寫道。一個荷蘭男性從「遙遠的印度」寫信回家,談到大象無比的「愚蠢」,愚蠢到牠居然接受野人的控制。「一個微不足道的野人,比較之下,他……相當明顯地智商低過大象,讓他想去哪裡就去哪裡」。

一個從埃及傳來的故事中,我們讀到「單純又天性良善的歐洲人」;而一篇來自巴勒斯坦的故事裡提到一個「本質上毫無紀律又異常暴躁」的族群。來自海地的一篇憤怒的報告中指出,「有色人種和黑人的可憐酋長被那些平等和自由的空洞口號弄得很困惑,搞不清那些有關人權的胡言亂語。」(這裡說的是1780年代末法國大革命對於海地事務所帶來的「負面」影響。)最後,當提到中國的「千木夫人」(Mistress Senki),她被說成「確實是個美人……就中國女人而言」。

到了19世紀,旅遊文學也開始具備半淫穢的功能。年輕的白人男性給他們在法國、比利時和德國的朋友和家人寄上印有裸體非洲女性在殖民地印製的明信片。美國出版的雜誌,例如《國家地理》,開始出版裸胸的非洲女性的照片,或是其他非西方國家的幾乎一絲不掛女性的照片。

當我們看到兒童讀物中灌輸給兒童的觀點時,對有色人種的種族主義(和性別歧視)描述現在已經過時、該走入歷史的這種空洞希望就煙消雲散了。當然羅琳.芮德蒙(Roline Redmond)分析超過100種兒童讀物——差不多有65種都是在1960到1970年代之間寫就,所以可以說是當代兒童(譯註:1980年代)的學習材料——她得出這樣的結論,對於黑人的描述往往都是負面、詆毀而且帶有種族歧視的。她所分析的材料裡面包含了荷蘭文的書刊,以及大量原來在美國和英國出版然後翻譯成荷蘭文的書籍。

她還給出了強有力的例證。例如,透過對比雪白色的桌布或是襯衣的亮白色來強調非洲人的深色皮膚。其中的含義是深色的皮膚是「乾淨」的相反義。黑人也徹底被當成醜陋的:「醜到不能看:塌鼻子加上大餅臉。」此外反覆出現的還有他們對於白人卑躬屈膝的模樣。黑人被表現成懶散、好鬥而且不穩定——黑人天生愛哭而且喜怒無常。當人們嘲弄黑人,不會叫他們「兔崽子」或是「婊子」;反而,說出口的是種族歧視的用語:「醜八怪黑仔」(lelijke zwartkop)、「黑面仔」(roetmop)或是「黑煤煙渣子醜玩意兒」(lelijke roetzwart ding)。把黑人和動物特徵以及動物本身牽扯起來的事常常發生,猴子就是最常見的。

此外,黑人被當成因為不能使用語言因此很難溝通的野蠻人或是食人族。另一方面,白人是探險者,將文明帶來這裡。

這般的種族主義形象廣被人民大眾所接受。甚至是紐伯里文學獎(Newberry Award)得主寶拉.福克斯(Paula Fox)的《月光號》(The Slave Dancer)裡面也有種族主義的用語。這本書深受好評,但是作者用了這些侮辱黑人的詞語,用「黑仔」(niggers)來說非洲人,說非洲「就是深不見底的一大袋黑人之外啥也沒有」。理解了上面這個觀點,那首茲瓦迪.皮耶特(Zwarte Piet,荷蘭聖誕老人傳說裡聖誕老人的黑僕)的歌裡會這麼說也就不足為奇了:「我或許黑得像煤煙渣子,但我很善良。(I may be black as soot, but my intentions are good.)」

文化性的種族主義以多種方式向孩童傳播。孩子們本身對此無能為力,而且一旦種族主義成為他們思考模式的一部分,就會對這種後天的種族主義最終完全沒有任何控制力。所以即便到了最近,舉例來說,要讓一個差不多16歲受過良好教育的荷蘭男孩對他的一群朋友自發地說出以下的故事,完全有可能:「我們班上的一個傢伙從阿拉伯來的。他爸爸在那裡做工程師。好吧,他們在沙漠的正中間蓋了座溜冰場。荒謬極了,這些土著〔inboorlingen,荷蘭語中對「原住民」的貶稱〕居然也想溜冰!」然而當白人允許自己搞豪華的室內溫水游泳池——甚至還用熱帶地區氛圍的紋飾來加以裝飾,在阿姆斯特丹的好些游泳池就是這樣——他們卻認為這不過就是種單純的樂趣。

當我們認識到第三世界的樣貌在孩子們學校教科書裡面是怎樣呈現的,我們就可以更加清楚地理解到年輕人種族主義的態度是怎麼來的了。哈利.馮.登伯格(Harry van den Berg)和彼得.雷恩施(Peter Reinsch)曾經從荷蘭各所小學使用的教科書裡面隨機抽取了25種來進行分析。他們發現這些書本中的種族主義觀點反覆地出現,尤其在地理科目。舉例來說,當形容沙漠游牧民族住在帳篷的時候,有個作者評論白人(「和你一樣的露營者」)會對這樣的地方嗤之以鼻。接下來,該書中有一種論調聲稱這些游牧民族根本就不是真的;其中一個女性居民被形容成她的腳趾可以「摸索和抓取」東西,而她的手「和腳都和人猿一樣」。

這種例子裡的種族主義再明顯不過,你可以假設,任何人只需看一眼就能理解明白怎麼回事。不過因為這樣的描述在行文中流暢地交織著,而文章其餘的部分本身不是負面的,所以我們需要特別的注意力來辨識出其間具有歧視的部分。學童們就這樣被誘導成把種族主義觀點當成理所當然,除非個別教師或警覺的學生主動地指出並且質疑這些部分。更甚者,這種明顯的種族主義馮.登伯格和雷恩施稱之為「種族主義聯想」(racist associations),在教科書中並不像隱性種族主義那樣無所不在。

潔利安.克萊茵(Gillian Klein)透過細節地分析英國的學校教科書,顯示歐洲自我中心主義和種族主義操縱了整個教育體系。非白人的歷史即從白人「發現」他們開始。人類文明被理解成一種進化的過程,其間歐美文化——亦即,西方的法律系統、民主政府政體形式以及資本主義經濟——被認為是這個世界上有史以來最好的。透過歐洲人是文明的傳播者這樣的說辭,殖民主義被合理化。還有,許許多多這樣的教科書從南非大使館免費得到圖片來做成教材。

這類的圖片也在美國的學校教科書之間傳播著。但是平心而論我們不得不提到,世上最活躍而且嚴厲的學校教科書分析中心就在美國。紐約的兒童跨種族書籍委員會(Council for Interracial Books for Children,簡稱CIBC)定期出版最新訊息和指引,來防範學校教科書裡面的種族主義和性別歧視。

在研究過兒童的歷史、語言、地理和其他種類的教科書之後,我們得到這樣的一種印象,殖民主義是歷史環境中不可逃開的必然結果,亦即第三世界如果要怪就只能怪他們自己的不爭氣,而西方世界寬宏大度,給予幫助還派人提供教導和領導。

白人至上的意識形態,伴隨著它自己「合理的」含義以及有色人種低下這些概念,不僅出現在小學的教科書中,也出現在高等教育的教科書裡。所以當白人工程師兒子傲慢地說「原住民」(natives)竟敢也想溜冰,我們並不會感到十分驚奇。

文化性的種族主義也透過其他管道散布,例如廣告。不同的歐洲國家的電視上和雜誌上都可以看到一些公然宣傳種族主義的商業廣告。

一個奇基塔香蕉(Chiquita bananas)的電視廣告上一個黑人女性穿著香蕉裝,一邊尖叫著一邊被一群白人水手追逐。任何人都不需太多的想像力就可以理解到其中的種族主義和性別歧視,暗示著水手們相當飢渴。最近,某國電視上出現一個更微妙的例子,結合了新殖民主義(neo-colonialism)和性別歧視:異國情調的「棕皮膚美女」有著大長腿,身著薄可透光的絲綢布料,用誘惑的杏眼看著你並且微笑著,手裡拿著雀巢咖啡豆,暗示歐洲白人快去買。

在荷蘭,黑人直到最近才「被允許」參與電影或是電視廣告——如果他們的膚色稍微比較淡一些的話。因為白人意識到少數族群也是顧客群體,他們只好習慣這樣的想法:X牌飲料喝起來滿不錯的,就算這是個蘇利南男性推薦的。我懷疑什麼時候我們才能看到這樣的廣告:使用Y牌助曬乳液,您就可以和安提利安(Antillian)或摩鹿加(Moluccan)女性一樣擁有令人驚豔的棕膚色?或是,只要使用了Z牌家庭燙髮捲,您就可以和電視上看到的非洲女性一樣擁有滿頭的靚麗捲髮?目前,美學上宣導的意識形態,讓我們認為但凡美麗的皆屬於白人的特性。

在荷蘭也一樣,重要的新聞都只能由白人來報導。那結果呢?白人播報者、白人節目主持人,還有白人宣道人。在美國,有色人種在電視上有比較多的呈現,但積極正面的形象仍是少數例外,而且還有很大程度上可疑的刻板化。

關於有色人種在電視上的形象還不太有系統性的研究,但在每天的新聞報導中卻完全是另外一種情況。徒恩.馮.戴克(Tuen van Dijk)研究了報刊雜誌中的種族主義,他指出英國和美國的新聞報導中被認為危及白人大多數利益的事件都會被標作最引人注目的。相對地,對有色人種利益有所威脅的則沒有被完整地報導。在美國的大部分地方,因為經歷過民權運動,媒體傾向於傳遞這樣的訊息:種族問題早就被解決了。如今黑人抗議和鬥爭表現得再也沒有1960年代當時來得激烈,新聞報紙似乎對於種族議題也不再感興趣。

然後,種族主義往往被忽視或是用「弱勢群體」(disadvantaged)或「貧困階層」(underprivileged)這類的委婉語來掩飾。

對黑人、拉丁美洲人和其他有色人種的報導大多仍然是陳腔濫調。除了體育和娛樂新聞,非裔美國人往往被塑造成不是有問題就是製造問題的人。他們在媒體上被塑造成看起來懶得工作,在學業上又很失敗,而且還很容易濫用藥物。成功的案例則非常之少。這種趨勢在英國也一模一樣。在英國,有關種族事件的日常新聞中很大一部分都是相當中立的,但頭條新聞通常都是以負面的眼光看待黑人。右翼的媒體尤其如此,他們毫不猶豫地在專欄和社論中將黑人和任何他們視為「敵人」的人當作殺人犯、暴君、阿亞圖拉(譯註:伊朗伊斯蘭教什葉派宗教領袖)和人渣。

荷蘭比起英國,公開明顯的種族主義新聞報導少了很多。但是,荷蘭自有其表達歧視有色人種的手段。經過長達一個月持續分析五份國家和兩份地方報紙為基礎,馮.戴克總結這些報紙很少向讀者提供關於社會中少數族群積極正面的報導。新聞文章都是由多數主導群體(荷蘭白人)的視點寫成。除非寫到一些偶發性的意外,例如主要是犯罪報導,否則很少有明確的種族主義。

然而,這個現象要表達的隱含訊息卻是很明確的。這些新聞很多都是關於這些有色人種公民,但卻幾乎沒有由他們寫的東西,也沒有報導出從他們角度來看這些新聞事件如何影響了他們的生活。此外,在很大程度上他們被描繪成一個問題群體:再一次,他們要麼有問題,要麼就是他們造成的問題。當然,根據「我族」(白人)的觀點,新聞文章很少涉及荷蘭人給有色人種公民造成的問題,特別是種族主義問題及其經常產生的極端影響。

馮.戴克的研究結果可以這般總結,荷蘭報紙雖然不是公然的種族主義者,但絕對是種族主義者。許多的報刊文章都可以證明,任何人都可以在「言論自由」的幌子下散布種族主義思想。當報紙不同意所表達的觀點時,通常由編輯或記者安置的解毒性評論(antidotal comment)也不再出現。

令人感到遺憾的是,這些報紙在報導1982年議會選舉時,對中央黨(Centrum Party,一個極端右翼的荷蘭政治黨派,其綱領建基於種族主義)的關注並沒有被延伸來進一步提高人們的意識。

與之相反,一個共同的戰線出現了。從「我們」(「非種族主義者」、「正常」 的白人)的角度來看,新聞界假裝只有一小部分可辨認的群體允許自己受到白人至上意識形態的影響。但是,我們怎麼能確定「投錯票」的不是最好的朋友或鄰居呢?還有一個令人尷尬的場面:新聞採訪者讓自己被那些公開宣揚種族主義觀點且直言不諱的人逼到了牆角。這是訪談者無力的徵兆,或者更糟,這表明他或她時常感覺到說話者已經觸動到一種不可言說的言語禁忌?

把極端種族主義與更溫和形式的種族主義放在同一個層面上是荒謬的,正如不承認許多人實際上憎惡種族主義,也是一樣的錯誤。然而正是因為這個原因,我們必須揭示對黑人的不尊重和漠視(無論有意識或無意識地),在文化上被宣傳、被公眾接受並重新傳播,到底已經到什麼程度。社會透過一代代人,不斷重新生產出種族主義。雖然白人的尖銳邊緣可能已經被銼掉了,但幾個世紀以來他們仍然一直保持著所謂的優勢核心。

文化性的種族主義似乎只建立在觀念上:對黑人根深柢固的偏見。例如,個人可能對黑人會有偏見,但不一定需要將他們對白人的偏袒表現出來。換言之,理論上來說,偏見可以存在而不一定就會導致歧視。然而,在一個種族主義社會,白人優越感的意識形態對體制的運作方式有著深遠的影響。就因為如此,我們不能將文化性的種族主義與制度性的種族主義分開來看待。

本文摘錄自《種族、偏見與歧視》

作者:蒲慕州、艾斐然(Philomena Essed)、高德維(David Theo Goldberg)、陳秀熙、石富元

譯者:黃咨玄

與種族問題相關的歧視,一向是各種偏見的重中之重,

古今皆然,不分東西。

多數人自以為不在其中,少有人承認自己帶有偏見的眼光和態度,

但日常生活中,仍進行著各種歧視的行為,以及制度。

《種族、偏見與歧視》從三個面向切入,輔以當今的視角,全面性地探究相關議題。

古代篇由蒲慕州教授執筆,列舉古代埃及、西亞、中國三支主要上古文明對其周圍異族之心態、誤解、偏見與歧視。

日常篇由艾斐然(Philomena Essed)教授執筆,分析當今社會裡的種族主義,並以其在加州與荷蘭口述訪談的二十五位蘇利南與非裔女性為例證,記錄其平日所經歷的差別性待遇。日常的種族主義,日復一日,永遠重複,已是全球的挑戰。

超越篇由高德維 (David Theo Goldberg)教授執筆,希望後種族主義的時代,能預見我們的社會透過積極擁抱,使種族差異越變越小,而不是在勉强接受的同時,卻又壓迫、排斥或邊緣化那些被認爲不同的人們。

陳秀熙教授提出,全球因新冠疫情而採取的封鎖與隔離等措施,造成各種種族歧視、健康不平等、貧窮與飢餓、失業等問題,這些弱勢者在疫情中更被歧視和邊緣化。

石富元醫師以臺灣傭工與醫院沉默辛勞的外籍看護為例,點明偏見與歧視絕非歐美白種人的專利,只有發自內心對歧視與偏見的深刻自覺,才是所有救贖行動的開始。

