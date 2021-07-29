《聖明極盛之世？》：經濟繁華、風氣奢靡，明末清初的人認為自己生逢「聖明極盛之世」

文：徐泓

第一章 幸生聖明極盛之世：十六、七世紀中國的社會與經濟

前言

比較中西歷史，人們常說關鍵時刻在十四—十七世紀。西方經歷文藝復興、宗教改革、知識革命、商業革命而興起。中國卻逢明朝，皇帝昏庸，宦官亂政，特務橫行，土地集中於少數皇室、貴族、豪紳、地主之手，民不聊生，變亂迭起。其間雖有鄭和下西洋早於地理大發現六十年，顯示中國航海科技之發達，卻不能繼續而夭折；似乎這段歷史是一片黑暗。人們津津樂道的，常是王振、劉瑾、魏忠賢之控制廠衛特務，專權跋扈，正德之荒唐，嘉靖與萬曆皇帝二十多年不上朝，「嘉靖」者「家家皆淨」也。社會上則盡如《金瓶梅》所敘述那樣窮奢極欲、貪汙腐化。乏善可陳。

六十年前，一些歷史學家為找尋「中國資本主義萌芽」的史料，在過去很少人注意的地方誌、筆記、小說、文集中，看到這一時代的另一種圖像：農業商品化，家庭手工業，城鎮手工業發達，國內商業與海外貿易繁榮，都市化的程度較同期的西歐為高。明末著名科技著作《天工開物》的作者宋應星就說：這是「聖明極盛之世」，交通發達，物產流通，「滇南車馬，縱貫遼陽；嶺徼宦商，衡遊薊北」；遂使「為方萬里中，何事何物不可見見聞聞？」正是一片繁榮的景象。

一、江南工商業與城鎮的繁榮

當時最繁榮的地區是江南、大運河兩岸、長江流域與東南沿海。江南地區，以蘇州最為進步，市場繁榮，「聚貨招商」，不但城內「望如錦繡」，而且城外從閶門至楓橋「列市二十里」，商店一間接一間。各種商品集中在某些市場販賣，如楓橋是米豆市場，南濠是漁鹽、藥材市場，東西會是木簰市場，貨品豐富有如「雲委山積」，商業發展的結果，不但府城縣城，而且連城郊村市也被帶動起來。由於絲織業的發展，吳江縣城外的震澤鎮，在成化年間，也就是十五世紀中葉，人口不過三、四百家，到了嘉靖年間，也就是十六世紀中葉，成為一個「地方三里，居民千家」的絲織業市鎮。

盛澤市原是個小農村，十六世紀中葉，「居民百家，以錦綾為市」。到十六世紀末，據馮夢龍在《醒世恆言》中的描述：由於「遠近村坊織成紬疋，俱到此上市」，「市上兩岸紬絲牙行，約有千百餘家」，成為一個「居民稠庶」的市鎮，這類現象在江南甚為普遍。例如嘉定縣的棉紡織業非常發達，產品販運全國各地，近的地方如杭州、徽州、臨清、濟南，遠的地方如河北、遼東、山西、陝西等地，都是嘉定棉織品的市場，為販運大量棉織品，不是縣城可以獨立應付，城郊許多市鎮如新涇鎮、高橋鎮等，遂成「物力之所贏，舟車之所輳，遠近賴焉」的市鎮；因此到十六世紀末，嘉定縣境內市鎮星羅棋布。嘉興縣濮院鎮，明代中葉，約十六世紀時，「機杼之利，日生萬金，四方商賈，負貲雲集」。

南京在十六世紀，也是一個「衣履天下，南北商賈爭赴」的大都市，城內商業發達，市場呈專業集中化，如果子行在三山街西，為「諸果聚處」；竹木行在武定橋西，為「竹木所聚」；川廣雜貨與米豆行，「俱在上新河」。商業越來越發達，外地富商也越來越多，例如典當鋪在十六世紀初都是南京本地人開的，十六世紀後期，和紬緞鋪、鹽店一樣，都是外地富商所開。市區繁榮，店鋪增加，「生齒漸蕃，居民日密」，地價上漲；因此出現侵占官道搭建的違章建築店鋪。現在收藏於中國國家博物館的〈南都繁會景物圖卷〉，就是描繪當時南京繁榮情景的「清明上河圖」式的繪畫。

二、華北工商業與城鎮的繁榮

十六、七世紀的繁榮，不但江南如此，即使經濟比較落後的華北地區，也不遑多讓。以紡織業論，山西潞安生產的「潞紬」，「織作純麗」，銷售全國。僅潞安府城從事織紬的就不只數千家，紡織機約九千多張，如果合長治、高平、潞州衛三處計算，共有紬機一萬三千餘張。以棉業而論，華北為棉花主要產地，尤其山東、河南的棉花常順著運河，泛舟而賣到南方，而南方生產的棉布則利用同樣的河道，泛舟而賣到華北。

以礦冶鑄造業論，民間礦冶中心在陝西華州柳子鎮，當地爐場數百，「嘯聚千萬人作事」，光鐵匠便有三千家，「作刀劍剪斧之用」，「聞於四方」。河南魯山縣有鐵礦，爐一百一十餘座，「鑄各色器皿」出賣。手工業發達，商品不僅在地方市場銷售，也運到遠方市場販賣，位於商品集散或轉賣的城鎮因此而繁榮。

十六世紀後期，張瀚曾以其「宦遊四方，得習聞商賈盈縮」的心得，寫成〈商賈紀〉一文，報導明代後期市場、都市與商業網路。根據他的敘述，位於「往來通衢」的城鎮，「商賈多出其途」；因此商業繁盛，城市繁榮。如河北的河間府，當地商販來自全國各地：販賣高級絲織品的來自南京、蘇州、臨清，販賣糧食的來自河南與天津，販賣鐵器的，來自臨清與交河，販鹽的來自滄州、天津，販木材的來自真定，販賣瓷器、漆器的來自景德鎮和徽州；商業繁榮，「富豪勢室，鱗次櫛比」。

河南的開封府，「當天下之中」，交通四通八達，「東賈齊魯，南賈梁楚」。城內商業區有三街六市。據《如夢錄》所載，其市面繁華，不減於宋代，店鋪字號，接連不斷，其中緞店最多。商品也是來自全國各地，有鄭州、輝縣、光州、固始運來的各色大米，有四川來的黃楊，有遠自福建來的荔枝、松根、夏布，也有臨清生產的首帕。

至於北京則因為是全國政治中心，貴族、官員、士人聚居的地方，人口在百萬以上。生活用品均依賴外地供應，張瀚說：「四方之貨，不產於燕，而畢聚於燕。」城南的前門、宣武、崇文三門之外，商業最盛，「百貨充溢，寶藏豐富，服御鮮華，器用精巧」。其中尤以東南方來的手工業品最受歡迎，價格最高；因此「東南之人，不遠數千里，樂於趨赴」，北京市場上的商品，「半產於東南」。市面的繁榮，明人記載不少，甚至也有〈清明上河圖〉式的都市風貌寫真傳世，今存於北京中國歷史博物館的〈皇都積勝圖〉就是最好的代表。

三、海外貿易的興盛與城鎮的繁榮

十六、七世紀，除國內商業外，東南沿海的海外貿易也很興盛。雖然明朝實行海禁政策，把「通番下海」懸為厲禁。但事實上貿易並未完全中斷。尤其嘉靖年間，也就是十六世紀中期，東南沿海商人與日本海盜勾結，組成所謂「倭寇」的武裝走私海盜集團，從事與日本人及西方人間的貿易。

此時，正是地理大發現後，西班牙、荷蘭、葡萄牙等西歐國家的殖民統治者紛紛東來，占領殖民據地，十六世紀中葉至十七世紀中葉，西班牙人占領菲律賓﹙呂宋﹚、荷蘭人占領台灣、葡萄牙人侵占澳門，作為貿易據點，與中國貿易絲、瓷、棉布與糖品、果品。尤其絲與絲織品最受歡迎，因為蠶絲是中國特產，他們的地方都不生產，「惟藉中國之絲到彼，能織精好緞匹」或買到「中國綾、羅、雜」，「服之以為華好」；利潤最高，往往可獲利二倍到數倍。

當時西班牙人已占領中、南美洲，並開採銀礦，攜來大量白銀，作為交易媒介。因此明末傅元初說：「若販﹙西班牙人占領的﹚呂宋，則單得銀錢。」當時中國人不知其銀子來自美洲，以為「其國有銀山，有夷人鑄作，銀錢獨盛」；萬曆皇帝派宦官到全國各地徵收「礦稅」時，還因這個傳聞派人到呂宋去調查銀山之事。海外貿易發達的結果，不但因為貿易順差而流入大量白銀，而且也使東南沿海富裕起來，並刺激手工製造業因大量出口需求而興盛。

舉福建海澄縣的月港為例，月港在十五世紀只是一個「結茅而居」、「捕魚緯蕭」的漁村，自十六世紀初從事海外貿易後，「富家以貲，貧者以傭，輸中華之產，騁彼遠國」，「博利可十倍」。雖有朝廷海禁之令，也要「奮當車之臂」，「競鶩爭馳」。據《崇禎澄海縣志》說：當地的月港因此成為「繁華地界」，「寶貨塞途，家家歌舞賽神，鐘鼓管弦，連飆響答」；被人稱為「小蘇杭」。

四、經濟繁榮下社會風氣的轉變

由上所述，可知十六、七世紀的中國社會經濟是相當繁榮的。在富裕的經濟刺激下，明初那種「貴賤有等」「儉樸淳厚」的社會風氣便難以維持了。一些社會經濟發展較快的地方，如蘇州吳江縣「迨天順初」，「儉樸之習」「漸移」，弘治年間，也就是十五世紀末，十六世紀初，「習俗愈趨愈下，庶民之家，僭用命婦服飾」。到了十六世紀中期的嘉靖年間，更是「多奢少儉」，《嘉靖吳江縣志》說：當地「號為繁盛，四郊無曠土」，「有海陸之饒，商賈並輳。精飲饌，鮮衣服，麗棟宇；婚喪嫁娶，下至燕集，務以華縟相高；女工織作，雕鏤塗漆，必殫精巧」。

流風所及，不但士大夫以華侈相高，市井小民也以奢華相尚。十六世紀中期，通州進士陳堯說：里中子弟已認為當地產製的「羅綺不足珍」，而要用遠方製造「價高而美麗者」如「吳紬、宋錦、雲縑、駝褐」「以為衣」，尤其樣式要講究，「倏忽變易，號為時樣」，有如今人追求時髦的「時裝」。如果「不衣文采而赴鄉人之會，則鄉人竊笑之，不置之上座」。流風所及，過去只有士大夫可以戴的方頭巾，市井小民也戴起來，甚至「俳優隸卒窮居負販之徒」，也「躡雲頭履行道上」，人數之多，如「踵相接」，「而人不以為異」。

這類現象相當普遍，許多人看不慣，紛紛在筆記、文集與地方誌中撰文批評「世風日下」的社會，而嚮往明初社會的淳美。例如《隆慶儀真縣志》就說：明初的「民風質實樸約」，衣食住室都很簡樸，「無大文飾」，人與人相處，「恭讓誠信，憚訟而懷居」「婚喪相繼雖若鄙，而古意猶存」，無論是大夫或市井鄉里小民，都能「守禮畏法」、「修行慎業」。與明末社會相比，似乎明初是美好的舊日時光（Good Old Days）。

我們讀了這類文章，不免有似曾相識的感覺，人們常說民國四十年代、五十年代的社會是如何淳樸、守法、有禮，哪像現代的人，這樣奢靡、無法與無禮。明末的人也和我們今天一樣，在感嘆之餘，便興起「移風易俗」的念頭，想用政治力量，嚴厲要求人們遵守明初政府所制定的規則：「庶民房舍不過三間，不得用斗栱、彩色；其男女衣服不得用金繡錦綺紵絲綾羅，止用紬絹素紗；首飾釧鐲不得用金玉珠翠，止用銀；靴不得裁製花樣、金線裝飾。違者罪之。」

但是這種感嘆與回到過去的主觀意願，敵不過現時高水準生活的誘惑，已經失序的階級倫理規範，似乎不能以政治命令重建。雖然大多數人都沒有認識到明代後期的社會與經濟情況已與明初大不相同，但是在經濟富裕的江南與運河沿岸地區，有少數人感覺到經濟情況已經改變，社會已經不同，應該有不同的價值觀與社會規範了。

《萬曆如皋縣志》的作者便說：明初的儉樸淳厚與貴賤有等，不是那時候的人特別好，而是當時「百姓出脫亂離之苦」，生活水準較低，「凡百用度取給而止」。「奢侈甚少」是他們沒有奢侈的本錢，儉樸是因為經濟能力有限；貴賤有等，遵守禮法規定，是他們沒有能力僭越禮制。

松江府上海縣人陸楫更提出他對「奢侈」的看法。他認為社會風氣的形成，是不以個人主觀意志而轉移的；所以只能「因俗以為治」。如此則當政者不辛勞，而被統治者的生活也不為其所擾。奢侈的社會風氣，正是經濟繁榮的產物，所以說：「先富後奢」。奢風形成之後，又能助長經濟發展；因為能過奢侈生活的人越多，則需要的物品愈多愈精，於是刺激生產，而提供更多的工作機會。

工作機會越多，生產越發達，人民收入也越有保障，生活水準也越能提高，而接近過去人們認為「奢靡」的程度。他比較蘇杭地區與浙東地區，前者是天下財賦所在，社會風氣奢靡，但因為「彼以粱肉者，則耕者、庖者分其利；彼以紈綺奢，則鬻者、織者分其利」，奢侈之風帶來更多的工作機會；因此「其地奢，則其民必易為生」。至於後者的社會風氣「最號為儉」，但當地人民消費少，因而工作機會少，甚至生活達到「不能自給」的程度，而「半遊食於四方」；因此「其地儉，則其民必不易為生」。

在他看來，奢侈與商業繁榮是並存的，人民依賴著奢侈與繁榮帶來的工作機會生活。如果「使其相率而為險，則逐末者歸農矣」，哪來商業繁榮？哪來工作機會呢？總之，「俗奢，市易之利，特因而濟之耳」，「徒欲禁奢」的政策是行不通的。

十六、七世紀，社會經濟繁榮與社會風氣奢靡，似乎像連體嬰一樣，分割不開。社會風氣奢靡，表現於日常生活消費質量之提高，刺激商品生產的種類與數量之增加；不少商品因為產量增加而價格下降，不但富人可以購買，一般人民也有可能取得。於是「家無擔石之儲」的貧民，也「恥穿布素」，買不起綺羅高級衣料的人，甚至可「從典肆中覓舊緞、舊服，翻改新製，與豪華公子列坐」。

不但衣食住行方面，「一切以奢侈相尚」，生活享受不再是貴族仕宦的階級專利，導致「傭流優隸混與文儒衣冠相雜，無貴賤」，甚至在要求物質生活享受平等外，一般人民更進一步追求文雅，要求貴族仕宦過去專有的文化生活，也能下及庶民。例如過去只有少數士大夫有號，到了嘉靖中葉，即十六世紀中葉，不但士人「束髮時就有號」，甚至「米鹽商賈、刀錐吏胥、江湖星卜、遊手負擔之徒，莫不有號」。

嘉靖年間，陳堯說過一個故事，他問一位朋友住在哪裡，友人說房子被倭寇燒了，現在向雙澗租房子住，陳堯原以為自己孤陋寡聞，不知雙澗先生是誰，又不敢問，怕友人笑話，後來才知道雙澗不過是一「鼓刀之夫（屠夫）」。在當時人看來這是「上下之分蕩然」的亂象。其實也正是「禮下庶人」庶民文化提升發達的表徵。十六、七世紀，中國美術工藝甚為發達，藝術家不但為貴族仕宦作畫寫字或製作器物，而且也把他們作品賣給商人或鄉里市井之民。

社會經濟的繁華，社會風氣的奢靡，與庶民物質、文化生活水準的提高，營造了十六、七世紀的人認為自己是生逢「聖明極盛之世」的氣氛。

書籍介紹

本文摘錄自《聖明極盛之世？：明清社會史論集》，聯經出版

作者：徐泓

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晚期傳統中國社會的明清時代，

是中國社會進入近代的前夕，

也是中國社會發展的過渡期。

社會性質非常複雜，

社會發展不平衡，新舊雜陳，

發展與守舊並生，繁榮與貧困共存。

以縱向時間論，明清社會一方面有其不同於前代的發展，呈現出變的新顏；一方面又有與前代没什麼不同的堅持，維持著不變的舊貌。

以橫向空間論，在同一時間內，不同的空間有不同的情況。全國有些地區，突破前代而有新發展，有些地區卻仍停滯而無進展。有些地區，城鄉社會繁榮，風氣奢靡；有些地區連城市社會都仍貧窮，風氣淳樸，遑論鄉村了。

要評價明清社會的歷史地位相當困難，有的史家認為明清是近代中國衰落的源頭，是中西歷史消長的關鍵。有的史家則認為明清社會具備早期近代社會發展的因素，比同時代的世界其他地區來得進步和繁榮。

《聖明極盛之世？：明清社會史論集》書名乃借用宋應星「聖明極盛之世」的論斷加一問號而成，全書從社會經濟發展與社會風氣變遷、婚姻與家庭、移民與人口變遷、社會階層化與社會流動等幾個角度，來試圖論述明清社會的複雜性。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九