英國利物浦海事商城「過度開發」遭《世界遺產名錄》除名，大堡礁、威尼斯也岌岌可危

聯合國教科文組織（UNESCO）21日宣布，同時在線上及中國福州舉行的第44屆世界遺產委員會（The World Heritage Committee）決議，要將英國利物浦海事商城（Maritime Mercantile City）從《世界遺產名錄》中移除。這是繼德國德勒斯登易北河谷、阿曼阿拉伯羚羊保護區之後，第三個被除名的世界遺產。

以建築、文化文明的商業港口，卻從世界遺產除名

利物浦在2004年成為世界遺產，UNESCO的資料顯示，利物浦海事商城在大英帝國的發展史中扮演著重要角色，之所以被列入世界遺產，是因為其見證了18、19到20世紀初世界主要貿易中心的發展歷程。

早在18世紀，利物浦就發展為重要的商業港口，當時也是跨大西洋、從北歐到美州奴隸貿易的主要轉繼點。除了作為商業港口的意義以外，利物浦在19世紀到20世紀初，一直致力於建築和文化活動的水準和創新，不少出色的公共建築都坐落在這座倚著港口發展的城市，例如聖喬治大廳及博物館。

此外，利物浦當地的音樂深受世界各地、尤其是美國水手的影響，風靡全球的披頭四樂團（The Beatles）也是誕生於此。

儘管如此，如今UNESCO的官網介紹利物浦的頁面上，卻被大大地槓上一筆。

Photo Credit:UNESCO

前市長大肆開發，卻因涉嫌行賄下台

對此，《衛報》在報導中將矛頭指向利物浦前市長喬・安德森（Joseph Anderson），並嚴厲批評道，安德森對自己城市的建築遺產所展現的蔑視，已經得到了合理的結論——世界遺產的證書、以及這座曾經偉大的海事城市的聲譽，全部一起被丟進垃圾桶裡。

自安德森2012年上任以來，議會通過了多項開發案，導致城市內的歷史建築開始進行眾多不必要的拆除工程，並以「史詩」般的規模展開一連串的破壞。諷刺的是，利物浦的6個區域當初被UNESCO列入世界遺產的其中一個原因，就在於城市中許多歷史建築完好無損，儘管有部分受到二戰的摧殘。

安德森在2020年12月因涉嫌行賄黯然下台，而他離開後，在利物浦留下了30多個停滯不前的建築工地，其中還有部分被棄置、甚至被指控發生犯罪活動。

UNESCO：大型開發讓利物浦失去特色

議會這十幾年來所通過的開發之中，最具代表性的案例發生在利物浦的三女神（Three Graces），這是三棟面向港岸的歷史建築，於1908年建造、1911年開放，其雄偉的設計象徵著利物浦的國際聲望與商業實力。這座經常出現在明信片上的歷史建築，甚至被稱為世界上最美麗的天際線之一。

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然而，2013年有三座建築緊鄰三女神落成，這座被稱為Mann Island的建築猶如三個笨重的黑色積木，《衛報》表示，這三個「棺材」可說是掠奪了當地的海濱景觀。

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但讓UNESCO最憂心的，是利物浦碼頭的大型開發案的50億英鎊建案「Liverpool Waters」，以及在Bramley-Moore碼頭興建的新體育場。

主導Liverpool Waters計畫的皮爾集團（Peel Group）向《衛報》指出，這個計畫受到了上海浦東的啟發，「浦東的摩天大樓與歷史悠久的外灘隔水相望」。但UNESCO認為，這項開發導致利物浦濱水區惡化到幾乎失去特色、並產生不可逆的損失，而碼頭旁的體育場則將讓其歷史價值在現況下進一步惡化。

利物浦都會區市長：地球另一端的人不了解利物浦的復興

根據《衛報》報導，利物浦現任市長喬安娜・安德森（Joanne Anderson，和喬．安德森並無血緣關係）表示相當失望且擔憂，市議會則考慮提出上訴。針對體育場的建案，喬安娜・安德森表示：「UNESCO寧願Bramley-Moore碼頭被視為『廢棄的荒地』，也不願讓他成為一座閃閃發亮的新足球場」。

利物浦都會區市長Steve Rotheram則認為，這只是一個來自地球另一端的人們所做的決定，他們並不了解利物浦在近幾年的復興，「利物浦這樣的地方，不該在保有遺產地位及振興社區之間做出選擇選擇，後者甚至能帶來豐富的就業機會。」

利物浦的文化工作者Jayne Casey指出，利物浦20年前因為建築物的荒廢與其他社會問題而衰退了數十年，世界遺產的美名儘管賦予利物浦在國際間的聲望，但也加速了發展，並扼殺了城市的藝術生活，「利物浦已經從一個文化城市，轉變成處處生機的地方」。

英國的文資團體則把世界遺產的除名當成英國的恥辱，並指責政府在UNESCO威脅要把利物浦除名時，沒有採取行動來保護歷史遺跡。

威尼斯、大堡礁都被列入瀕危，世界遺產中心：全世界都要盡力保護

除了被除名的利物浦海事商城以外，義大利的「水都」威尼斯以及澳洲的大堡礁（Great Barrier Reef）也正被UNESCO列為瀕危的世界遺產，並面臨除名的威脅。

《中央廣播電台》報導，大堡礁在1981年就被列為世界自然遺產，但在過去30年間有超過一半的珊瑚消失，甚至在過去5年出現3次大規模珊瑚礁白化事件。雖然UNESCO在今年6月表示，澳洲政府的確在大堡礁生態系統的保育上做出努力，但連澳洲政府自己都認為大堡礁的前景「非常糟糕」。

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然而，澳洲政府質疑UNESCO的建議背後有政治動機，還暗示7月主辦世界遺產委員會的中國影響了這項建議。

UNESCO在6月也表示，威尼斯的「過度觀光」讓這個世界遺產也應列入瀕危名單，雖然疫情大幅減少觀光人次，但威尼斯應該採取更佳永續、且多元的觀光及經濟型態。

針對世界遺產的瀕危名單，UNESCO世界遺產中心主任羅斯勒表示：「（瀕危名單）應被理解為。要整個世界都共同努力保護這些世界遺產」，但資金在疫情期間也成為世界遺產保存的一大問題，全球有90%的世界遺產在這段期間關閉。

羅斯勒認為，雖然疫情導致世界遺產面臨財務問題，但反而是修復的好機會，例如柬埔寨的吳哥窟就在疫情期間進行修復，並指出如果我們無法守護好這些地球上最好、最需要保存，且下一代有權去欣賞的地方，「那麼我想，我們就失敗了。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航