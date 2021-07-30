《熬夜和想你，我都會戒掉》：那個每天跟我說晚安的人，被我弄丟了

文：雲晞

我弄丟了每天和我說晚安的人

# 01

「晚安。」

「這是我最後一次跟妳說晚安了。以後我不在妳身邊，妳一個人也要好好的。別熬夜，別睡得太晚。」

這是他昨晚傳給我的最後一則訊息。

就在昨晚，我把他弄丟了。我把這個跟我說了一○九五天晚安的人，丟在了風中。風很大，任憑我如何拚命去追，都追不上他消失的速度。

狂風過境後，剩下滿地的狼藉和為了追他而全身狼狽的我。往後都不必再跑，也無須再追了。弄丟的人，再也找不回來了。

我和他，相識於學校的學友會。那時我們都來自G市，都在H市的同一所大學讀書。他大二，我大一。

那天晚上，學友會迎新。他以同鄉兼學長的身分接待我。散會後，他特地跑到我跟前，對我說：「以後在學校有什麼需要幫忙的，儘管來找我，我罩妳。」

「嗯，謝謝學長。」我向他投去感激的一眼。能在這人生地不熟的學校遇到來自同個地方的人，還能得到一個已經在校園裡混了兩年的「老油條」學長的保護，那得多幸運啊！

臨走前，我們加了好友，留了聯繫方式。走出聚餐的地方大概有幾步遠的距離，我似乎聽到他說：「呵呵，真可愛！」

是說我嗎？我可愛？想多了吧！

自從迎新會後，我們經常就會見面。有時是學友會的團體聚餐，偶爾我們也會單獨出去吃飯，或者看看電影。

相較於「一見鍾情」，或許「日久生情」更適合我們之間的感情進展。

經過大一一年的相處，我們對彼此都了解了不少。我知道他人緣好，交遊廣闊，而且學校裡有很多女生喜歡他；我知道他平時很喜歡運動，最愛打籃球，經常有事沒事就和朋友在操場PK。

他知道我比較呆板，反應有點慢；知道我不愛吃香菜，也不喜歡胡蘿蔔。所以每次吃飯的時候，如果菜裡會出現這兩樣東西，那他一定會先把它們挑掉，再把菜放到我面前。

我們有很多的共同點，其中之一便是看書。平常週末的時候，我們會一起到圖書館，或者去市區最大的書店。

他喜歡看一些懸疑偵探類的書，我就比較愛看一些小說或者漫畫。

不管在圖書館或是書店，我們可以一坐就是一天。這一天裡，我們都安安靜靜地看自己喜歡的書，互不干擾。

這樣的氣氛，不僅不會讓我們覺得尷尬，反而有一種歲月靜好的感覺。

看完書後，我們就一起去吃飯。每次在外面餐廳吃飯，他都會點鍋包肉，因為那是我最愛吃的。吃完飯，我們偶爾也會去看電影，但去的次數不多，只是偶爾去一次。更多的時候，我們會在飯後一起慢慢散步回學校。

餐廳離學校不遠。在那條路上，有許多我們共同的回憶。有十指緊扣，互相依偎的；也有嬉戲打鬧，放聲大笑的⋯⋯

每次把我送到女生宿舍樓下時，他都會擁抱我。然後對我說：「上去早點睡覺，不准熬夜。否則明天有妳好看的！」

嗯，他每回都這樣威脅我。我才不會怕他！夜還是照常熬，覺還是一樣晚睡。

目送我上樓回到宿舍後，他才轉身離開。在窗戶邊看著他漸漸消失在夜色中的背影，我心裡有道不明的甜蜜，很美好。

上天待我不薄，讓我在異鄉能遇到一個懂我、惜我、疼我、愛我的人。

嗯，真好！一切都剛好是我喜愛的模樣。

# 02

睡覺前，總會收到他的訊息。每次都是兩則，一則文字訊息，一則語音訊息。形式多樣，但內容都一致：晚安，親愛的。

無論熬夜到多晚，只要聽到他的聲音，看到他的訊息，我都能很快進入夢鄉，並一夜好眠到天明。

我們確立關係的那年，我大二，他大三。在學校的那幾年，他每晚都會跟我說晚安。不管多忙，都不曾忘記過。

記得我問過他：「為什麼你每天在手機上只跟我說晚安，卻從來沒說過早安？」

他當時是這樣回答我的：「因為每天的早安我都想親口對你說啊，傻瓜。」

是了，他總能一兩句話就撩動我的心弦，讓我心尖上的小鹿亂撞。

「欸，那個，聽說我們學校有很多女生暗戀你，你怎麼會選我呢？」

閒來無事時，我總愛拿這個話題調侃他。沒辦法，他長得太人畜無害了。

有一次，我們去看電影，回去時遇到一個年輕媽媽牽著一個很可愛的小女孩。小女孩一見到他，立馬掙開媽媽的手，「嗖」一聲跑過來抱著他。

我當時在旁邊都驚呆了，嘴巴大的可以塞下一顆雞蛋了。還沒待我反應過來，小女孩就問他：「哥哥，你好帥啊！哥哥，你有女朋友了嗎？我當你女朋友好不好？」

聽到小女孩的話，我笑了。我在一邊看好戲似的想看他怎麼解決。結果他一手把我拉過去，然後溫言細語地跟小女孩說：「不好意思哦，哥哥已經有女朋友了喔，就是這位漂亮姐姐。妳現在還小，要好好長大，等長大以後也能遇到像哥哥這樣的人啦！」

小女孩對他的話將信將疑，但最終還是鬆開了他。她跟媽媽走之前，還特地回頭朝他一喊：「哥哥，你真的好好看喔。」

他被喊得不好意思了，拉著我就快步離開了。我問他：「有人誇你好看還不開心嗎？跑什麼呀？」

他答：「好看是用來形容女生的吧？哪有人說男生好看的？」

那天晚上，我們在外面待到很晚才回到學校。他像往常一樣把我送到樓下，然後才離開。

日子就那樣平淡而溫馨地過著。轉眼間，他大四了，我大三了。

我問他要不要考研究所，還是畢業後就直接出去工作？無論他怎樣選擇，我都會無條件支持的。

他說想考研究所。我說那你就準備吧，我陪你。他把我拉進懷裡，輕吻我的額頭，對我說：「阿心，有你真好。」

他準備考研究所的那段時間，我一有空就去看他，每個週末都會陪他去圖書館複習。他學他的，我看我的。

大四下學期快結束的時候，他收到了研究所的錄取通知書。那天晚上，我們把學友會裡的成員都請到外面一起吃飯。

飯後，大家都有事要忙，便紛紛告辭離開了。回學校的路上，只有我們倆。

一路上，他都牽著我的手。緊緊地握著，似乎一鬆手，我就會不翼而飛了。

走到一半，他停下來。他跟我說：「阿心，畢業後我可能要回G市了。」

他的研究所在G市。一畢業，他就得回去了。我知道他捨不得我。我也不想讓他走。可是我總不能為了自己的一己之私而阻擋他去追求自己的夢想啊！

所以我跟他說：「那很好啊，你先回去探探敵情，在那安營紮寨，等著我回去。」

我也想考研究所，也想回G市，回去陪他一起並肩戰鬥。

# 03

時間轉瞬即逝，畢業的日期一天天逼近。

在那個陽光明媚，人和事都剛剛好的日子裡，終於迎來了他的畢業典禮。

那天，我以家屬的身分參加了他的畢業典禮。他拉著我拍了很多照片。照片上的男生，擁著他身旁的女生，表情溫柔。

畢業照拍完了，畢業典禮也結束了。

他離開的那天，皚皚白雪飄了一整天。整個校園裡，視線能觸及的地方，都是白茫茫的一片。

我穿著厚重的棉衣，把自己裹得跟粽子似的去車站送他。他昨晚跟我說天太冷了，不用去送。我怎麼可能聽他的呢！他都要離開了，還不准我去送！

月臺裡，人群擁擠，來去匆匆。有送別的，有重逢的；有開心的，也有不捨的。

廣播響了，火車啟動了，他要走了。

我緊緊抱著他，對他說：「你回去後要好好的，不許拈花惹草，要等我回去喔。」

一定要等我回去喔。還有一年，我就會回去陪你了。

目送他上車後，我一個人走在回學校的路上。大雪還在洋洋灑灑地飄著。地上的積雪逐漸增多，每走一步，都會留下一個腳印。

走著走著，突然覺得心裡空落落的。我掏出手機傳訊息給他：一路順風，回到家後記得跟我報平安。

那一年，是我們在一起後的第二年，也是我們開始遠距離戀愛的第一年。

那一年，雪下得很大。我經常一個人窩在宿舍看雪，順便想想他。

大四的時候，我也開始準備考研究所。那是我們遠距離戀愛的第一年。去年的時候，他準備考研究所，我陪他複習。這一年，我準備考研究所，身邊卻只有我自己。

我順利考上了研究所，但學校卻不是在G市。我沒有選擇回去，而是繼續留在H市。

他打電話問我：「當初不是說好要回G市的嗎？為什麼要改變主意？」

我說經過一年多的只能隔著冰冷的螢幕傳達關心的生活，我累了，真的累了。

這一年多的時間裡，我們都很忙。他忙著念研究所，我忙著考研究所。我們打電話的次數越來越少，聊天的內容也越來越簡短。

我們之間，看似和從前一樣。但實際上，很多東西都變了。一年的時間不長，但足以改變很多事情。

G市，有他的夢想，有他想追尋的東西。H市，也有我的夢想，也有我想要尋找的生活。我們都以為自己是對的，都不肯妥協，都不肯低頭。那結局也只有一個：分手。

分手是我先提出來的。他起初不同意，但後來卻再也沒有找過我。我想啊，如果當初我們沒那麼倔強，或許結局會是另一番模樣吧。

後來我沒有去念研究所，大學畢業後，我在H市找了一份不錯的工作。那時候，我們已經有陣子沒聯繫了。我有找過他，打電話給他，傳訊息給他，可是都沒得到回應。

我在H市工作了兩年。就在昨天，我辭職了。老闆挽留我，說要我再待幾年。

我說我不能再等了，我得回去了。他在G市，我要回去找他了。我不能再錯下去了，我要告訴他，其實這兩年，我都在想他，天天在想。我要回去陪他了。

回到租屋處後，我上網訂好了車票。今晚坐車的話，明天就可以到了。我要給他一個驚喜。

驚喜還沒送達，絕望卻已悄然而至。

我在收拾行李的時候，收到了他的簡訊。快兩年了，他終於回我訊息了。

我迫不及待點開訊息，久違的一句「晚安」讓我瞬間潸然淚下。他終於傳訊息給我了，終於又跟我說晚安了，他心裡還是有我的。

可是接下來的一句話，打破了我所有的幻想。

「這是我最後一次跟妳說晚安了。以後沒有我在身邊，妳一個人也要好好的。」

淚水模糊了視線，我顫抖著手登錄SNS。找到他的頭像，點進去一看，他最新一則動態是十分鐘前更新的。

上面是一張圖，裡面的兩隻手十指緊扣。圖上是一句這樣的話：感恩在茫茫人海中，能與妳相遇。

手機「匡噹」一聲掉在地上。

是了，都快分開兩年了。他那麼優秀，身邊怎會缺人？那我還要回去嗎？回去了又能怎麼樣？

我把行李箱裡的衣服一件件掛回衣櫃裡，然後上網取消了車票。

我走到窗邊，看著外面的鵝毛大雪。從今往後，我都要早點睡了，不能再熬夜了。

因為從今晚開始，再也不會有人跟我說晚安了。再也不會有人叮囑我不要熬夜，否則就要我好看了。

那個每天都跟我說晚安的人，被我弄丟了。

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書籍介紹

本文摘錄自《熬夜和想你，我都會戒掉》，時報文化出版

作者：雲晞

也只有在深夜裡，我才敢放縱自己，才敢毫無顧忌地想他。

然而我也明白，黑夜無法永遠，

無聲的思念過後，我還是要回到沒有他的生活中。

他有自己的路要走，我也要繼續自己腳下的路。

無法相擁的人，要好好道別。

微酸系女孩雲晞，在與你似曾相識的故事裡，

陪你戒掉悲傷，陪你渡過每個難以入眠的睡前時光。

總有一天，能告訴那個曾讓我失眠到清晨的人：「後來的你，與我無關。」

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航