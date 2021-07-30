《熬夜和想你，我都會戒掉》：先生，謝謝你給我這二十七公分的愛情

文：雲晞

謝謝你，給我這二十七公分的愛情

# 01

昨晚我跟先生說，「以前寫了那麼多別人的故事，明天就寫寫我們的吧？」

先生回我說：「可以啊，題目想好沒？」

我把手機拿給他看，指著題目的這句話告訴他：「暫時就定這個，怎麼樣？」

他點點頭，然後把我從沙發上摟到他懷裡，說：「原來我們家丫頭矮我這麼多呀！」

窩在他懷裡，我佯裝生氣，不斷搔他癢，直到他舉手投降求我放過他。

哼！小壞蛋！我還對付不了你嗎！把玩著他手掌，我內心已被幸福填滿。

有生之年遇見你，竟花光了我所有的運氣。這句話用來形容我和先生再適合不過了。但相比起這個，我更喜歡：從未想過與你相遇，滾滾紅塵茫茫人海還不算太晚。

# 02

初識先生那年，我二十三歲，他二十七歲。

他自稱是小叔叔，我卻總喜歡喊他「大叔」。他說自己沒那麼老，我卻總是故意嗆他：「在我看來，比我大三歲的都是大叔，而你大我四歲。」

他氣結，但又無可奈何，只是每次都敲我腦袋，說：「好好好。大叔就大叔，只要我們家丫頭喜歡。」

我當然喜歡啊，再也不會像喜歡他這樣喜歡別人了。

先生是學廣播的，聲音非常好聽。記得當初我第一次聽到他說話時，是這樣形容

他的：「嗯，你的聲音第一次聽的時候會覺得很撩人，很像自己的心上人在耳畔低聲呢喃那樣。」他哈哈大笑，然後回我：「那以後天天說給妳聽，好不好？」

不置可否地，那一刻，我聽到自己左心房處有一朵花砰一聲炸開了，少女心酥了一地。

「那我以後還想聽你唱歌，可以嗎？」人啊，就是這麼貪心。但凡得到一點點，就會奢求擁有更多。

先生沒有回答我，但往後的日子裡，他每天都用一首歌實踐著自己對我的承諾。他唱給我聽的第一首歌是〈說散就散〉。六十秒的語音訊息，我來回反覆聽了無數次，還收藏了起來。

低沉，悅耳，磁性，這些詞語都不足以形容先生的嗓音。用他自己稍稍自戀的話來說就是：「老天爺賞飯吃。」

我們還沒在一起的時候，我和他開玩笑說：「你以後的女朋友肯定超級幸福，每天都有這麼好聽的聲音跟她說話。」

後來，我們在一起之後，先生問我：「請問我們家丫頭，有沒有覺得自己很幸福呢？」

摟著他脖子，用腦袋蹭蹭他下巴，我回：「當然幸福啊！幸福得都要冒泡了。」

一房，兩人，四季，三餐。一想到餘生有你相伴，我便愛極了這個世界。

# 03

我從不相信緣分，直到遇見先生才覺得緣分這東西真是妙不可言。

我是在先生的社群專頁上認識他的。聽完他的第一段音訊後，便立刻加了他好友。

第一次加他好友，我小心翼翼地傳訊息給他：先生你好，很喜歡你的聲音呢。

按捺著內心狂跳不已的小鹿，滿懷期待地等著他的回覆，結果他卻一整天都沒搭理我。氣不過，我馬上就刪了他。哼！不回就不回！本姑娘還不稀罕呢！不就仗著聲音好聽嘛！

有了第一次就有第二次。再一次加他，我把自己寫的文投稿到他的社群專頁。結果還是和第一次一樣，等了幾天他都沒回覆我訊息。一樣的，我又刪了他。就算是文章沒有被錄取，總得有個回應吧？可他倒好，我眼巴巴等了好幾天，他卻一句話都沒給我。

刪掉他之後的第二天，我收到了他寄來的e-mail：請留一下聯繫方式。

那時候根本記不得我已經刪過他兩次了，迫不及待地又加了他好友。

「我又回來了。」這是我第三次加他好友時和他說的第一句話。

他回我：「我記得妳。下次千萬別再刪我好友了啊。」他連發了好幾個委屈的表情，活脫脫一個受了氣的小媳婦模樣。

我搖頭一笑，說：「好。」

接下來就是他教我如何改稿，如何把自己的感情更加投入到文字中。

那天他竟沒有對我再三刪掉他這件事生氣，反而很有耐心地教了我很多東西。我們破天荒地聊了四五個小時，從中午聊到晚上，從白天聊到黑夜。

後來我問他為什麼對我這麼好，他說他自己也不知道。「其實我不是很有耐心的人，然而我也不知道為什麼對妳這樣。」

當時他傳了一張截圖給我。他的信箱裡有很多稿件，但他只回覆了我的。

可能這就是冥冥之中的緣分吧，我想。

# 04

先生總是說我欺負他。

我冤枉啊！我怎麼可能欺負他？喜歡他都來不及呢。

「妳要我讀妳的文章，我讀了。妳要我唱歌給妳聽，我唱了。妳說想吃糖，我也買給妳了。妳還想要我怎麼做？」他委屈巴巴地控訴我，說我欺負他。

我哭笑不得，心裡卻像掉進蜜罐裡那般甜得要發膩。

如果沒記錯的話，先生唱給我聽的第二首歌是趙雷的〈成都〉。

和我在成都的街頭走一走，直到所有的燈都熄滅了也不停留。

你會挽著我的衣袖，我會把手揣進褲兜。

走到玉林路的盡頭，坐在小酒館的門口。

聽完，我說：「先生，以後等我們有機會去成都，你再唱一次給我聽好不好？」

我挽著你，你唱著歌，我們一起慢慢地從成都的街頭走到玉林路的盡頭，走到餘生的盡頭。

先生說：「好呀，妳可要抓緊我，別走丟啦。」

放心吧，先生。我一定會牢牢抓緊你的，餘生都不會撒手的。

# 05

我永遠忘不了第一次和先生見面時的情景。

人山人海的火車站裡，先生一身西裝站在車站的大門口等我。

見到我的第一時間，我們沒有擁抱，沒有熱淚盈眶，反而是彼此做著自我介紹。

「你好！我是XXX。」

「你好！我是OOO。」

「我今年二十七歲。」

「我二十三歲。」

「我身高一八七公分。」

「我身高一六○公分。」

雖然早就了解過對方的情況，但還是難免噗嗤大笑了一番。

令人瞠目結舌的一番介紹後，先生一把把我摟進懷裡，緊緊抱著我，像是要把我揉進他身體裡似的。擁擠的月臺，他把頭頂在我髮端，俯身在我耳畔，用他那誘人的嗓音輕聲呢喃：「丫頭，妳終於來了。」

嗅著他身上特有的薄荷香氣，我也緊緊回抱著他。「先生，你會不會嫌我矮啊？」不知怎麼的，突然就問出這句話了。

「當然不會啊，這樣剛剛好呢，傻丫頭。」

「可是你太高了，我踮起腳尖都搆不著啊。」

「不用妳踮起腳尖，我會蹲下來。」

「那，餘生就請先生多多指教啦。」

「也請丫頭多多關照。」

# 06

先生牽著我走出月臺，熙攘的街道上，他一手牽著我，一手攬著我肩膀。

見過山，見過海，再遇見人群中的你。人潮洶湧，謝謝你始終緊握著我的手。

先生，謝謝你給我這二十七公分的愛情。

相關書摘 ▶《熬夜和想你，我都會戒掉》：那個每天跟我說晚安的人，被我弄丟了

書籍介紹

本文摘錄自《熬夜和想你，我都會戒掉》，時報文化出版

作者：雲晞

也只有在深夜裡，我才敢放縱自己，才敢毫無顧忌地想他。

然而我也明白，黑夜無法永遠，

無聲的思念過後，我還是要回到沒有他的生活中。

他有自己的路要走，我也要繼續自己腳下的路。

無法相擁的人，要好好道別。

微酸系女孩雲晞，在與你似曾相識的故事裡，

陪你戒掉悲傷，陪你渡過每個難以入眠的睡前時光。

總有一天，能告訴那個曾讓我失眠到清晨的人：「後來的你，與我無關。」

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航