金管會修法放寬三大措施挽留外銀，業界看好進一步活絡金融市場

為打造外商銀行在台經營的有利市場，金管會前（20）日宣布修法放寬三大措施，修正兼營債券、證券承銷及自行買賣業務規定，本（7）月正式上路，而31家國銀與8家外銀在台分行可望受惠。業內人士表示，樂觀看待主管機關，提供外商銀行更好金融環境，開放對於整體金融市場是利大於弊，尤其放寬外資分行，提列備抵呆帳及保證責任準備金額等，有利外銀做好風險控管，可進一步活絡金融市場。

花旗出售台灣消費金融業務 引外銀撤台疑慮

針對金管會宣布修法放寬三大措施，星展銀行昨（21）日回應，樂觀看待主管機關提供外商銀行更具國際競爭力的金融環境與條件。星展銀行將針對相關法規放寬進行進一步研究，再研擬未來策略方向，持續深耕台灣的承諾。

由於花旗集團今（2021）年宣布，要出售包括台灣在內的13個市場的消金業務，花旗銀在台子行是國內5家外銀子行中業務最大，其撤離等同龍頭解散一半業務。此舉動搖市場，認為台灣消金業務不再吸引外銀的疑慮，恐會引發外商集團開始陸續出走台灣，掀起外銀逃離台灣風潮。

會這如此疑慮並非空穴來風，因為除了花旗離台以外，還包含：瑞士信貸銀行、南非標準銀行、加拿大豐業銀行、英國巴克萊銀行，之後還有澳盛銀行等。

《關鍵評論網》訪談銀行業內人士表示，目前台灣金融業整體是穩健成長，獲利也是逐漸攀高，但若和歐美相比，整體規模、獲利以及效率仍有待提升。台灣金融市場並未出現衰退，只是各家外銀集團策略不同。

若要詬病台灣法規問題，他指出以新興金融科技法規調整最為牛步；過去新南向政策須適應當地的監理法規，造成台灣金融業在國際上或跨產業間，種種限制徒增困境和挑戰。

日前，立委憂心花旗離台僅冰山一角，未來將會有更多外銀撤離台灣；當時金管會主委黃天牧於財委會承諾將「依法審慎」審查花旗消金業務撤台案，尤其嚴禁花旗銀轉介台灣高資產客戶到海外，防範台灣金融市場動盪。

當時黃天牧對外再三解釋，外商銀行離開台灣主要有四大原因，包括海外母國策略調整、法遵成本提高、數位化發展，以及國銀提升競爭力提升，並非看衰台灣市場。

搶救金融市場，金管會宣布修法放寬三大措施

為了緩解外界對台灣金融市場的疑慮，金管會積極修法，進一步改善外銀在台經營環境，完成銀行申請兼營債券、受益證券、資產基礎證券承銷及自行買賣業務應遵循之規定修正，金管會新聞稿指出，有以下重點：

一、為適度增加外國銀行分行之經營量能，支持其在台辦理放款、投資業務，促進實體經濟發展；放寬外銀分行提列備抵呆帳及保證責任準備金額50%計入外國銀行分行淨值，有利外銀在台子行達到風險控管標準。

二、鬆綁銀行兼營債券自主買賣部位限額，不再適用券商管理規則，而統以銀行「核定基數」計算。放寬後與「單一」海外關係企業的買賣及交易總餘額，不得超過銀行核算基數10%，所有交易總餘額不得超過20%。

銀行局主秘童政彰以花旗銀行為例子說明，過去兼營證券商指撥營運資金需15億元，比台銀8億元幾乎翻倍，花旗銀向海外總行或新加坡分子行交易有價證券時，簡言之為了擴大額度需列很大部位指撥資金，反而造成該銀行的沈重負擔。

不過，未來限額放寬為核算基數10%後，兼營自行買賣部位依核算基數（960億元）計算，可提高至96億元。以花旗銀的狀況來說，就不必準備那麼多資金；另可跟總行或香港、新加坡分行的交易額度擴大，交易對象大幅鬆綁後，整體提升其經營績效。

三、鬆綁取得海外子行發行之公司債限制，結合集團資源滿足客戶需求，得透過自營買賣方式提供海外子行發行之結構債予高資產客戶。

銀行局也對此說明，鬆綁海外子行發行之公司債限制，將有兩大利多，其一，滿足海外子行籌資需求；其次，子行海外發行的債券可透過母行賣給國內高資產客戶，幫忙新闢投資管道。提升我國銀行業者競爭力，並進一步促進市場之國際化。

業內人士表示，樂觀看待主管機關，提供外商銀行更好金融環境，開放對於整體金融市場是利大於弊，尤其放寬外資分行，提列備抵呆帳及保證責任準備金額等，有利外銀做好風險控管，可進一步活絡金融市場。

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核稿編輯：翁世航