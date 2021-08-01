《給總是因為那句話而受傷的你》：若無法區分「同事」與「朋友」，職場人際會令你心力交瘁

文：朴相美

不要一直想和同事當朋友

同事不是朋友，是為了工作而努力的同伴

若無法區分同事與朋友，在職場上的人際關係就會令人心力交瘁。同事之間的同理、交流能力越高，工作的成果就會越好。不過，團隊合作和友情不同，如果嘗試和同事成為朋友、累積友情、產生私下的心理連結，反而會對工作造成阻礙。「同事無法成為朋友」這句話，並不是要你別對同事有深入的共鳴，而是將重點放在工作上的合作關係，致力於建立有智慧的人際關係。

「 如果我只是為了協助而提供建議，但同事看起來很不高興，或是感到氣餒，進而影響我怎麼辦？」

「如果我隨便插嘴，最後變成我要跟他一起做怎麼辦？」

「 如果不得不跟曾經很要好，現在卻避不見面的同事一起進行小組企劃，怎麼辦？」

「 如果原本會用﹃喂、你﹄這些比較親暱的稱呼叫我，下班後常形影不離的同事，升遷後成了我的上司，把我當下屬對待，該怎麼辦？」

「如果我們原本是同期進公司的好朋友，現在卻成了仇人怎麼辦？」

「 我把我的祕密都告訴他了，但現在我們的關係變差，在職場上遇到彼此都會覺得很尷尬，該怎麼辦？」

我們每天與同事相處的時間可能超過家人，如果做不到「有智慧地保持距離」，就可能在職場的人際關係中經歷地獄般的煎熬。同事不是朋友，而是「為了工作而努力的同伴」。

讓我們一起來做區分同事與朋友的練習吧！這時該做的不是喊著「我們又不是外人」，然後彼此稱兄道弟，而是要謹記彼此是為了組織成果而合作的關係。同事並不是家人，而是別人。當彼此建立緊密的關係時，期待就會變大，也會發生單方面對他好，之後自己卻受傷的狀況，進而影響工作進度，大量消耗情緒。因此，如果能熟悉面對那些讓自己痛苦、不自在的同事，在職場上的人際關係就會更輕鬆。

如何對待「自尊感」較低的後輩？

無論在家還是公司，都有容易鬧彆扭的人。我最近和一位朋友見面，他想培養同一組的後輩，所以提供對方許多工作上的建議，但後輩聆聽時卻從不好好看著他的眼睛，對他說的話也毫無反應、意志消沉，讓他很慌張。容易鬧彆扭的人會錯過聽取好建議的機會，在組織裡也較不容易成長。

因為那位後輩沒有足夠的能力，以正面的態度接納真心想要幫助他的人，所以才會很痛苦，我建議朋友平時可以多稱讚他。如果一開始就說擔心、想幫忙或教導他的話，有些人會覺得這是一種鞭策，變得意志消沉、無法發揮工作能力，反而更容易犯錯。

這類型的人在成長過程中都有相同經驗，即努力達成許多成就，但真心認同並稱讚的人卻不多。他們對自己的能力很有信心，但若成果或努力無法獲得認可，就會把那些好心的建議當成是對個人能力的「指責」，進而陷入挫折當中。也可能是因為太過自滿，無法承認自己的能力不足，所以才會感到痛苦，因為內心強烈地希望「比別人做得更好」，也會令自己感到痛苦。

若能接受自己原本的樣子，就會懂得感激地接納他人出於善意的建議。野心不高的人不會拿他人與自己比較，所以也不會感覺自己低人一等，因為不需要成為最好，所以不會在意他人如何評價自己。他們因滿意自己的能力，而培養出健康的自尊。能自信地在自己與他人面前，展現最真實的一面，才是真正的「自愛」。

當自尊高的人和自尊低的人合作時，都會想把事情做好。自尊低的人會不斷與他人比較，感覺自己低人一等，進而責備自己，他們會責怪無法有更好的表現，贏取他人稱讚的自己，所以，請用憐憫的態度看待這樣的後輩。

若想提高對方的自尊，就應該找出他們隱藏的能力。不妨試著找出後輩的專長，並真心稱讚。必須要提供建議或忠告時，則務必要先稱讚他的優點，再以「如果能改善這一點，就能有更大的成長」來鼓勵他們。

該如何面對總是口不擇言的人？

我經常為知名電視人、運動選手等諮商，他們的內心更容易受他人的關注和話語影響。因為他們知道即便自己已經入睡，網路上還是會有一些不認識的人在討論自己。醒著的時候、與人面對面對話的每一分每一秒，都是「經營關係的時間」，人們都希望只聽自己想聽的話，但世上卻沒有一個人能夠做到這點，沒有一個人能夠完全閃過來自四面八方的子彈。

每個人面對這些事情的方法都不一樣，有些人會接受這些子彈，並倒地流血哭泣；有些人雖被子彈射中，卻會立刻將子彈拔出並丟進垃圾桶裡，再消毒、上藥；有些人穿上能夠擋住子彈的堅固防彈衣，即使子彈向自己飛來也絲毫不會受傷。最可憐的人則是會將射歪的子彈撿起後，插進心臟，讓自己痛到哭出來，還一邊難過地高喊：「為什麼要這樣對我？為什麼我總是遇到這種事？」

如果想好好面對上述情況，就該先了解口無遮攔者的想法。這些人認為自己低人一等、有嚴重的被害意識，沒有自尊的人會不斷拿自己與他人比較，並被挫折及矮人一截的感覺吞沒。一般來說，必須將這些感受轉換為自我成長的能量，才能讓自己進步，但這些人卻任憑這些感受不斷茁壯，進而展現出對他人的攻擊性。他們會嫉妒身邊比自己優秀的人，會談論對方的八卦、散播謠言，這些都是為了將對方拉下來，讓自己至少能短暫地贏過對方。

這些人會因為想辱罵他人， 因而像飢腸轆轆的野獸一樣，不斷物色下一個獵物，這時最容易成為目標的就是藝人與名人了。這些人會在社群平台發布謠言、捏造事實，甚至會隨心所欲地謾罵。

之前某位女藝人因受不了惡意留言的騷擾而選擇輕生之後，一位記者訪問了曾經以惡意留言辱罵該藝人的網友，問他們為什麼要這麼做。結果這些人大多回答：「不記得了。」甚至大言不慚地說：「大家都在罵，我也只是跟著罵，為什麼只有我要被撻伐！」甚至還有做賊的喊抓賊，批評受害者：「如果是藝人，就該承受這些惡意留言吧！」

當一個人口無遮攔地用言語傷害他人，表示他的靈魂生病了。他會用自己的想法及感受對事物做出判斷，也會把別人捏造的事情當真，不確認真偽就到處亂傳。他不會有罪惡感，甚至不懂得反省，只會不斷辯解。

當遭受他人的公開批評時，不妨用下列五種方法來應對：

徹底不回應。

不要跟對方吵架。

不要勸諫對方。

不要嘗試想讓對方了解自己。

不要聽也不要看。

慣性誹謗他人者，就像習慣性將廚餘丟到別人家門口一樣，那些只為傷害他人而說出口的話就是「垃圾」，甚至是垃圾中最臭、最腐敗的廚餘。他們抱持著「誰被我抓到誰倒楣」的心態，帶著腐敗的廚餘，虎視眈眈地尋找獵物，這樣的人就連靈魂都散發著腐敗垃圾的氣味。

不要附和他人的閒言閒語

無論是誰，聽到跟自己有關的謠言時都會受傷，會因為不合理的想法而產生情緒。

「那個人為什麼要做這種事？」

「為什麼要這樣說我？」

「我做錯什麼了？」

「我為什麼要受這種批評？」

請大家不要再問「為什麼」了，因為那些人只是想罵人而已，並不是只針對你，而是在任何情況下都會挑剔缺點，捏造令人氣結的謠言。這些都是因為他們的大腦運作方式，和其他人不同所致。問「為什麼」只會讓自己更痛苦、更受傷。

請停止這些不合理的想法，用合理的思考來對待情緒，這樣一來，才能做出不會危害個人幸福的行為。我們將這種方法稱為「合理的情緒行為治療」，讓我們一起來練習這樣的思考方式：「雖然真的很不高興，但實在沒必要太認真看待，無視並冷處理才是最好的方法。你真是個靈魂生病的可憐人！我不會把自己的幸福拱手讓給你，你丟過來的垃圾我才不收！你製造出來的垃圾還是自己帶走吧！」

《明心寶鑑》中提到：「耳不聞人之非，目不視人之短，口不言人之過，庶幾君子。欲量他人，先須自量。傷人之語，還是自傷。含血噴人，先汙自口。」不要附和他人的閒言閒語，也不要表示好奇。光是聆聽他們所說的話，就會被當成是同類型的人。同時，自己也不該散播他人的謠言或傳聞，若因此讓對方心痛，那麼自己也會付出代價。

書籍介紹

本文摘錄自《給總是因為那句話而受傷的你：不再因為相處而痛苦難過，經營讓彼此都自在的人際關係》，聯經出版

作者：朴相美

譯者：陳品芳

繪者：崔珍英

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寫給那些在關係中筋疲力盡，過度努力的人！

為什麼我們容易在對話中受傷？

因為人們大多以自己的標準思考、看待他人，

如果不練習如何聆聽、詮釋對方說的話，就容易受到傷害。

「人際關係到處都是地雷。」

「開始居家辦公後，變得好難跟上司溝通……」

「自己一個人雖然很孤單，但人際關係太難搞了。」

「我覺得大家都不了解我的心。」

「家人為什麼都聽不懂我說的話？」

「我每天都因為上司的話而受傷。」

本書作者朴相美是一名心理諮商師，過去十年來開設許多同理、溝通及人際關係教育課程。她發現，大家最煩惱的問題始終都是「人際關係」，包括職場、家庭、戀人及朋友等，人們總是因為各式各樣的關係而受傷、痛苦。

特別是在新冠肺炎疫情後，在家上班的時間變多了，因為見不到面，人與人間的溝通更加困難。該怎麼說，才能不被誤會？怎麼回答，才得體呢？

溝通時，「體諒對方，暖心同理」是重點！

當彼此都能尊重並體諒對方的情緒，對方才會敞開心胸。情緒能交流時，才能達到溝通的目的。如果想與他人展開同理對話，請記得下列四點：

認同對方的不同之處，理解不同的人生。

掌握對方的情緒，給予尊重與體諒。

對方要敞開心胸，才會願意傾訴。

情感交流就是一種意識的交流。

每個人的期待都不是「斷絕關係」，而是「溝通與連結」！

身為諮商心理師的作者表示，只要練習「果決且健康的人際關係技巧」，就能保護自己，建立一段好關係。不過，該怎麼說，才能開啟好關係呢？當你身處下列情況時，不妨這樣做：

同事愛說閒話，好難相處，怎麼辦？

同事不是朋友，不如把時間花在值得對待的人身上。

上司像個瘋子讓我好痛苦，該如何應對？

請面無表情看著對方，不要隨之起舞，他才會懂得收斂。

該如何跟「自以為是」的人相處？

這些人普遍很自卑，別放在心上，請以憐憫的心情來對待。

覺得被誤會而感到委屈時，如何解決？

鼓起勇氣說出感受，並詢問對方的想法，才能化解。

和另一半抱怨時，對方總是幫外人說話？

請坦率說出感受，告訴對方「我希望聽到這些話」。

每一種關係都需要刻意練習，

用同理取代批評，學習理解他人，相處才能更自在。

本書特色

收錄在生活上可使用，真正有效的溝通方法。 內容好讀並提供大量實作，可隨時練習。 按對話情境提供適合的溝通法，方便讀者套用。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九