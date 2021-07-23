《大叔的愛》掀熱潮，亞洲BL電視文化發展比較

最近ViuTV電視劇《大叔的愛》除在香港引起廣泛討論外，在台灣、新加坡、馬來西亞，菲律賓、泰國等地均引起媒體與網民的關注，就連著名娛樂網站，美國的Variety與日本Oricon也有相關報道。

香港在BL電視文化的開放程度，忽然因為《大叔的愛》而大為突破；本文略談亞洲部份國家BL主題作品的電視文化概況，並以「播放時段」與「播放平台」作簡單比較。

BL（ビーエル）是日式英語（和製英語）Boy’s Love（ボーイズ・ラブ）的縮寫，基本上泛指男性間戀愛的作品；根據日本的細緻分法，Yaoi（やおい）是BL早期的說法，但Yaoi作品跟BL其實有所分別，Yaoi作品相對強調同性戀者間的性行為。然而，坊間對BL與Yaoi的用法日漸模糊，甚至談及BL作品都會以為有Yaoi的激情演出。

事實上，港版《大叔的愛》作為有明顯同性戀題材，也有同性接吻情節的電視劇，在免費電視台黃金時段播放，可能算香港電視文化的一大進步。

圖片來源：電視劇《大叔的愛》劇照

儘管近年來日本、泰國、台灣、韓國與菲律賓等地，均製作了一定數量的BL作品，但大部分作品的主要播放媒介仍為網上平台；即使在免費電視台播出，除泰國外也非黃金時段，即使台灣近年在黃金時段播放過，卻是網劇版的刪減版本。

泰國

泰國在BL劇方面，近年可算是相對多產，同時以其高質素見稱；著名BL劇主要由GMMTV製作，然後於同系電視台與網上平台播放，但在電視台播放時間方面，已從2016年《一年生》的「晚間檔」晚上10時，到2020年的《因為我們天生一對》在晚上9時半播放，再進展到2021年《天上的魚》的「黃金檔」晚上8時30分播放了。

另一方面，雖然泰國3台的BL劇《Gen Y》與《Golden Blood》播放時間均為「晚間檔」晚上11時，但3台乃傳統大台，播放BL劇也算是電視文化的突破。

日本

以日本為例，在免費電視台播放過的「BL劇」均屬於「深夜劇」，如日版《大叔的愛》（おっさんずラブ）於晚上11時15分播放；同樣大熱的《30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい》（如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師）同屬「深夜劇」，於1時播放。

不過，儘管日本《大叔的愛》與《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》的編劇，不約而同在訪問表示過，為免有觀眾受傷害，劇集不會強調BL為主題；然而，各地媒體與觀眾還是習慣稱這兩劇為BL劇。

日版《大叔的愛》編劇德尾浩司曾在訪問表示，這劇有描繪同性戀的部分，但為免傷害到部分觀眾，因此在劇中避談LGBT的煩惱與衝突，所以該劇更像是純粹的愛情故事，就像會發生在男女之間的戀愛一樣。

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》的編劇吉田惠里香也有相似考慮，她在訪問中提及，當然不是要否定喜歡BL作品的觀眾的心情，但考慮到有觀眾可能會對BL題材沒興趣甚至抗拒，因此在宣傳時不會使用BL字眼，希望觀眾著眼於演員與戀愛故事而不是BL。

此外，在晚上10時播放的日劇如《隣の家族は青く見える》（鄰家月亮比較圓）中，雖然主線不是BL，但也加入了同性戀人廣瀨與青木的故事。

台灣

至於台灣，公視早在2003年已製作過改編自白先勇的小說《孽子》，並在晚上8時播出；華視曾購入BL網劇《HIStory 系列》，並於2016年定檔8時黃金檔期播出，惟電視播放版不僅把纏綿戲刪掉，連接吻的鏡頭甚至部分台詞也被剪走，還曾停播過。

韓國與菲律賓

儘管韓國與菲律賓也有製作BL劇，但目前似乎都只有在網上平台播放。

電視文化某程度上反映了社會的風氣，儘管社會上接受的人也許越來越多，但傳統抗拒的力量也依然不小。就像《HIStory》情節在華視被刪時，反對刪剪的人認為，異性戀親熱鏡頭可以在該時段播出，為何同性戀的就不可以呢？

除了電視文化外，還有LGBTQ平權也是各國彩虹運動在努力的事。筆者想起泰國電影《Fathers》（兩個爸爸）中提及，即使法律認可了同性關係，社會也不見得就會接受。能獲得法律的認可是個好開始，然而社會風氣終究不是朝夕之間能夠改變的事。

也許，風雨過後，陽光普照之際，亦是能看見彩虹之時。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin