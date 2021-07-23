除了stubborn，「固執、不知變通」的英文還可以怎麼表達？

大家身邊有沒有很固執、不知變通的人呢？雖然有時候堅持自己的觀點是好事情，但太過固執的話真的會很難溝通呢！今天我們就來學習如何描述這樣的人吧！

固執、不知變通的說法

stubborn

我們可以直接用stubborn來表示「固執的、頑固的」，那要更生動一點，也可以說be as stubborn as a mule，字面上是「像頭驢子一樣頑固」，其實就是形容人「非常頑固」喔！

Oscar can be really stubborn once he’s made up his mind. Don’t try to argue with him.（Oscar一旦下定決心會非常頑固。別試著和他爭論。）

It’s inevitable that old people can be as stubborn as a mule. They might firmly believe in things that have helped them get through ups and downs in life.（老人家難免會很頑固。他們可能會堅信那些幫助他們度過人生大風大浪的事情。）

obstinate

基本上stubborn也可以用obstinate替換，意思也是 「固執的、頑固的」。那這個字有些人可能不確定怎麼發音，可以參考字典的發音喔！

Margaret was the most obstinate woman I’ve ever met.（Margaret是我遇過最頑固的女人。）

inflexible

有些人比較死腦筋，無法接受不同的觀點，這時候就可以用inflexible「不知變通的」來形容喔！

Some of Steve Job’s employees found him inflexible, but you can say he was just adamant about his dreams and principles.（有些賈伯斯的員工覺得他不知變通，但你可以說他只是堅持自己的夢想和原則。）

那相對的，比較能靈活思考的人我們就可以用flexible「可變通的」表示。

Clearly, there’s a need for a more flexible approach to education so that students can better adapt to the ever-changing world.（顯然地，有必要採取更靈活的教育方法，學生才更能適應不斷變化的世界。）

pigheaded

大家有看過鬼滅之刃頭戴豬頭面具的嘴平伊之助嗎？有沒有覺得他很頑固又不服輸呢？其實英文也可以用pigheaded來表示「固執的；頑固的」，想想嘴平伊之助的豬頭，就更好記了！

Could you knock some sense into this pigheaded man?（你能不能和這個頑固的人講講理？）

dig one’s heels in

那英文中也有能片語能表示某人固執、不知變通，像是dig one’s heels in這個片語，字面上是「把腳跟卡進地上」，意思也就是「某人非常固執」。

The salesperson dug her heels in and would not lower the price. What should we do?（這名銷售業務打死不降價。我們該怎麼辦？）

be like talking to a brick wall

我們中文有「對牛彈琴」這個成語，用來表示對不講道理的人說話，那英文也有類似的片語，be like talking to a brick wall字面上是「像是和磚牆講話」，就是在說對方不講道理，不聽你說的話。

If I were you, I wouldn’t waste my breath pointing out his mistakes. It’s like talking to a brick wall.（如果我是你，我不會白費唇舌指出他的錯誤。他根本不會聽你的話，）

你身邊也有很固執的人嗎？來用今天學到的字形容他們看看吧！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【趣味英文】pigheaded 是說別人是豬頭嗎？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航