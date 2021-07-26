2021/07/26,
財經

國際政府基金陸續撤資化石燃料，台灣應盡快踏上「綠色金融」浪潮、維護氣候人權

國際政府基金陸續撤資化石燃料，台灣應盡快踏上「綠色金融」浪潮、維護氣候人權
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

以風險趨避的角度從化石燃料撤資，在國際上已經是超過100個公共退休基金的選擇，在可見的將來，氣候變遷的實體風險和轉型風險，都將更大幅度地影響企業營運，這樣的化石燃料撤資浪潮只會持續。

文：350台灣

全球強度超越以往的暴風、森林大火，台灣破紀錄的高溫和乾旱⋯⋯氣候變遷之下，這些自然氣候危機都已經不再是陌生的場景。氣候變遷源自於大氣層中溫室氣體的濃度上升，其中工業革命後人類行為產生的大量溫室氣體便是元兇，而根據統計，這些溫室氣體當中，來自於煤、石油、天然氣等化石燃料燃燒的比重即占了83.2%。[1]

2015年通過的巴黎協定，即是為了要集各國之力共同減碳、控制升溫在2度以下並朝1.5度努力，以減緩氣候變遷及其帶來的危機：自2008年以來，氣象相關災害因氣候變遷而更為劇烈且頻繁，平均每年造成2170萬民眾流離失所，相當於每天59600人，或每分鐘41人；更有無數人因為長期旱象及後續影響，只能棄守故鄉、成為「氣候難民」。[2]

在全球現今的升溫1.2度下，我們已經可以看到許多危機，升溫如果無法控制在1.5度內，後果更是不堪設想。IPCC研究指出，要維持升溫在1.5度內，全球需要在2050年達到淨零碳排，[3]意即原先大量依賴化石燃料的經濟模式需要轉型，在化石燃料上的資金挹注勢必也需要有所調整。除了全球已有超過120個國家宣示2050淨零碳排，歐盟和韓國也已分別承諾不再資助國內外化石燃料、燃煤電廠開發案，顯見各國政府已經意識到積極應對氣候變遷的必要性。

不可忽視的綠色金融與政府基金撤資浪潮

盤點台灣政府在對抗氣候變遷上的努力，目前以《溫室氣體減量及管理法》作為最高層級的法規架構，統籌政府溫室氣體減量和氣候變遷調適行動。在金融管理上，不論是公司治理3.0或綠色金融行動方案2.0，都可以看到政府期待企業藉由提升在氣候變遷、永續發展之揭露透明度與品質，逐步導引金融機構挹注資金至減緩氣候變遷、永續發展表現較佳之企業。

究竟資金投入所謂的「綠色」產業或企業，有沒有減緩氣候變遷的效果呢？根據國際金融公司（International Finance Corporation）針對全球綠色債券的統計，2020年每在綠色債券上投入1000美元，可以減少2.8公噸的碳排放、相當於超過1.4公噸煤炭燃燒產生的排放量，並同時生產4200度的再生能源電力 [4]；台灣在2017年綠色金融行動方案1.0上路後，也在三年內推動43檔、總額1153億元之綠色債券 [5]，並預計在2.0中持續深化推動。

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然而，在綠色金融行動方案中，除了對於民間企業的要求外，針對政府基金應如何將資金從高碳排移轉到永續發展，我們只能看到「洽請國營事業及政府基金參與永續發展領域之投資」此一鼓勵性質方案，更遑論現在對於政府基金究竟多少投資比例屬於化石燃料、高碳排產業，我們一無所知。

觀察他國政府基金揭露資訊，我們可以發現氣候變遷不再只是出現在「企業社會責任報告書」一角的主題，而是當政府基金考量人民退休金的永續性時，自然會考量的重要因素。因此，許多大型國家基金不僅進行碳足跡鑑別、氣候變遷風險評估，更進一步以「撤資」（divestment）的方式進行風險管理，向氣候變遷下風險越來越高的化石燃料資產說不。

法國退休儲蓄金（Fonds de réserve pour les retraites，FRR）[6]是由國家營運的公共退休金，即是在應對氣候變遷上表現卓越，且揭露透明度高的案例。在氣候風險管理上，除了2017年即遵循Task Force on Climate-related Financial Disclosures（TCFD） 外，FRR也積極透過內部管理架構、外部相關資源，定期評估資產的非財務風險。

在評估風險上，FRR不僅盤點投資標的直接、間接碳排放，更進一步考量化石燃料資產的獲利佔比和碳排放，來得出高風險的「擱淺資產」比例，並列出其中高碳排企業名稱；FRR也針對投資標的實體風險進行分析，考量產業與個別公司所需要的自然資源、資源對氣候的敏感度，得出投資組合中風險最高的前十企業並透明揭露。

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FRR評估化石燃料資產的獲利佔比和碳排放
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FRR評估投資組合內各產業的氣候風險和對自然資源的仰賴程度
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持股許多台灣企業、全球最大的主權基金，挪威政府退休金（Government Pension Fund Global，GPFG）[7]，在應對氣候變遷上也展現其領先地位。

GPFG從2010年即開始分析投資標的氣候風險，包含其風險治理、報告，以及溫室氣體減量的目標規劃，並在2018年加入聯合國環境署倡議，發展符合TCFD建議的報告模型。除了分析外，GPFG也要求企業建立管理架構、設定考量巴黎協定的長期經營策略，在規劃獲利能力時也應進行比升溫2度更積極的情境分析，包含氣候相關規範、科技發展將如何影響營運等；經由要求，投資標的揭露完整度逐年提升。

而在鑑別風險後，兩大基金都選擇以撤資（divestment）的方式來降低風險。FRR在2016年先決定從開採煤礦佔營收超過20%公司撤資，2018年再進一步針對開採煤礦、燃煤發電或產熱相關營收占超過10%之企業。GPFG則是從2015年設定開採煤礦、燃煤發電相關營收占超過30%即撤資，到2019年增加設定年產量超過兩千萬噸煤炭、燃煤發電量超過10000MW即撤資，並列出撤資企業名稱。

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GPFG列出明確撤資標準及被撤資企業名稱

考量氣候變遷因素撤資，可能乍聽之下是個「不智之舉」，畢竟對於退休基金來說，獲利最大化才符合所有投資人的利益；但當氣候變遷帶來的風險已經大到難以忽視，財務風險模型中考量氣候因素，才是真正的「理性分析」。GPFG便針對煤炭撤資之財務衝擊進行分析，可以看到實際上不論是在2019年或跨年份的表現上，從煤炭撤資不僅都沒有導致財務損失，甚至還有利於財務表現。

以風險趨避的角度從化石燃料撤資，在國際上已經是超過100個公共退休基金的選擇，在可見的將來，氣候變遷的實體風險和轉型風險，都將更大幅度地影響企業營運，這樣的化石燃料撤資浪潮只會持續。

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GPFG評估撤資後對投資組合的財務衝擊，證實從煤炭撤資並無負面影響

台灣應把握撤資，維護氣候人權

台灣可以從國際政府基金撤資趨勢得到什麼啟發？我們可以看到對機構投資人而言，釐清投資組合碳足跡、納入日常風險管控的框架內，不僅可以了解投資行為對氣候變遷須負起的責任，更能夠幫助基金經理人了解在各國碳管制紛紛出籠的情形下，投資標的競爭力與風險變化。

政府基金操作的是民眾繳納的保費和稅金，面對化石燃料這樣具高度氣候風險、又因為高碳排而危及全球氣候難民人權的產業，撤資不僅是在了解風險之後，對全民負責任的避險行為，更是台灣落實減碳責任、維護氣候人權、在國際上展現「Taiwan can help」精神的方式。

我們樂見金管會在推動綠色金融上不斷深化的作為，然而以強制性規範要求民間金融機構的同時，對政府基金卻不見任何具約束力的行動方案，是不足以展現政府推動永續金融決心的。因此，我們認為政府應該從盤點碳足跡與透明揭露開始，讓同時身兼基金投資人的大眾，可以了解現在的資產配置對氣候變遷有多大責任、是否能夠因應趨勢。

在揭露架構上，金管會規劃於今年六月完成的「金融機構依循TCFD研議」，以及「上市櫃公司CSR報告書揭露改善措施」，相信都能夠作為政府基金有效揭露的參考基礎。而在了解投資組合的氣候面向後，更期待政府基金開始以氣候的眼光進行風險管理，並逐漸以撤出化石燃料投資的方式，盡到基金經理人之良善管理義務，朝成為氣候治理上的永續投資機構邁進。

註解

  1. Global Carbon Budget 2019
  2. 超越疆界——氣候變遷在衝突與流離中扮演的角色
  3. IPCC says limiting global warming to 1.5 °C will require drastic action
  4. Green Bond Impact Report Financial Year 2020
  5. 綠色金融1.0重要措施及成效1090807版(1090914酌修文字)
  6. The FRR and the climate challenge
  7. Responsible investment Government Pension Fund Global 2019

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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