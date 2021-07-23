拋下「被迫害妄想」的嬰兒心理，遠離疫情紛擾找回內心寧靜

台灣在今（2021）年5月中，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情從天堂掉到地獄，平穩了一年的平行宇宙在失守後，終於破壞了我們的日常生活，也讓我們真正體認到病毒的可怕。僅管如此，回憶著過去一年的平靜與安穩，雖然我們的疫苗仍持續施打，也還在努力控制疫情中，我仍然願意相信「政府是在崗位上努力著的」。特別是，世界上其他地區依然身處水深火熱的情境、搶奪疫苗大戰仍未止歇，我知道，受苦的不是只有我們。而我願意試著在焦慮與失控之中安穩自己，繼續過生活。

但是當我與身旁的親友討論時，我卻發現他們沒有辦法這樣想，而是完全的落入恐慌中，滿滿全是對政府的憤怒。即使我努力的想要讓他們相信，疫苗的缺貨、不足並不是政府刻意為之——政府草菅人命根本不合邏輯，但他們的心依然被恐懼占領，直到最近疫苗稍微到位，他們的心情才較為趨緩。

在感受這些情緒的過程中，我竟感覺他們的心情竟與過去閱讀過的客體關係理論（Object Relations Theory）如此相近，而或許這就能解釋為什麼許多的憂慮會如此根深蒂固，因為在疫苗的背後他們面對著的，其實是懷抱著最深愛與憎的母親與嬰兒的關係。

克萊恩的客體理論，描述母嬰之間的愛與恨

作為描述人心智發展的理論，源遠流長的精神分析也有很多不同的派別，而其中的梅蘭妮克萊恩（Melanie Klein）則是特別關注母嬰關係對人格發展的影響。作為人與人之間最初的關係，嬰兒需要仰賴成人的照顧，並在其中感受到愛與恨、需求滿足的不滿足，也形塑了對於他人與世界的認知。特別的是，克萊恩認為嬰兒並不是一開始就帶著單純的愛來到世界，相反的，克萊恩認為嬰兒一開始帶著的其實是「被迫害妄想」，認為自己來到的是一個可怕且有威脅的世界，所有的外在都在準備對自己不利。如果你愛我，你不是就應該餵飽我嗎，不會讓我感受到任何痛苦嗎？所以你根本不愛我，要我痛苦，否則我怎麼會餓肚子，或甚至你根本就是想要我死？

之所以稱之為「妄想」，是因為如此的判斷標準既武斷又不切實際，嬰兒期待的「完美的照顧者」根本不可能存在。但是如果站在嬰兒的角度看，一個因肚子餓而痛苦的嬰兒能夠幫自己做什麼呢？他根本什麼也做不到，只能用哭喊控訴自己的不舒服，期待照顧者回來填飽肚子。但要是照顧者不來呢？他也只能繼續在痛苦中等待，恐懼著死亡會不會在飢餓中到來。但無論他哭的多用力，帶著多少受傷與怨恨，他依然只是一個無力的嬰兒，改變不了任何的事情。

嬰兒心理的轉變，必須等到照顧者持續用好的經驗滿足嬰兒的需要，讓嬰兒「心中住進一個好的照顧者」才會發生變化。

如此當嬰兒再度飢餓時，心中的照顧者——也就是好的經驗——就可以安撫嬰兒的恐懼，告訴他雖然現在飢餓不舒服，但媽媽等一下就會回來照顧你。所以現在的痛苦會過去，知道自己依然被愛的信任能成為嬰兒的能量，讓他足以面對並忍受痛苦，並也理解「痛苦有時候就是會發生」，而不是來自誰的惡意攻擊。

視政府為完美的照顧者，複製了被迫害妄想的恨與無力

當帶著克萊恩的理論回來看台灣的社會，似乎好多的「恨」與「痛」似乎都可以理解。

因為許多台灣人看待政府與自己的關係，其實是「嬰兒與母親」：政府就是如同媽媽的照顧者，而他們就是嗷嗷待哺的嬰兒。既然政府身為照顧者，他就該要滿足我的一切需要，政府不可以讓我感受到任何痛苦與不舒服；我不想理解政府有任何為難，所以我不要聽疫苗買了沒有或多久才會到，就如同哭泣的嬰兒不會理會媽媽是否因為塞車遲到，是否太多家務而耽誤餵奶，如同哭泣的孩子一般喊著「我就是要」，心中沒有理解與包容的空間。

處在這樣狀態的人們，自然而然對於所有的陰謀與邪惡深信不疑。許多陰謀在說的，正是「在你不知道的角落中，許多人正在策劃許多出賣你的事情」；即使表面看起來的善意，也可能在未來的背後隱藏更多的危機，受懼的他們始終活在被迫害的妄想裡。儘管畏懼懷疑，無力的他們也既無法知道也無法阻止，只能在無盡的驚恐中繼續憂懼傷害會部會就在下一秒來臨。

這之中最讓人心疼的部分，是這些人們明明早已長大成人，面對到病毒的威脅時卻是無力無助到如同嬰兒一般，只能任由恐懼將內心蹂躪。面對到台灣他們不相信疫苗的困境可以解決，面對到世界他們不相信會有克服災難的一天，而面對自我他們不相信能在焦慮與痛苦中依然堅強的活著做自己。就像嬰兒願意捱著飢餓在愛中等待食物的到臨，我們是否也有著相信的事物，支撐著我們活在如此在混亂的世間？但多少人的內心無以為濟，死亡的焦慮一到來立刻就讓內心潰堤。

如此也難怪好多人對政府的恨會這麼深，因為他們內心上演著的劇碼是一個懷著邪惡的照顧者，明明就有能力卻刻意的讓嬰兒痛苦，不管無力的嬰兒帶著多少悲憤，都依然只能用聲嘶力竭的哭聲哀求照顧者回心轉意。「就算你痛苦到快死了，我也不會因為在乎你而給你疫苗，反過來我還只在乎自己，阻止你為了保護自己而購買疫苗」，那心中的照顧者是邪惡的到看著享受著嬰兒在痛苦之中掙扎，嘲笑凌虐，而身為他們如同螳螂望著眼前車輪急駛而來，希望阻擋卻又沒有力量，只能在悲憤中看著車輪在眼前越來越大直到最後一刻。

相信存於心中的力量，勇於跨步在痛苦中活

在這之中有太多東西可以探討，為什麼這麼多人會把自己看的如此無力，卻又把政府看的如此全能又有力量，以致於他們覺得政府想要就一定買得到，所以沒有就是不想買？當全世界已經在病毒帶來的死亡焦慮中渡過了一年，為什麼多少台灣人面對疫苗與疫情的焦慮卻毫無抵抗能力，剎那陷入恐慌慌亂中無法自己？而更根本的事情是，台灣人究竟怎麼看待公民，又怎麼看待一個做事的政府，看待與解釋一個政府的好與不好？

但我當試著以克萊恩的理論來理解這一切時，面對許多被投射過來的負面情緒，我似乎能夠多了一些包容與慈悲。是啊，你們真的好害怕，好害怕自己面對病毒會死，而你無法控制這一切；也許你好恨政府沒有好好照顧你、讓你脫離恐懼，但那背後其實是你真的好怕，也好希望趕快從死亡的焦慮中脫離。

沒事的，沒事的。世界上的好多好多人都在恐懼中過來了，他們依然活著過每一天，逐漸取回原本的生活，在病毒的威脅中努力做好保護，過好自己的生活。面對焦慮，我們是可以面對的，而這一切也是會結束的；也許死亡與病痛還是可能降臨，無法控制一切的感覺來襲，但其實在病毒之外我們原本就在面對著好多好多不同的病痛，而我們原本也都是有能力面對著這些威脅好好生活，身旁也有好多人正跟我們一起。

在恐懼之中撐著的你好不容易，也許意識到自己正在生氣與害怕什麼，你會更願意多相信一點自己。病毒不會將我們擊倒，我們會繼續活下去，願寧靜存於你心。

引用文獻

魏宏晉，連芯（譯）（2017）。閱讀克萊恩（原作者：M.Rustin, M.Rustin）。台北市：心靈工坊。（原著出版年：2016）

本文經陳劭旻諮商心理師授權刊登，原文刊載於此

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