10學分可賣九萬元，東吳大學何時才會正視學生「為賣課而選課」的問題？

文：璋瑀（五億多年前從M87星雲46610號小行星來到地球的藍血生物，目前正以東吳大學為據點進行人類觀察中）

因為東吳選課機制的不當，加之師資的良莠不齊，使得東吳的學生們每當在選課時就好似是在打仗一般、如臨大敵，本系學生們為了能夠正常的選課，要先耗費大量的心力，去了解本校錯綜複雜的選課機制，而後為了選到與自身需求相符的老師和學分，建構出自己能夠接受並且可以讓自己順利畢業的課表，要如鯉魚化龍般，通過重重關卡。

首先，在初選（第一階段）時，藉由電腦的隨機分發中比拚運氣，看能否幸運地選到嚮往的老師的課程，若是不幸折戟落馬，還需得在即時加退選（第二階段）裡面拚網速跟手速，因為好的課比演唱會的票還難搶，經常在一分鐘內便被選罄一空。說真的，有時候真的不知道自己是在選課還是在選秀......

四堂課賣到九萬元，讓許多學生為了賣課而選課

其實在以往，敝系（法律系）的人工加退選尚在時，選課雖說稍顯辛苦，但卻並未如現在這般慘烈，縱然這項措施仍具有人數的限制，但依舊使同學們有另一出路可以進行補救，仍然要比現今毫無人工加選此一補救方法的選課機制，要來的更加人性化，也更能夠讓同學接受。

也因為失去了人工加退選這個退路，使得本系的學生不得不把全部的希望押注在即時加退選（第二階段）這個環節，而也就是在此階段，有些不肖人士盯上了這桿最後的救命稻草，瞄準沒選上課的人已然退無可退的境地，進行課程買賣交易，打著「契約自由」的旗號為名，行買賣交易課程以謀取暴利之實。

作者提供

這項交易並非校方正式的系統環節，而是同學之間私下的行為，原先這項活動只是讓同學們互通有無，上到自己心儀課程的良善舉措，但時至今日，在有心人的插足下，這件事已然變質，變作了那些不肖者肆意狂歡的樂園。

誠如左圖中所呈現，僅僅四堂、總共才10學分的課程，即可開出高達新台幣九萬元的天價，不論有無成交，這樣的行為仍讓一般同學咋舌不已，且仔細一看他所選的課，便會發現當中囊括了大二至大四的課程，顯然他就是為了賣課才選的這些課。

此等行徑，與那些黃牛和二道販子有何殊異，身為未來的法律人，卻做出這種在違法邊緣反覆橫跳的行為，真當是愧為法律系學生，令同為法律系學生的我們深感不齒。

解法並不難：選課時篩去已修過課的學生

同學間之所以會產生這樣的交易，真正的主要原因無非是因為敝校系的選課制度以及機制，存在著莫大的問題，但令我們為憤慨的是，雖說校方多次允諾要進行改善，但我們學生卻遲遲未見其改善之舉措及成效，還望學校能盡快商討出相關的解決方法與具體章程，以改善往後的選課制度並掃正這歪風邪氣，還選課的同學們一個朗朗晴天。

其實在Dcard上，便有同學提出了一個相當具有可行度的方案：「在選課（初選、加退選）時，把那些已經修過課的同學給篩掉，就能大幅度降低買賣課程的問題了。」

畢竟沒修過課的同學如果要把好課拿來賣，那他自己就要承擔延畢或沒課可上的風險，而那些修過課的人也不能重複選課，這樣便可以從成本跟執行難度兩個層面，來大幅遏止黃牛跟二道販子的出現，具有相當高的可行性，而且學校執行起來也不困難，只要在選課系統上加一點限制就好，既沒有什麼技術難度，也不用花什麼錢，輕鬆又方便。

在文章的最後，我還是想為各位老師和我們學生群體平反一下，雖說確實有很多老師是我們學生避之唯恐不及的，但我們敬而遠之的原因，從不是質疑老師在其「專業及擅長領域」內的能力與專業性，畢竟能在大學擔任教授，想必是在相關領域有所建樹，且具備相應能力的；我們是對老師們的「教學方法」以及「教學態度」感到不解及質疑。

正如古希臘先哲蘇格拉底所言：「教育不是灌輸，而是點燃」，只會一味地向學生灌輸知識的老師，絕非上佳之選。更何況，老師能否將自身學識傳授給我們，都還是兩說，畢竟懂得多、會做研究跟會傳道授業解惑完全是兩回事，學識淵博、專業能力強，不代表能夠清晰、有條理和架構完整的把知識傳遞出去。

在重視研究能力，卻不重教學能力的台灣，懂得多又會做研究但教學能力卻一塌糊塗的教授跟老師多的是，這樣的人連灌輸都做不好了，更遑論點燃，學生不願選這些老師的課自是情有可原。（不知道要不要留）

以上言論僅為我們筆者對於本校系「選課機制」及「校方對於此事態度和決心」的拙見，不代表本校系其他學生立場，還請切勿誇大渲染、解讀，感謝。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航