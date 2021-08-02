求子夫婦怎麼吃？醫師推薦補充五種助孕保健食品

文：李俊逸醫師

助孕保健食品怎麼選？筆者特別為大家整理出最常見的助孕保健品的功能，以及該怎麼吃，有無副作用，幫助求子中的夫妻能順利懷孕。

1、葉酸——有助胎兒神經細胞發育

準備懷孕及備孕中的夫妻，一定聽過服用葉酸能夠助孕的說法，葉酸到底是什麼呢？

其實它又稱為維生素B9，但因無法儲存於體內，必須透過飲食或保健食品固定補充。醫師建議備孕中的婦女可每天服用800~1200mcg的葉酸。懷孕期間若繼續補充葉酸，更能有助胎兒的神經細胞發育，有效避免嬰兒先天異常或缺陷。

副作用：葉酸的副作用為長期大量服用可能出現厭食、噁心、腹脹等胃腸道症狀，並會影響部分藥物之藥效，若擔心服用前可請專業醫師評估。

2、肌醇——可助卵子發育更為成熟

肌醇又稱為維生素B8，與葉酸同屬水溶性無法儲存在體內，每天都要透過飲食或保健食品來補充。肌醇可幫助卵子發育更為成熟，提高受精率及懷孕率，對於卵子發育容易不夠成熟的多囊性卵巢病患來說，效果更是顯著。備孕中的婦女可以每天固定補充500mg的肌醇至少3個月來幫助受孕，但懷孕後因肌醇可能影響催產素及子宮收縮，故建議懷孕後立即停用。

副作用：懷孕後因肌醇可能影響催產素及子宮收縮，故建議懷孕後立即停用。目前肌醇對人體沒有任何副作用，服用過多可排出體外。

3、DHEA——改善卵子品質減少染色體異常率

DHEA（去氫皮質酮）主要被應用在35歲以上、卵巢功能不佳的不孕婦女。固定服用DHEA可幫助改善卵子品質幫助懷孕及減少染色體異常率，並降低高齡婦女的流產率。因DHEA是荷爾蒙用藥，建議醫師評估後使用，一般備孕用途會短期補充每天75mg。

副作用：DHEA副作用包括青春痘、掉髮、胃部不適、頭暈和高血壓，部分女性可能出現月經失調、毛髮生長異常及聲音低沉等。

4、D3——提高精子和卵子的品質

維他命D3是一種人體可自行合成的維他命，除了可以從牛奶、起司、蛋黃、含脂量較高的魚類做補充，每天若能固定曬15~20分鐘太陽，人體就能合成足夠的維他命D3。近年來也有越來越多文獻指出，維他命D3可提高精子和卵子的品質，改善卵巢功能，幫助正在備孕或在進行試管嬰兒的夫妻，可每天補充2000iu，將有較高的懷孕率及試管成功率。

5、Q10——提高卵子質量、提升卵巢功能

輔酶CoQ10（Q10）可由身體自然產生，但因環境及壓力因子會加快Q10的消耗，因此可透過營養品來適當補充。對於高齡求子或卵巢早衰的婦女來說，服用Q10有提高卵子的質量、提升卵巢功能的功效。對男性來說亦可增加精子的質量。

副作用：過度食用可能會有腹瀉、噁心、食欲不佳之副作用。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航