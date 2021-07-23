科學闢謠：接種Covid-19疫苗不會讓你變成萬磁王

過去一個多月來，筆者收到好多文章、相片、影片，它們聲稱有人在接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗之後，身體會變成有磁力，可以吸住刀叉湯匙，甚至連鎚頭都能吸住。

筆者心裡暗想，會相信這種無稽之談的人應該要去檢查一下頭殼。可是，真沒想到，幾天前，筆者的大學同學竟然也傳來一個類似內容的影片，而且還煞有其事地在問是真的還是假的。這下子筆者就不得不認真看完，而也才明白為什麼連有醫學訓練的人都會被耍得團團轉。

事實上，已經有很多中文和英文的文章，對類似影片做了回應，但是它們都只說疫苗的成分並沒有金屬或磁鐵。這樣的回應是沒有用的。請繼續閱讀，看看筆者拿出的有力證據。

播放平台本身缺乏公信力

首先，聲稱有人在接種COVID-19疫苗之後，身體會變成有磁力，可以吸住刀叉湯匙，甚至連鎚頭都能吸住的影片，是加了簡體中文字幕的版本。原始的英文版本於今（2021）年6月7日發表於Rumble平台，這是一個專門提供被YouTube禁止的影片得以繼續播放的平台。不管如何，這個英文版影片（ref.1）的內容，是一個名為Stew Peters的人，在他主持的節目裡訪問一位醫學專家Jane Ruby。

醫學專家Jane Ruby在她的Linked-In網頁說她的學歷是羅徹斯特大學（University of Rochester）護理系學士、碩士，以及教育系博士，而現職是羅比健康諮詢（Ruby Health Consulting）的董事長。由此可見，她之所以會成為所謂的醫學專家，是基於她的護理系教育背景。

她在影片裡說，mRNA疫苗是通過磁轉染（magnetofection）來迫使mRNA進入全身所有細胞，而為了能進行磁轉染，疫苗裡添加了SPIONS（名稱是：Supramagnetic Iron Oxide Nanoparticles）。她甚至為自圓其說，更進一步提出證據：

公共醫學圖書館PubMed有很多關於磁轉染的論文 有一家叫做Chemicell的公司有在賣磁轉染的材料，而它有聲明這類材料不可以用於人體

目前有關磁轉染研究，並不包含人體試驗

雖然這兩個所謂的證據是極其薄弱，但我還是想讓讀者知道「磁轉染」是什麼意思。

磁轉染是由「磁鐵（magnet）」和「轉染（transfection）」組合成的。轉染，是指將DNA或RNA轉入細胞的方法或過程，而磁轉染就是利用磁力來將DNA或RNA轉入細胞。（註：筆者在實驗室裡做過無數的轉染，但從沒做過磁轉染）

醫學專家Jane Ruby所說的Supramagnetic Iron Oxide Nanoparticles，全名是錯誤的。正確名稱是Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles（超順磁性氧化鐵納米粒子，SPIONS）。研究人員可以將DNA或RNA跟SPIONS結合在一起，然後利用磁力將DNA或RNA轉入細胞。但是，請注意，磁轉染必須要有磁場才能進行，所以幾乎所有這方面的研究都是用培養的細胞做的（請看下圖）。

事實上，PubMed裡共有206篇關於磁轉染的論文，而其中沒有任何一篇是人體試驗。

Photo Credit: 林慶順教授

磁轉染材料本就僅供細胞實驗用且不可用於人體

Chemicell公司所賣的磁轉染材料都僅供給細胞實驗室用的，因此它會聲明這類材料「不可以用於人體」，是完全按照法律規定。事實上，該公司在接受媒體採訪時說，它們的網站被那個影片「濫用」，藉以提出「毫無根據」的主張並助長「非理性的恐懼」（ref.2）。

所以，Jane Ruby所說的磁轉染、SPIONS、supramagnetic iron oxide nanoparticles、PubMed、Chemicell，雖然聽起來頗科學，但是，它們頂多也就只是一些虎爛普羅大眾的科學名詞。

輝瑞疫苗超過99.9％是氧化石墨烯？

還有，請注意，在隨後一個影片（ref.3）裡，醫學專家Jane Ruby在接受Stew Peters訪問時又說，輝瑞疫苗裡超過99.9％是氧化石墨烯（graphene oxide）。

那，請問，如果輝瑞疫苗裡超過99.9％是氧化石墨烯，醫學專家Jane Ruby在先前所說的SPIONS，又是佔了多少？

至於為什麽有人會出現所謂的磁力，筆者不想浪費時間做無謂的猜測。我就只說我曾看過有人穿過長城牆壁的影片。與此相比，把根湯匙貼在手臂上，又算得了什麼玩意兒。

不管如何，我想請問打過輝瑞或莫德納疫苗的人，你們在接受注射時，身邊有磁鐵嗎？如果沒有，那怎麼有可能進行磁轉染？

參考資料

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航