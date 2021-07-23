「國防安全研究院」是台灣唯一具官方背景的國防研究智庫，在「1.5軌外交」扮演重要角色

文：普麟（美國杜蘭大學政治學博士生）

近期國防安全研究院（以下簡稱國防院）因為一篇PTT對疫情的輿論分析報告引發社會大眾的關注，也讓不少網友對這間具有官方性質的國防智庫產生好奇與討論（ref.1）。

今（2021）年7月22日讓國防院再度登上新聞版面（ref.2）的是因為其宣布將與「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum，HFX）於明年1月在台北合作舉辦國際研討會（ref.3），並命名為「哈利法克斯：台北論壇」（HFX Taipei），這也是HFX首度移師亞洲舉辦論壇活動。由於HFX在今年5月宣布蔡英文總統為2020年「馬侃公共服務領袖獎」得主，預期屆時將在台北論壇上親自頒贈給蔡英文（ref.4），也反映出國際社會對於台灣在面對中國威權主義擴張最前線的支持。

國防研究智庫的功能：對內招攬人才，對外知識交流

國防院，目前是台灣唯一的國家級且具官方背景的國防研究智庫，其研究的方向、主題跟品質當然非常重要，不但是官方在推動政策的參考，也能促進社會對相關議題的討論，其研究成果自然需要面對外界的檢視。此外，國防院也時常與國外的智庫、學術單位與媒體進行交流，雖然新聞上的關注度較低，但對於台灣的對外互動卻扮演著關鍵的角色。

大多數民眾一聽到智庫，首先就是想到政策的研究與分析，距離民眾生活可能相對較遠；而台灣人對智庫的印象是發布選舉民調，也是一種獨具台灣政治特色的狀況。智庫對於一個國家而言本身除了政策研究與諮詢的功能，內部人員也是公部門的人才庫來源之一。

在美國，知名國際級智庫除了培養自己的研究員與分析師之外，也大多會聘用退休政府人士任職；其內部研究員也可能有機會入主機關要職。例如川普政府的國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在今年美國政黨輪替之後就加入智庫哈德遜研究院（Hudson Institute）（ref.5）；在川普國安會負責中國政策的博明（Matthew Pottinger）也在卸任後成為使丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）的研究員，持續在相關議題發表意見。在新亮相的拜登政府團隊成員中，國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）與旗下負責中國事務的羅森伯格（Laura Rosenberger），在上任前也都是在智庫機構服務（ref.6）。

換句話說，今天你打交道的某國智庫人員可能明天就被延攬入閣，或是曾任職公部門，在政府或政策圈有著強大的人脈網，可以直達層峰。也因此，事實上大部分國際知名智庫都還肩負著對外交流與合作的責任，彼此之間的交流白話來說就是智庫外交。

智庫外交：半官方的外交政策

智庫外交常被視為是第一軌外交（也就是正式的官方外交）之外的二軌外交或1.5軌外交（ref.7），前者指的是以研究交流為主的活動，而後者就是半官方的交流，所以也會有政策對話的功能、彼此的互動可能也帶有政治使命。

然而在國防、國安領域，國與國之間的交流受限於議題的機敏性、或是可能牽涉到「主權」問題，即便是一般國家也有可能透過智庫外交的方式，讓軍文職人員、政界與學界人士能夠以此機會交流，而不會被官方的身份綁手綁腳，也有利彼此對於未來可能的政策方向進行討論。如果智庫外交那麼重要，那對於國際或外交處境尷尬且艱辛的台灣，是否更應該去大力推動呢？

蔡政府上台後，首立國防院進行智庫外交

以台灣在國際社會的困境，過去要從事類似的交流，可以想像其方式要不是極為低調、保密，不然就是因為政治考量而直接被對方拒絕。由於台灣過去沒有官方或半官方身份、以國防或安全研究為主的智庫機構，相關議題的國際交流可能也是由其它政府單位或是其周邊智庫來進行。雖然台灣也有諸如兩岸交流遠景基金會、亞太和平研究基金會等類似性質——被視為是國安體系的外圍智庫，但在定位跟議題守備範圍，與所謂的國防智庫還是有差別。

設置專職國防、國安研究的國防智庫其實過去一直都有被討論，但直到2010年才於馬政府時期設置國防部智庫籌備處，此後經過2016年的政黨輪替，直到蔡政府上任才加速成立，成為現在大家看到的國防安全研究院。國防院成立之後，讓台灣有一間專門的國防智庫可以與世界各國同性質研究機構與學術單位進行對話、互動，也凸顯台灣在拚外交這條路上雖然辛苦，但更需要利用多元的手段與方式。

此次台灣智庫跟國外機構合作辦活動，表面上看起來好像很簡單，但背後其實是花費相當大的努力才有辦法促成。台灣這幾年對外交流熱絡、外交大豐收，但檯面下我們的外交人員與民間社團都是打拼了很久才能在這樣的時間點看到成果，智庫外交的長期布局更是不可或缺的部分。

參考資料

本文獲授權普麟刊登，原文刊載於此

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