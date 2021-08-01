蛀牙放著不管會自己好嗎？你一定要知道的重要牙科常識

文：李威風醫師（品御牙醫）

你有這樣的經驗嗎？吃東西時牙齒瞬間有點刺痛，這時候你會去看醫生？還是放著等他自己好？或是說蛀牙不看醫師會怎麼樣？

「牙齒瞬間刺痛，讓我沒辦法再吃第二口」，最近廣告上我常看到米其林主廚江振誠的自白，想起當年他還在新加坡開餐廳時，有幸可以親臨現場品嚐美食的初心。下次如果再遇到一定會問他，牙齒好一點了嗎？

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蛀牙放著不會自己好

牙齒會痛就該看醫生了

Photo Credit：品御牙醫 由左至右：中度蛀牙治療前／治療中／治療後。

現代人吃飯都要先餵飽手機，拍完美美照片上傳後才能開動，等到咬下瞬間才想到自己沒有健康的牙齒，只能捂著嘴痛苦地吃完。蛀牙是牙齒疾病的萬惡之首，只要一開始就沒有停止的一天。

近視不會自動好，蛀牙也是

就像近視不處理只會越來越糟糕，面對視力問題大家會馬上就醫佩戴眼鏡，因為我們只有一對靈魂之窗，可是遇到蛀牙卻痴想著它會自動好起來，或者買一堆牙膏、漱口水使用，甚至慶幸還有數十顆牙齒能用，這些都是治標不治本的逃避，蛀牙不會自動好轉。

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為什麼人會蛀牙？可以避免嗎？

蛀牙形成的原因主要有 3 點：糖、環境、時間。

糖與酸

Photo Credit：品御牙醫 吃飯不刷牙，食物殘留在嘴巴裡，容易形成酸性口腔。

當我們飲食含糖食物，嘴巴內成千上萬隻的細菌會將它分解成酸來傷害牙齒，一日三餐不可能完全不吃到含糖食物，甚至有時候還會直接吃酸性食物或飲料，根本就是直接命中蛀牙的病灶源頭。

環境與基因

環境因素包含細菌、牙齒，有些人口內天生不易形成細菌，另外也有人珐瑯質無敵厚，這群天賦異稟的族群不管怎麼暴飲暴食都不太會蛀牙，只能說基因好決定未來，一般人如你我只能認命地乖乖刷牙。

時間

最不能掌控的是時間，細菌在酸性環境要多久才會造成蛀牙？根據統計基本上需要近一個月的時間，但是隨著個人體質、遺傳基因、生活習慣不同會產生不同結果，有些人半年檢查牙齒都是正常，有些人則是滿口蛀牙，甚至需要拔牙做假牙、植牙。

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蛀牙的症狀有哪些？

早期蛀牙

Photo Credit：品御牙醫 健保補助六到九歲做大臼齒溝隙封填，六歲以下每半年牙齒塗氟。

早期蛀牙不會有任何感覺，肉眼還會看不到凹洞，甚至需要特地拍攝 X 光才能判斷。可以請牙醫師在牙齒表面塗上高濃度氟化物，促使脫鈣的珐瑯質恢復健康，也可以使用含氟牙膏清潔保護牙齒。

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中期蛀牙

Photo Credit：品御牙醫 由上至下：中度蛀牙治療前／補牙中／補牙後。

中期蛀牙會變得敏感，飲食含糖食物、冷飲時會產生疼痛，此時肉眼和舌頭會明顯感覺到有孔洞，牙齒表面會產生咖啡色、黑色斑點。這時候需要就醫治療，把鬆軟變質的珐瑯質、象牙質移除後，牙醫師再使用複合樹脂填補即可，孔洞太大時甚至需要製作陶瓷假牙才能妥善保護牙齒。

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晚期蛀牙

嚴重蛀牙通常會產生劇烈疼痛（部分情況甚至不會疼痛）、發炎、化膿等症狀，這時候細菌已經侵犯到牙齒內部神經，必須立刻進行根管治療才能保住牙齒。牙醫師會在牙齒中間打洞以進行治療，並且移除所有受蛀牙感染的法瑯質、象牙質，此時牙齒的結構會變得非常地脆弱，治療完畢後強烈建議使用陶瓷假牙保護牙齒，以避免斷裂、蜂窩性組織炎、拔牙。

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愛護陪自己一生的牙齒

定期檢查牙齒，踏上收集美食的旅程

Photo Credit：品御牙醫 挖蛀牙。

套句小朋友能理解的話來解釋：蛀牙就是細菌住在牙齒裡面，沒有拿工具把它弄出來是不會好的。細菌在裡面挖出來的孔洞，需要灌入水泥才能封住，這樣細菌下次就不會再跑進去了。

不管是大人或小孩，大家都有蛀牙的可能性，想要享受美食就需要照顧好自己的牙齒，身為牙醫師的我們也是徹底清潔和定期保養，才能踏上收集一百顆米其林星星餐廳的旅程。

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文章為醫師經驗談，每人口腔情形盡不相同，如有不適儘早就醫檢查才是正解

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核稿編輯：翁世航