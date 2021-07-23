疫情衝擊懷孕移工媽媽，NGO伸援手發動「移工媽媽援助計劃」
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桃園市群眾服務協會創辦人杜光宇表示，協會在移工媽媽生產完後會協助寶寶安置，幫移工轉換雇主重回職場，也會在寶寶出生後協助申請居留證件，然而疫情衝擊下，政府補助暫停、專案中斷，協會資金出現嚴重缺口，最快今年8月服務就會被迫中斷，目前只能發起援助計劃，盼社會大眾雪中送炭。
桃園市群眾服務協會本月20日發動「懷孕移工媽媽援助計劃」，主要援助在台懷孕和已身為媽媽的移工們，目前在台移工媽媽累計有6萬人，還不包括在陰暗角落的黑數，而他們主要面臨的困境包括工作機會被剝奪、醫病溝通隔閡和沒有法律保障。
在台的懷孕移工媽媽是常被忽略的群體，她們主要擔任看護或在工廠生產線上忙碌，除了要經歷低薪資、語言隔閡、仲介剝削等挑戰，孕後還可能面臨失去工作的後果，而出生的寶寶沒有法律保障，母親和孩子也只能承受來自各處的歧視和惡意。
根據桃園市群眾服務協會網站分享的案例，36歲來自菲律賓的Marites，今年是她來台工作的第十年，身為家庭看護工的她，除了照顧阿嬤的起居，還要負責打掃全家、煮飯、買菜、餵藥、洗澡，晚上更要隨時注意阿嬤的動靜，每月都要獨自帶著阿嬤從高雄往返台北醫院回診，24小時隨時待命的貼身照顧，沒有準確的休息時間。
即便不休息地拚命工作，Marites每月也只有領取基本薪資的17000元，扣掉高額仲介費、貸款、寄回家的錢，每個月留給自己的生活費所剩無幾，而懷孕後的她，面對孕期的不適、被雇主以懷孕為由解雇，加上龐大的仲介費負擔，沉沉的經濟重擔壓得她喘不過氣。
在台灣，即便是在台灣出生，移工的孩子也無法取得台灣國籍，因而被稱為「黑戶寶寶」，根據移民署統計，累計自2007年1月至2020年7月底，生母為失聯移工或不實身分者，屬非本國籍之無依兒少有941人，經移民署協助與生母一同送返原屬國有622人。
在台灣，外籍移工若懷孕恐無法繼續工作，一旦被遣返也將無法負擔預支的仲介費用，因此許多移工為了留下來賺錢而成為「逃逸移工」，孩子在台灣就會成為無戶籍人口，主要以照顧移工孩子為主的照護機構「關愛之家」，最多就曾同時照顧180多個「黑戶寶寶」。
《聯合新聞網》報導，桃園市群眾服務協會創辦人杜光宇表示，協會在移工媽媽生產完後會協助寶寶安置，幫移工轉換雇主重回職場，也會在寶寶出生後協助申請居留證件，然而疫情衝擊下，政府補助暫停、專案中斷，協會資金出現嚴重缺口，最快今年8月服務就會被迫中斷，目前只能發起援助計劃，盼社會大眾雪中送炭。
根據《四方報》報導，《桃園市群眾服務協會》會提供移工媽媽生產期間生活上的幫助，包括三餐與醫療照顧等，並在媽媽生產完後提供兩個月的康復期照顧並協助寶寶的安置，接著再幫移工轉換雇主重回職場，也會在寶寶出生後協助申請居留證件等事宜。
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參考資料：
- 黑戶寶寶悲歌！懷孕移工遭解雇被迫逃跑 母子生活陷困境（聯合新聞網）
- 桃園市群眾服務協會「懷孕移工媽媽援助計劃」
- 懷孕移工媽媽處境艱難 NGO推援助計劃：給他們家的希望（四方報）
- 死了一名「黑戶寶寶」之後～在台非法移工悲歌（中央廣播電台）
- 黑戶寶寶增千名？移民署：保障非本國籍無依兒少居留權（新住民全球新聞網）
- 收容做半套…移工黑戶寶寶躲得更深 轉入地下化「小家」（聯合報）
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒