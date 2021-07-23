2021/07/23,
勞工

疫情衝擊懷孕移工媽媽，NGO伸援手發動「移工媽媽援助計劃」

疫情衝擊懷孕移工媽媽，NGO伸援手發動「移工媽媽援助計劃」
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

桃園市群眾服務協會創辦人杜光宇表示，協會在移工媽媽生產完後會協助寶寶安置，幫移工轉換雇主重回職場，也會在寶寶出生後協助申請居留證件，然而疫情衝擊下，政府補助暫停、專案中斷，協會資金出現嚴重缺口，最快今年8月服務就會被迫中斷，目前只能發起援助計劃，盼社會大眾雪中送炭。

桃園市群眾服務協會本月20日發動「懷孕移工媽媽援助計劃」，主要援助在台懷孕和已身為媽媽的移工們，目前在台移工媽媽累計有6萬人，還不包括在陰暗角落的黑數，而他們主要面臨的困境包括工作機會被剝奪、醫病溝通隔閡和沒有法律保障。

在台的懷孕移工媽媽是常被忽略的群體，她們主要擔任看護或在工廠生產線上忙碌，除了要經歷低薪資、語言隔閡、仲介剝削等挑戰，孕後還可能面臨失去工作的後果，而出生的寶寶沒有法律保障，母親和孩子也只能承受來自各處的歧視和惡意。

根據桃園市群眾服務協會網站分享的案例，36歲來自菲律賓的Marites，今年是她來台工作的第十年，身為家庭看護工的她，除了照顧阿嬤的起居，還要負責打掃全家、煮飯、買菜、餵藥、洗澡，晚上更要隨時注意阿嬤的動靜，每月都要獨自帶著阿嬤從高雄往返台北醫院回診，24小時隨時待命的貼身照顧，沒有準確的休息時間。

即便不休息地拚命工作，Marites每月也只有領取基本薪資的17000元，扣掉高額仲介費、貸款、寄回家的錢，每個月留給自己的生活費所剩無幾，而懷孕後的她，面對孕期的不適、被雇主以懷孕為由解雇，加上龐大的仲介費負擔，沉沉的經濟重擔壓得她喘不過氣。

在台灣，即便是在台灣出生，移工的孩子也無法取得台灣國籍，因而被稱為「黑戶寶寶」，根據移民署統計，累計自2007年1月至2020年7月底，生母為失聯移工或不實身分者，屬非本國籍之無依兒少有941人，經移民署協助與生母一同送返原屬國有622人。

在台灣，外籍移工若懷孕恐無法繼續工作，一旦被遣返也將無法負擔預支的仲介費用，因此許多移工為了留下來賺錢而成為「逃逸移工」，孩子在台灣就會成為無戶籍人口，主要以照顧移工孩子為主的照護機構「關愛之家」，最多就曾同時照顧180多個「黑戶寶寶」。

《聯合新聞網》報導，桃園市群眾服務協會創辦人杜光宇表示，協會在移工媽媽生產完後會協助寶寶安置，幫移工轉換雇主重回職場，也會在寶寶出生後協助申請居留證件，然而疫情衝擊下，政府補助暫停、專案中斷，協會資金出現嚴重缺口，最快今年8月服務就會被迫中斷，目前只能發起援助計劃，盼社會大眾雪中送炭。

根據《四方報》報導，《桃園市群眾服務協會》會提供移工媽媽生產期間生活上的幫助，包括三餐與醫療照顧等，並在媽媽生產完後提供兩個月的康復期照顧並協助寶寶的安置，接著再幫移工轉換雇主重回職場，也會在寶寶出生後協助申請居留證件等事宜。

延伸閱讀：

參考資料：

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。