中國的疫苗與軍武發展，都是耍些「先求有再求好」的阿Q式小聰明

文：王臻明

是說在某種層面上，中國的疫苗與軍武發展，有非常相似之處。如推出的速度都非常的快，緊跟在歐美先進國家之後，並採用較舊型或較成熟的技術，但因為發展過程不透明，疫苗效果或武器性能的數據不公開，常常令外界無法評估其真實情況。

不過由於中國本身的龐大市場，因此擁有一定數量的訂單，在政策扶助下，也可建立起生產規模。由於中國政府控制所有的媒體，所以還能大力吹捧，進行對外宣傳，再加上利用各種手段拉攏或收買各國官員，而取得外銷機會。最後再利用這種外銷機會，讓疫苗與軍武的出口，成為戰略性手段，反過來取得外交成果，建立中國的影響力，並形塑其成功的形象。

舉例來說，目前中國所生產的科興與國藥兩支Covid-19疫苗，都是採用「滅活病毒」（Inactivated virus）這種較為成熟的舊型技術，好處是技術較為簡單，發展速度快，讓醫療與生技產業都較落後的中國，可以快速生產出疫苗。

這與中國發展航空母艦的戰略幾乎一模一樣，先求有再求好，直接從烏克蘭購入未完工的前蘇聯航空母艦來進行改裝。讓中國能很快跟美俄等強權一樣擁有航空母艦。

中國疫苗目前已銷往世界各地，或被當成外交籌碼，贈送給許多國家，而解放軍目前除了由舊艦改裝成的遼寧號以外，另一艘仿自遼寧號的山東號也已經下水服役，更以操作遼寧號的心得與經驗，自行設計出新一代的航空母艦003號，目前正在加緊趕工中，可能在未來一年內就能下水，開始艤裝。

這樣的情況，不只出現在航空母艦的發展上，還包括解放軍的新型艦艇、潛艦、匿蹤戰機、各式飛彈與主力戰車上。比如中國這幾年大量興建並下水服役的新型驅逐艦與護衛艦，幾乎都是以不可思議的速度下水成軍。

Photo Credit: Reuters/達志影像 中國遼寧號航空母艦

從外觀來看，與歐美國家的先進艦艇相差無幾，都擁有艦載相位陣列雷達、垂直飛彈發射系統，但中國的垂直飛彈發射系統，很可能是在購入前蘇聯的驅逐艦以後，先仿製俄羅斯的技術，奠定基礎，再參考歐美的設計，自行拼裝出來的系統，因此穩定性與發射速度都曾受到質疑。只是目前的資料都是機密，外界實在難以評估其真正的性能，在料敵從寬下，大都估算中國的新型驅逐艦已擁有成熟的區域防空系統。

但就像科興與國藥這兩款疫苗一樣，你要說這兩款疫苗完全都沒有效，那也是失之公允，因為一些可證明的實驗數字，都說明這兩款疫苗的確可以預防重症，也能減少一些染疫的風險。可是你要說這兩款疫苗，的確與先進國家所生產的疫苗一樣，完全不分軒輊，又如何解釋許多施打中國疫苗的國家，覆蓋率已達一定程度，卻完全壓制不了疫情。

這就好像中國的航空母艦一樣，你要說中國未來的航空母艦戰力，將如何先進，似乎太過誇大，但你要說中國的航空母艦一無是處，又失之於輕敵。特別是擁有彈射器的003號正式成軍後，其搭載的艦載機數量更多，艦載機也能掛載更多的油料與彈藥起飛，威脅性實在不容忽視。

所以中國的這種策略，並非完全一無是處，畢竟它讓中國快速擁有重要的戰略物資疫苗，與重要的戰略武器航空母艦。就算外界有再多的質疑，也無法改變中國已經利用疫苗與航空母艦，取得重要影響力的事實。

而且以中國小步快跑的記錄來看，未來10年、20年後，中國一定會逐漸發展出成熟的疫苗與航空母艦，到那時你又如何否認中國擁有疫苗與航空母艦的事實，同時中國已利用這種策略，獲取戰略利益10年、20年了。

號稱中國自行研發的殲-20匿蹤戰機也是一樣的情況，目前沒有人可以否認中國已擁有第五代戰機的事實，雖然目前沒有人知道殲-20的性能如何，但殲-20擁有匿蹤外型，又開始小規模量產，都是鐵一般的事實，這所形成的戰略優勢，已真實存在。

Photo Credit: 中央社 英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）發表一份評估指出，中國在戰機研製等空權技術上，正趕超俄羅斯。圖為2018年珠海航展飛行表演的共軍殲-20（J-20）匿蹤戰機。 中央社記者陳亦偉攝 109年11月14日

目前採用這種策略的唯一危險性，就是哪天真的面臨考驗，如疫情大爆發或真的發生戰爭。但對中國來說，可以如之前處理武漢的疫情一樣，採用全面封城的嚴格方式來圍堵，並隱瞞真實的死亡人數，所以並不是問題。

同時，中國又擁有核武器，爆發大型戰爭的機會也不高，所以這些武器系統未來不太可能會上戰場。而會購買中國疫苗與武器的國家，通常也都缺乏強力的反對黨或自由的媒體環境，難以監督政府。

即使如今日中國疫苗的效果，倍受質疑，中國也能反擊，說是外界的惡意抺黑，或把責任推給使用國的防疫策略不當。對中國來說，這些交易的成功與否，與使用口碑或真實性能無關，畢竟那些政治不清明的國家，軍事採購往往充斥著黑箱交易，而這剛好是中國最拿手的方式。

特別是武器這種東西，又與一般的商品不一樣，最佳的武器是備而不用，足以嚇阻敵人就好。這世界上很多的戰機與船艦，只在演習時出場過，飛彈則只有少部份被拿來試射，大部份都放到超過使用壽限，自然除役。

除了少數真的在打仗的國家外，這些武器大都不會經歷實戰洗禮，很多國家的演習又都只是作作樣子，根本難以驗證其真實性能。因此對貪官污吏來說，最好的目標就是武器採購，第一是金額龐大，第二是以國防機密為名，可以躲避監督，第三就是武器很少會真的上戰場，不像道路橋梁工程如果偷工減料，萬一遇上天災，可能會事跡敗露。這也是為什麼，一些政府廉潔程度不佳的國家，特別是愛採購俄羅斯、中國與法國的武器。

中國的這種發展發式與策略，的確是充滿了中國式的特色，也常讓外界霧裡看花。嘲弄中國的疫苗與武器上不了檯面，就輕忽了中國輸出這些疫苗與武器時，所造成的危險性，認真面對中國擁有這些疫苗與武器的威脅，又容易被拖入一場完全不公平的競爭中，因為中國並不循正常的模式發展，所以可以輕易繞道超車，沒幾年的時間，海上艦艇的數量已經超越美國。

當然，你說耍這種小聰明遲早會出事，但中國的豆腐渣工程難道還少過，中國那麼多的豆腐渣工程，不止創造了亮麗的經濟數字，真的出事激起民怨時，也未曾動搖過中國共產黨的政權，這些貪污腐敗甚至讓中國官員更加擁護共產黨。只能說這是中國這塊土地上的另一個奇蹟，只有在中國才能出現，而且到目前為止，外界仍然找不到好的反制方式。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航