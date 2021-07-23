2021/07/23,
國際

疫情下的清邁二三事：雙條車司機不是任性不玩，而是真的走不下去了

疫情下的清邁二三事：雙條車司機不是任性不玩，而是真的走不下去了
清邁的雙條車，照片攝於COVID-19之前。Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

清邁藍納運輸互助會（กรรมการ สหกรณ์นครลานนา เดินรถ จ.เชียงใหม่）在報導中指出，市區約有2千輛雙條車，疫情每況愈下，很多向車行租車的司機決定停牌還車，付完貸款的想辦法賣掉或另尋他路，最慘的就是貸款還沒付完的司機。

由於確診數逐日破萬高燒不退，先前信誓旦旦打好疫苗準備迎接遊客的清邁國際機場，不得不在7月18日公告，自7月21日起將關閉14天或至疫情狀況好轉而定。一年多來，隨著一波波確診高峰，泰國人像是坐雲霄飛車，好像看到盡頭又隨即被俯衝到谷底，或甚至不見底。清邁最近好不好？在舉頭不見高層有效協助管理之下的人們，又是怎麼應對呢？

雙條車司機不玩了

用「不玩了」來形容其實太輕鬆，他們不是任性不玩，而是真的走不下去。

根據《Chiang Mai News》7月21日報導，隨著確診數再度上升，原本為清邁運輸主力的雙條車，早從去年疫情初期就已經生意慘澹，這一波即便是跑固定聯外路線到湄州（แม่โจ้）、湄登（แม่แตง）、三甘烹（สันกำแพง）等各色雙條車，有時候一天都收不到百元泰銖車資。更不用說市區紅色雙條車司機們，除了有固定幫商家到各大市場幫忙載送貨物，其他幾乎是空車。

不只是因為觀光客，本地人原本就相對習慣自駕或騎車，至於接送跨區學生上下課的包車業務，也因為防疫在家上課而停止。

清邁藍納運輸互助會（กรรมการ สหกรณ์นครลานนา เดินรถ จ.เชียงใหม่）在報導中指出，市區約有2千輛雙條車，疫情每況愈下，很多向車行租車的司機決定停牌還車，付完貸款的想辦法賣掉或另尋他路，最慘的就是貸款還沒付完的司機。剛開始互助會還能幫忙想辦法，但看不到盡頭的現在，大家都筋疲力盡。「普吉島沙盒計畫雷聲大雨點小，實行至今也不過如此，即將迎來第四季也就是原本為旺季的清邁，也只能等著看。」

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Photo Credit: iStock
清邁的雙條車，照片攝於COVID-19爆發之前

清邁食物銀行（Chiang Mai Food Bank）

去年在半封城的狀態下，泰國掀起了愛心食物櫃「ตู้ปันสุข」活動，清邁一些道路巷口也有不少民眾設立各種櫥櫃，讓有需要人的自行取用大家放置的愛心食物。也有不少餐廳或是有心人，準備救濟餐讓失業且無法負擔基本溫飽的人們，至少可以讓胃袋不空虛。山區農民同時獻愛心，把當季農產品或米運到市區，公告定點免費提供人們取用。

一年後，清邁慈善團體「ChiangmaiTrust」日前發起「Chiang Mai Food Bank」計畫，以靠近清邁古城北門的「North Gate Jazz Bar」為據點，歡迎大家提供家裡多出來的食材或即期品（​​Last Minute Food），該組織集中後會再送往市區兩處貧困區域：ชุมชนสามัคคีพัฒนา和ชุมชนคลองเงิน，約81戶，以及跨國移工營地和本地臨時工營地各一。此外，該組織也在臉書專頁上為地方有專業技能但失業的中高齡人士寫下專長、簡歷與聯絡方式，希望能為他們轉介一些就業機會。

湄卡河岸邊的壁畫

去年曾投稿《關鍵評論網》關於市民出擊拯救湄卡河的計畫，最新消息是這個計畫沒有暫停，提出整治計畫的團體在5月中時仍向沿岸居民說明計畫是認真要執行，並協助溝通污水排放系統安置。

前幾天有個簡短但可愛的訊息在媒體《รีวิวเชียงใหม่》專頁上發佈，就是在湄卡河岸Chai Si Phum寺（วัดชัยศรีภูมิ）附近的河段岸邊，增加了幾幅可愛的壁畫，文中未標明創作者是誰，但壁畫內容有古城牆，有清邁紙傘、大象和紫礦花（ทองกวาว），還有清邁南奔的大樹路段。說不上多精緻美麗，但有一種盼望萌芽的光亮。

泰國最近的新聞多半令人悲傷，在柯叻的朋友說，現在還撐得住都是因為人民互相幫助。雖然「ChiangmaiTrust」貼文中， 「เชียงใหม่ต้องรอด、ทุกคนต้องรอด」（指清邁要撐下去、大家要一起撐下去或大家都要撐過去） 的標籤下得太正向，但有時候可能就是需要彼此拍肩、拉一把，才有機會撐過去。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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