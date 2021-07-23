資產族聚焦新創OFFICE、優質型Income property

隨著美國的疫情加速解封，拜登以「暴力性解決」，推出4兆美元紓困計畫，同時美國為卸載國內超印美鈔的壓力，向全世界輸出通膨的熱錢海嘯也打上岸，沖出台灣「K型」上下兩端分化的復甦型態。靠資產賺錢的富人光是抱著股票、房地產兩塊專吸熱錢的大海綿，就能靠「被動收入Passive income」創造驚人的財富；相對來說，依靠勞務、景氣循環來賺錢的小型企業和受薪族，即便是景氣復甦、收入有增加，獲利與購買力卻沒成長。

日前台股飆上1萬8千點高點，擔心亢龍有悔，「信松廣場」近期成交案例中已嗅出由股轉房、避險與分散風險兼顧的資產重新配置買盤，呼應了後疫情時代下，財富重新洗牌的K型復甦趨勢。

跨國企業搶灘信義計劃，資產族轉進微型商辦。／Photo Credit：信松廣場

國際大咖房客，比熱錢更快搶灘信義區

台灣在下半年不能不知道「K型復甦」！甲桂林總經理陳衍豪指出，「資產配置再優化，確保自己在K型復甦上端的資產配置需求，將在國內疫情解封後出籠。」他進一步分析，K型下端努力想要搆上剛需產品，K型上端則注重投報率要高過通膨率，因此在加碼資產的挑貨原則上，更應注重「強者恆強地段」以及「高金融屬性不動產」這兩大關鍵。

信義區大隱團隊預售案的「信松廣場」，串接信義計劃、大南港東區門戶、南京A辦豪宅聚落黃金的三角核心，坐擁松隆路與松山新站Citylink及蔦屋書店提昇擴大規格的商圈首排席位。大隱團隊在電商和微創崛起的時代，趁勢推出信義區唯一具有收益性的「新創OFFICE」產品，瞄準了Facebook、Google、微軟、蘋果、甲骨文、羅氏藥廠、SAP、蝦皮、LVMH集團等國際大咖，搶在熱錢浪頭前進駐信義計畫區的大勢，一舉承接跨國資金灌滿信義計畫區的經濟外溢效應。

本案串接信義計劃、大南港、大直內科黃金三角核心（區域3D示意圖）。／Photo Credit：信松廣場

下半年關鍵字：K型復甦，引爆資產配置潮

房市專家分析，K型復甦下的資產配置攻略，就是將資本轉化為對國際通膨的熱錢，擁有超強吸水力的優質不動產，創造被動收入，把握K型復甦，將高收入加乘貸款放大效應以擴大原有資產，把錢存銀行會變薄的通膨耗損，再對沖回去轉嫁給銀行，自己則能利用資產隨通膨的走漲來賺取長期租金，未來賺回收高淨值。「信松廣場－新創OFFICE」中小坪數的低進入門檻、易流通轉手的高金融商品屬性，更容易一次購置多戶，進行靈活的資產調度。

「信松廣場－新創OFFICE」室內3D示意圖。／Photo Credit：信松廣場

主計處統計台灣1996年至2016年平均消費者物價指數（通膨率）為1.09%，今年5月數據已衝2.48%，預計全年要調控到1.72%，但雙北商辦租金平均投報率最低都有2.5－3%水準。同時，台灣營建成本今年也有感上漲，營造工程成本年增率今年1到5月就有11.54%的上漲，其中鋼鐵類更衝21%漲幅，確立房價「穩漲」格局，讓民眾購入房地產的信心仍然很足。

「信松廣場－新創OFFICE」商辦屬性，讓企業法人與一般自然人民眾不受信用管制的限貸令，最高貸款4－5.5成且無寬限期的拘束，能將資金轉化資產的效應極大化。

這波「信松廣場－新創OFFICE」的買主，已可預期未來房價只漲不跌，且信義區A辦在奇貨可居、一位難求的雙重因素下，看好信義核心稀有新寵的23－58坪低門檻商辦產品，在電商以及微創產業蓬勃發展趨勢中，在後疫情時代創造穩定收益的置產成效。

「信松廣場－新創OFFICE」挑高4米微型商辦外觀模型。／Photo Credit：信松廣場

信松廣場－新創OFFICE

坪數規劃：23－58 坪

投資興建：築實建設

綜合規劃：大隱開發、品陽建設

結構設計：築遠工程顧問有限公司

建築設計／門廳公設／景觀設計：李天鐸建築師事務所

建照字號：（109）建字第0010號

建築代銷：甲桂林

貴賓專線：（02）2767－6668

基地位置：台北市信義區松隆路231號旁

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