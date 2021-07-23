美參議院軍委會通過2022國防授權法，內容提及協助台灣提升防衛能力

美國參議院軍事委員會昨（22）日通過《2022財政年度國防授權法案》（FY 2022 NDAA），接下來將送交參議院全院審議。

目前法案完整內容雖尚未對外公布，但依照參議院軍委會公布的法案摘要，內容不但提及協助台灣提升防衛能力、呼籲美國維持嚇阻中國單方面改變台海現狀的能力、更要求評估美國國民兵（National Guard）與台灣合作的可行性。

美國參院軍委會通過《國防授權法案》，要求增加美台防衛合作

（中央社）美國參議院軍事委員會通過《2022財政年度國防授權法案》，法案除呼籲美方維持足以恫嚇中國單方面改變台海現狀的能力，也要求就美台增進防衛合作可行性進行評估。

參議院軍委會兩黨領袖昨天宣布，委員會以23比3的票數，通過總額高達7779億美元（約新台幣21兆9951 億元）的《2022財政年度國防授權法案》。法案接下來將送交參議院全院審議。

法案完整內容尚未對外公布，但根據參議院軍委會昨天公布的40頁法案摘要，對台部分主要著重在協助台灣提升防衛能力、探索美台增進防衛合作可行性，以及確保美軍維持足以嚇阻中國武力犯台的能力。

根據法案摘要，法案要求美國行政部門就增進美台防衛合作、美國國民兵與台灣合作的可行性與適當性，對國會進行簡報。法案也要求美國國防部長評估台灣不對稱防衛能力，並提出如何協助台灣提升相關能力的計畫。

面對中國對台侵略野心，法案指明，美國政策是美軍應維持足以阻止中國對台灣造成「既成事實」（fait accompli）的能力，以嚇阻北京用武力單方面改變與台灣之間現狀。

「既成事實」泛指中國在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時讓美軍相信採取應對行動將非常困難，或得付出高成本。

此外，根據法案摘要，法案也要求行政部門，針對美國國防部在嚇阻與回應中國以武力改變台海現狀上所做的努力，對國會進行簡報。

眾議院軍事委員會底下相關小組，預計在28日至29日審議眾院版2022財政年度國防授權法案。眾議院軍委會則表定於9月1日對法案進行審理與表決，通過後才會交由眾議院全院表決。

若參眾兩院通過版本不同，法案須經過兩院協商最後版本，並各自表決通過後，才會送交總統簽署後生效。

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什麼是《國防授權法案》？

根據參議院軍委會提出的法案摘要 ，《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，簡稱NDAA）每年由美國國會提出，內容有關下一個財政年度的國防預算。2020年時獨立評論人、美國國會台灣觀測站共同創辦人楊光舜刊於《上報》的評論則指出，《國防授權法案》與一般的法案不同。因為是預算案，《國防授權法案》每年都會被提出來，並且通過。因此不需要許多議員聯署支持，且法案內容多數由參衆兩院軍事委員會主席及成員決定。而也因為《國防授權法案》是必過的法案，所以很多與國防部業務關聯低的國安相關政策、以及難以單獨通過的國防相關政策也會被納入來討論。

由於《國防授權法案》與國安政策相關，因此可以從其中一窺美國的國安政策走向。比如在參議院軍委會這次提出的法案摘要中就直接指明中國與俄羅斯對美國造成的威脅。另外過去台灣在《國防授權法案》著墨甚少，但是2011年後，《國防授權法案》中與台灣相關的部分不斷增加。

《2022國防授權法案》，還須等待眾議院版本

不過，目前《2022財政年度國防授權法案》還需要等待眾議院版本，若眾議院版本的《2022財政年度國防授權法案》與參議院提出的版本有差異，還需要經過兩院協商。根據《中央社》報導，目前眾議院軍事委員會下的相關小組，會在28日到29日之間審議眾議院版的《2022財政年度國防授權法案》，並且由眾議院軍委會在9月1日進行表決，表決通過，再交給眾議院全院表決。也提到法案還需要再經過兩院協商，協調出最終版本。各自再將最終版本表決通過，才會送交總統拜登簽署並生效。

事實上去（2021）年的《國防授權法案》，就是因為參眾兩議院通過的《國防授權法案》不同，因而有再經過兩院的軍事委員會協商。最終才再12月8日表決統整的版本。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範