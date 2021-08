美國的「模範少數」？被性化的亞裔女、被陰柔化的亞裔男、集刻板印象於一身的亞裔男同志

文:楊鈞傑

今年3月,在美國喬治亞州亞特蘭大的一家按摩院,發生了八人死亡的槍擊案,其中六名皆是亞裔女性(四名韓裔、兩名華裔),而兇手宣稱患有「性成癮」,作案是為了要「消滅誘惑」才痛下殺手。

然而,此舉也引爆自COVID-19以來亞裔受暴的不滿,紛紛發起 #停止亞裔仇恨(#stopAsianHate)的社會運動,至今仍在美國發酵。

民眾在社群媒體開始爭辯,到底這是一起種族主義還是性別歧視案件?有人認為是膚色引起的犯罪事件,有人則認為是因為對性工作的產生的恐娼情結(whorephobic),那為何不是同時鑲嵌在性別與膚色的社會制度底下而造成的悲劇?

小隻馬?可愛?中國娃娃?高度性化的亞裔女性

首先,審視亞裔女性的處境前,先必須討論亞裔在美國的刻板印象。

學者[1]發現,亞裔受到的種族歧視包括:被視為外國人、排除在公共領域外、聰明且成功、以少數代表多數、錯誤地標籤化、犯罪、馬路三寶等。

這些基於膚色的刻板印象,將所有亞裔劃為單一的群體,認為亞洲人不是來自中國就是日本,要不然就是數學很好。加上早期大量的亞裔移民赴美從事底層勞動,使美國人認為這些亞裔就是「骯髒」且容易「犯罪」的,縱使是移民二代也容易被錯認為「外國人」,然後被種族主義者罵說「滾回你的國家」。

然而,隨著美國逐漸開放移民,加上大眾媒體的渲染,亞裔女性在北美社會形成了一個特殊的群體。「亞洲戀物癖」、「黃熱病」(yellow fever)、「中國娃娃」等,都是用來形容白人至上者迷戀亞裔女性的物化形容詞。

亞裔女性在約會市場上總被戲稱為「小隻馬」且「可愛」,甚至認為亞裔女人就是乖巧溫順,在性事上更被白人男性視為一種「異國料理」可嘗鮮,被動、順從、有耐心,將亞裔女性物化與客體化成為服侍西方男人的「性玩具」。

在大眾文化上更過度強調亞裔女子的性、異國風情,來滿足白人男子的性幻想,將亞裔女子描繪成誘惑白人男性者,透過性進行種族歧視。

在職場上,亞裔女性則被視為脆弱、年輕、不適合當領導者為由而只能處理低階工作,或被刻板印象為保母、女傭、指甲美容師等藍領階級,強化了美國白人對亞裔女性的貶視[1]。

娘?媽寶?亞裔男子的陰柔化

那亞裔男性的處境又是什麼呢?據報導[3]指出,北美異性戀的約會市場不利於黑人女性外,另一個族群就是亞裔男性。

原因是相比於白人,亞裔男性「不夠男子氣概」。為什麼大家會有這樣的偏見呢?自18世紀中期與19世紀初時,大量的中國裔與日本裔男性移民到美國,他們的工作除了修鐵路與種植外,大多的工作都被限制在女性化的低薪工作,如洗衣、煮飯、洗碗、家管等服務業與餐飲業。

除了外表相對於白人較為嬌小且不夠魁武、有肌肉外,亞洲人的禮貌謙遜、群體主義等特徵,都與西方強調的自信、個人主義、競爭等特質違背,亞裔男性被認為是很「娘」、「媽寶」而且「無性慾」的,整體而言都不算是一個「男人」[4][5]。

有趣的是,亞裔除了被西方男子氣概的框架給「閹割」成過度陰柔的極端外,部分亞裔男性也被大眾媒體過度陽剛化(hypermasculinized)。例如李小龍的功夫,以及歷史上的「黃禍」(Yellow Peril),都威脅了美國白人,他們認為這些「黃皮膚」的跋扈總有一天會侵蝕白人的優越性。

於是,亞洲男人在約會市場陷入了兩難:為了成為一個「好」的亞裔,必須要服從西方的刻板印象,但這些刻板印象又將亞裔男子在西方約會市場「閹割」,成為白人不想接近的「娘娘腔」,要不就像是威脅白人的「黃禍」惡棍[6]。

「拒C、拒胖」,還要「拒亞裔」

那跳脫異性戀的框架,亞裔男同志就比較吃香嗎?

事實上,亞裔男同志受到社會對於亞裔男性和女性的兩種刻板印象影響,他們不僅在同志社群容易被認為「娘娘腔」也在約會市場被視為「黃熱病」(yellow fever),甚至被年長白人男性伴侶認為是「女人」與他們約會來強化白人男性的陽剛氣概。

於是,在男同志的擇偶市場,亞裔男性的刻板印象就是:小屌、光滑的皮膚、瞇瞇眼,行為舉止要端莊卻又誘人,令人有異國遐想;個性要聰明、害羞、性被動,且喜歡比他們年長的男人;氣質要陰柔、從屬,而且是像女人一樣被插入的0號,滿足「異男樣」白人的性幻想 [7]。

因此,許多報導[8]都指出,在男同志交友App上,除了會出現「拒C、拒胖」外,還會附註「拒黑人、拒亞洲人」等種族歧視,甚至遭到使用者的言語攻擊,包括「你們亞洲人的眼睛怎麼這麼醜」等騷擾話語。

「噢,我只是不喜歡亞洲人,這只是個人喜好吧。」

當偏好成為一種集體現象,特別鑲嵌在「亞裔男同志=陰柔」的等號裡,進行社會排除,就構成了歧視。歧視不只是赤裸的進行制度與話語的壓迫,更是幽微的包裹在「個人選擇」的假象裡,排斥特定族群。

結語:到美國約會去?亞裔的「模範少數」?

亞裔(特別是華裔)常在美國被稱為「模範少數」(model minority),不但有優等的教育,更有成功的事業,在社會形象良好,是個不偷不搶的「模範生」。

然而這種典範反而會被用來強化白人對亞裔陰柔的想像,例如亞洲人一定比較「順從」與「從屬」。更大的問題是,在檯面上的永遠是中產階級的華裔,從事藍領階級的東南亞裔反而在「模範少數」下被噤聲。

這並不是要亞裔必須反省自我的文化價值,而是必須檢討美國社會裡的種族與性別歧視,我們以前常看到黑人爭平權的運動,那身為亞洲臉孔的我們又在這個社會與全球占了什麼位置?我們渴望的「美國夢」又真的對亞裔良善嗎?

註解與參考資料

[1] Mukkamala, S., & Suyemoto, K. L. (2018). Racialized sexism/sexualized racism: A multimethod study of intersectional experiences of discrimination for Asian American women. Asian American journal of psychology, 9(1), 32-46.

[2] Kim, M., & Chung, A. Y. (2005). Consuming orientalism: Images of Asian/American women in multicultural advertising. Qualitative Sociology, 28(1), 67-91.

[3] Why black women and Asian men are at a disadvantage when it comes to online dating

[4] Shek, Y. L. (2007). Asian American masculinity: A review of the literature. The Journal of Men’s Studies, 14(3), 379-391.

[5] Chan, J. (2001). Chinese American masculinities: From Fu Manchu to Bruce Lee. New York: Routledge

[6] Chen, C. H. (1996). Feminization of Asian (American) men in the US mass media: an analysis of The Ballad of Little Jo. Journal of Communication Inquiry, 20(2), 57-71.

[7] Phua, V. C. (2007). Contesting and maintaining hegemonic masculinities: Gay Asian American men in mate selection. Sex Roles, 57(11-12), 909-918.

[8] No Asians, no black people. Why do gay people tolerate blatant racism?(The Guardian)

本文經辣台妹聊性別授權轉載,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航