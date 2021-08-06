美國的「模範少數」？被性化的亞裔女、被陰柔化的亞裔男、集刻板印象於一身的亞裔男同志

文：楊鈞傑

今年3月，在美國喬治亞州亞特蘭大的一家按摩院，發生了八人死亡的槍擊案，其中六名皆是亞裔女性（四名韓裔、兩名華裔），而兇手宣稱患有「性成癮」，作案是為了要「消滅誘惑」才痛下殺手。

然而，此舉也引爆自COVID-19以來亞裔受暴的不滿，紛紛發起 #停止亞裔仇恨（#stopAsianHate）的社會運動，至今仍在美國發酵。

民眾在社群媒體開始爭辯，到底這是一起種族主義還是性別歧視案件？有人認為是膚色引起的犯罪事件，有人則認為是因為對性工作的產生的恐娼情結（whorephobic），那為何不是同時鑲嵌在性別與膚色的社會制度底下而造成的悲劇？

小隻馬？可愛？中國娃娃？高度性化的亞裔女性

首先，審視亞裔女性的處境前，先必須討論亞裔在美國的刻板印象。

學者[1]發現，亞裔受到的種族歧視包括：被視為外國人、排除在公共領域外、聰明且成功、以少數代表多數、錯誤地標籤化、犯罪、馬路三寶等。

這些基於膚色的刻板印象，將所有亞裔劃為單一的群體，認為亞洲人不是來自中國就是日本，要不然就是數學很好。加上早期大量的亞裔移民赴美從事底層勞動，使美國人認為這些亞裔就是「骯髒」且容易「犯罪」的，縱使是移民二代也容易被錯認為「外國人」，然後被種族主義者罵說「滾回你的國家」。

然而，隨著美國逐漸開放移民，加上大眾媒體的渲染，亞裔女性在北美社會形成了一個特殊的群體。「亞洲戀物癖」、「黃熱病」（yellow fever）、「中國娃娃」等，都是用來形容白人至上者迷戀亞裔女性的物化形容詞。

亞裔女性在約會市場上總被戲稱為「小隻馬」且「可愛」，甚至認為亞裔女人就是乖巧溫順，在性事上更被白人男性視為一種「異國料理」可嘗鮮，被動、順從、有耐心，將亞裔女性物化與客體化成為服侍西方男人的「性玩具」。

在大眾文化上更過度強調亞裔女子的性、異國風情，來滿足白人男子的性幻想，將亞裔女子描繪成誘惑白人男性者，透過性進行種族歧視。

在職場上，亞裔女性則被視為脆弱、年輕、不適合當領導者為由而只能處理低階工作，或被刻板印象為保母、女傭、指甲美容師等藍領階級，強化了美國白人對亞裔女性的貶視[1]。

娘？媽寶？亞裔男子的陰柔化

那亞裔男性的處境又是什麼呢？據報導[3]指出，北美異性戀的約會市場不利於黑人女性外，另一個族群就是亞裔男性。

原因是相比於白人，亞裔男性「不夠男子氣概」。為什麼大家會有這樣的偏見呢？自18世紀中期與19世紀初時，大量的中國裔與日本裔男性移民到美國，他們的工作除了修鐵路與種植外，大多的工作都被限制在女性化的低薪工作，如洗衣、煮飯、洗碗、家管等服務業與餐飲業。

除了外表相對於白人較為嬌小且不夠魁武、有肌肉外，亞洲人的禮貌謙遜、群體主義等特徵，都與西方強調的自信、個人主義、競爭等特質違背，亞裔男性被認為是很「娘」、「媽寶」而且「無性慾」的，整體而言都不算是一個「男人」[4][5]。

有趣的是，亞裔除了被西方男子氣概的框架給「閹割」成過度陰柔的極端外，部分亞裔男性也被大眾媒體過度陽剛化（hypermasculinized）。例如李小龍的功夫，以及歷史上的「黃禍」（Yellow Peril），都威脅了美國白人，他們認為這些「黃皮膚」的跋扈總有一天會侵蝕白人的優越性。

於是，亞洲男人在約會市場陷入了兩難：為了成為一個「好」的亞裔，必須要服從西方的刻板印象，但這些刻板印象又將亞裔男子在西方約會市場「閹割」，成為白人不想接近的「娘娘腔」，要不就像是威脅白人的「黃禍」惡棍[6]。

「拒C、拒胖」，還要「拒亞裔」

那跳脫異性戀的框架，亞裔男同志就比較吃香嗎？

事實上，亞裔男同志受到社會對於亞裔男性和女性的兩種刻板印象影響，他們不僅在同志社群容易被認為「娘娘腔」也在約會市場被視為「黃熱病」（yellow fever），甚至被年長白人男性伴侶認為是「女人」與他們約會來強化白人男性的陽剛氣概。

於是，在男同志的擇偶市場，亞裔男性的刻板印象就是：小屌、光滑的皮膚、瞇瞇眼，行為舉止要端莊卻又誘人，令人有異國遐想；個性要聰明、害羞、性被動，且喜歡比他們年長的男人；氣質要陰柔、從屬，而且是像女人一樣被插入的0號，滿足「異男樣」白人的性幻想 [7]。

因此，許多報導[8]都指出，在男同志交友App上，除了會出現「拒C、拒胖」外，還會附註「拒黑人、拒亞洲人」等種族歧視，甚至遭到使用者的言語攻擊，包括「你們亞洲人的眼睛怎麼這麼醜」等騷擾話語。

「噢，我只是不喜歡亞洲人，這只是個人喜好吧。」

當偏好成為一種集體現象，特別鑲嵌在「亞裔男同志＝陰柔」的等號裡，進行社會排除，就構成了歧視。歧視不只是赤裸的進行制度與話語的壓迫，更是幽微的包裹在「個人選擇」的假象裡，排斥特定族群。

結語：到美國約會去？亞裔的「模範少數」？

亞裔（特別是華裔）常在美國被稱為「模範少數」（model minority），不但有優等的教育，更有成功的事業，在社會形象良好，是個不偷不搶的「模範生」。

然而這種典範反而會被用來強化白人對亞裔陰柔的想像，例如亞洲人一定比較「順從」與「從屬」。更大的問題是，在檯面上的永遠是中產階級的華裔，從事藍領階級的東南亞裔反而在「模範少數」下被噤聲。

這並不是要亞裔必須反省自我的文化價值，而是必須檢討美國社會裡的種族與性別歧視，我們以前常看到黑人爭平權的運動，那身為亞洲臉孔的我們又在這個社會與全球占了什麼位置？我們渴望的「美國夢」又真的對亞裔良善嗎？

註解與參考資料

[1] Mukkamala, S., & Suyemoto, K. L. (2018). Racialized sexism/sexualized racism: A multimethod study of intersectional experiences of discrimination for Asian American women. Asian American journal of psychology, 9(1), 32-46.

[2] Kim, M., & Chung, A. Y. (2005). Consuming orientalism: Images of Asian/American women in multicultural advertising. Qualitative Sociology, 28(1), 67-91.

[3] Why black women and Asian men are at a disadvantage when it comes to online dating

[4] Shek, Y. L. (2007). Asian American masculinity: A review of the literature. The Journal of Men’s Studies, 14(3), 379-391.

[5] Chan, J. (2001). Chinese American masculinities: From Fu Manchu to Bruce Lee. New York: Routledge

[6] Chen, C. H. (1996). Feminization of Asian (American) men in the US mass media: an analysis of The Ballad of Little Jo. Journal of Communication Inquiry, 20(2), 57-71.

[7] Phua, V. C. (2007). Contesting and maintaining hegemonic masculinities: Gay Asian American men in mate selection. Sex Roles, 57(11-12), 909-918.

[8] No Asians, no black people. Why do gay people tolerate blatant racism?（The Guardian）

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航