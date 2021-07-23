東奧開幕前夕：開幕式導演因嘲諷猶太人遭解職、相關人員確診數持續增加

因疫情延後一年的東京奧運今（23）日開幕，當地時間晚上8點（台灣時間7點）將於國立競技場進行開幕式。據《聯合報》報導，中華代表團由女子舉重選手郭婞淳和男子網球選手盧彥勳擔任掌旗官。

面臨嚴峻的疫情，本次位於東京的比賽皆不開放觀眾入場，今晚開幕式除了選手與隊職員以外，也僅有官員、記者等不到千人將出席。

開幕式主要環節有國家元首入場、選手入場、組委會主席與國際奧林匹克委員會（IOC）主席致辭、國家元首的開幕宣言、選手宣示、點燃聖火等。擔任東奧名譽總裁的日皇德仁今晚將發表開幕宣言，美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden），以及2024巴黎奧運的東道主法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等人也都將出席。

開幕式籌備一波三折，多名成員因不當言論去職

目前開幕表演內容保密到家，據《中央社》報導，根據東京居民目睹到的一些片段，只知道會是一場高科技秀，包含無人機演出。今晚在聖火台點火的火炬手由誰擔綱，目前也還不得而知，究竟由誰傳遞聖火的最後一棒、以何種形式點燃聖火，成為外界關注的焦點。

而開幕式導演小林賢太郎則被翻出過往的喜劇表演，因為在劇中嘲諷猶太人大屠殺、發表不當言論，引發巨大風波，因此在昨（22）日開幕式前夕遭解任。

與種族相關的爭議，也發生在一名賽內加爾的音樂家Latyr Sy身上。Latyr Sy原訂是開幕式的表演人員之一，據《The Independent》報導，他在5月突然被告知無法上台表演，因為東奧組委會有一名代表擔心，如果允許非洲音樂家表演，將不得不雇用許多不同種族或國籍的人。他認為這是種族歧視，也對此表達失望與沮喪。

東奧開幕式相關人員其實早已接連引起不少風波。今年2月，時任奧運組織委員會主席的森喜朗，就因歧視女性言論惹議而請辭。原開幕式負責人、創意總監佐佐木宏被爆出曾提案要女演員渡邊直美扮豬，也在引發各界批評後於3月請辭。

而開幕式作曲人之一小山田圭吾日前則被發現，於學生時代曾霸凌同學及身心障礙學生，雖然組委會力挺留任，但迫於外界壓力，小山田仍於本月19日請辭。

面對接踵而來的爭議，組委會主席橋本聖子表示，她理解許多人對東奧有著複雜的想法，但她希望在全世界面臨疫情的困難下，東奧能讓大家再次體認到運動的力量。

東奧相關人員今增19例確診，創單日新高

儘管開幕式在即，東奧組委會今天宣布新增多達19例確診，其中包含3名選手。《聯合報》報導，這是自1月公布東奧相關確診數以來的單日新高。截至目前為止，選手村與相關人員已累計106人確診。

今日新增確診的3名選手，分別是荷蘭跆拳道選手歐金克（ReshmieOogink）、捷克女子沙灘排球選手斯魯科娃（Marketa Nausch Slukova）與捷克自由車選手史勒戈（Michal Schlegel）。其中，捷克奧運代表隊目前隊上總計有6人確診，其中4人為參賽選手。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）不僅對此痛罵「丟臉」，更告訴媒體，「我不能接受，我不知道這怎麼會發生。」《中央社》報導，捷克代表隊的確診者包含一名隊醫，在入境東京時就篩檢出陽性。巴比斯表示，早已不斷勸說民眾接種疫苗，隊醫卻沒接種，對選手相當不公平。捷克奧運代表團團長多克托（Martin Doktor）則表示，捷克奧會已開始對這起群聚感染展開調查。

東京目前正處於第四次緊急事態宣言，昨日增加1979人確診，是自今年1月15日以來單日新增人數最多的一天；日本全國新增確診5397人也是近2個月來最高。

因應疫情持續升溫，《蘋果新聞網》報導，東奧和帕運籌委會警察廳保安局警備局長岩下剛宣布，將撤回奧運相關人員的「15分鐘外出許可」。

原先奧運相關人員只要向保全人員報備，就能在限時15分鐘中外出購物。而在取消這項規定後，為了保障所有人員的日常生活起居，由駐守飯店的警衛保全負責幫忙採購食品。岩下剛也透露，原則上目前奧運相關人員都是不得外出的，但是目前已接獲多起違規行為的投訴，並呼籲大家配合規定。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範