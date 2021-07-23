7月27日降為二級警戒：出門仍須全程戴口罩、休閒娛樂場所仍不開放

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增23例本土案例、2例死亡，指揮官陳時中表示，本土案例中有18例為已知感染源，剩下5例關聯不明，總和下來感染源不名的案例仍然低於10例，因此降級方向不變，並將於7月27日至8月9日調降為二級警戒。

新增23例本土、2例死亡

指揮中心今日公布國內新增24例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。



指揮中心表示，今日新增之23例本土病例（其中11例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為19例男性、4例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今年7月10日至7月22日。個案分布以新北市13例為最多，其次為臺北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例；其中18例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案7734為80多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；5月26日因出現發燒、咳嗽及喉嚨痛症狀前往就醫採檢，同日返家後死亡，並於5月29日確診。案14617為60多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月24日出現發燒、呼吸喘及全身無力症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月26日確診，7月20日死亡。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月21日累計公布 1萬4280位確診個案中，已有1萬2501人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.5%。

三級警戒調降二級，民眾仍須戴口罩但可婚宴與公祭

陳時中在記者會中宣布，7月27日至8月9日將調降為二級警戒。不過他也指出，整體來看疫情狀況仍然有變數，因而仍須提高警覺。

陳時中指出，在二級警戒期間，民眾出門仍需全程配戴口罩、保持社交距離並且確實執行實聯制登記。至於人流管制，陳時中表示，集會人數活動上限將調整為室內50人、室外100人，若超過人數上限，必須提出防疫計畫。餐飲內用原則則繼續依照衛福部規定。

另外陳時中也表示，二級警戒後將開放婚宴與公祭，但仍需遵守內政部相關防疫規定。婚宴同樣必須遵守室內50人室外100人的人數上限，且不能夠逐桌敬酒，建議統一在座位上或這是台上敬酒。

不過陳時中也在記者會中表示，休閒娛樂場所仍然維持關閉。例如歌廳、舞廳、酒吧、理容院、KTV、資訊休閒場所等，在調降二級警戒後仍不得開放。

教育學習場域部分有條件開放，運動場館開放但游泳池除外

陳時中表示，目前社區大學開放秋季課程報名，但實體課程不開放。而樂齡學習中心、K書中心等等也持續關閉。

另外幼兒園、托嬰中心、課照中心、補習班以及高中以下暑期教學活動，為有條件開放，衛施打疫苗或疫苗接種衛14天者，要有3日內快篩或PCR檢驗陰性證明，且需定期快篩。值得注意的是，幼兒園與托嬰中心，如果無窗且無法保持通風之室內空間不開放。

而關於運動相關，陳時中指出，將開放室內外運動場館與團體運動及競賽。另外籃球場開放，但必須實聯制也戴口罩。而羽球網球也可雙打，但也一樣必須戴口罩。另外無法戴口罩的水域活動，如游泳池則不開放，但允許潛水活動，且衝浪、水上摩托車等活動只要保持社交距離就可以照常開放。

台鐵高鐵間隔座，旅行業人數鬆綁

針對交通相關，陳時中指出，台鐵高鐵將採間隔座且上限為7成，另外公共空間除用餐區外部開放飲食。

至於旅行業，則開放50人以下旅行團，遊覽車需要間隔座，不能用麥克風唱歌，只能拿來導覽，而麥克風也須清消。

放寬集會與實體投票，國家公園山屋關閉露營區開放

針對內政部與其他部會的鬆綁措施，指揮中心副指揮官、內政部政務次場陳宗彥指出，將放寬室內50人、室外100人以下的集會及實體投票，並且可以召開理監事會議並辦理選舉罷免事項。如果超過人數限制的會員大會，則可以採實體會議合併視訊會議的方式來舉行。

至於國家公園方面，陳宗彥表示，停車場將調整為原數量的50%，沙灘會開放，但是要實施人流管制，且須全程配戴口罩。而是內遊憩據點，則一律單一出入口且採實聯制。另外，國家公園的山屋及生態保育區仍會持續關閉，但是露營區會開放。

不開放中元普渡流水席，開放公祭但要遵守防疫規範

針對宗教場所，陳宗彥表示，仍然不開放繞境、進香與遊行，至於即將到來的中元普渡，則不開放渡福宴、平安宴與流水席。此外宗教場所為有條件開放，仍然要遵守室內50人室外100人的人數上限規定，且須採梅花座、實聯制、加強環境清消等。有些宗教場所禪修完後有供餐的部分，則不提供自助餐，且桌餐要設隔板。另外酬神演出人員要依文化部指引，要有3至7日內快篩陰性證明，且舞台與座位之間要離3公尺等等。

對於殯葬場所，開放公祭，也開放民眾進納骨塔祭拜，但仍須落實室內50人室外100人的人數限制，也須全程配戴口罩。而若是納骨塔辦理中元普渡無法落實人流管制，則不對外開放民眾參與。最後陳時中也呼籲，希望請各民代與行政機關首長配合不要公祭與普渡，當全民表率。

Photo Credit: 指揮中心 圖供

符合施打第二劑疫苗資格的人可接種

另外指揮中心發言人莊人祥表示，符合AZ與莫德納接種第二劑資格者可開始到合約醫院公費接種第二劑疫苗。接種對象的第一劑與第二劑必須間隔10至12週，第一類、第二類及孕婦則滿28天後就可接種。而若是有急迫出國的需求，則可在提供相關證明文件後提前接種。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範