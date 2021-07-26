趕上全民投資運動！國泰世華網銀App線上搞定證券戶，還能投資美股、加強理財

「持續投資」是管理超過千億美元、全球最知名的資產管理公司橡樹資本共同創辦人霍華．馬克斯（Howard Marks）6月在國泰世華銀行舉辦的全球投資展望線上論壇中，給予所有投資人的未來建議。儘管下半年不可預期，但持續出擊仍是投資巨擘的建議方向。

就算對投資毫無頭緒，也必須明白一個道理：通貨膨脹在短期內也許沒有感覺，但長期來看，一般民眾放在銀行裡面的錢只會愈來愈小。抵抗通膨的方式，便是有目的性地理財。撇開通膨，不管旅遊、購物、添購生財器具，甚至是退休，都需要有財務規劃的支持，投資理財絕對是規劃道路上事半功倍的選擇。

投資已成全民運動，國泰世華網銀App，最快5分鐘完成開戶手續

不過，投資並不是有錢人的專利。根據證交所的資料顯示，2020年台灣的開戶數達到1,124萬人，也就是說，每兩個台灣人，就有一個人擁有證券戶。尤其是20至30歲的年輕族群，占比從五年前的25.4%快速增加至36.1%，大幅成長至123萬人。

也因為航海、鋼鐵族群過去一段時間的表現，讓不投資的民眾對於「航海王」、「鋼鐵人」也能朗朗上口，連大學生愛用的社群平台Dcard也有不少的股票討論。用投資來刻畫更好的生活，已經是全民運動。

一切的起點都必須從擁有證券戶開始。但自從新冠狀病毒（COVID-19）侵擾以來，臨櫃開戶伴隨而來的等待時間，無形中提高了染疫風險，要參與這項全民運動似乎難度不低。

國泰世華網路銀行App以民眾需求為優先，提供了「線上開證券戶」服務，只要備妥雙證件，最快5分鐘就能完成開戶手續。國泰世華網路銀行App不只提供買賣台股的功能，同步開通了美股複委託，讓跨海購買Google、Apple或微軟的股票都在手機上就能輕鬆操作。

Photo Credit：國泰世華

有了證券戶後，固然可以開啟投資人生，但對初步踏入股市的民眾來說，投資不懂得標的無疑是一種賭博。國泰提供每月最低1,000元的定期定額存股，不管是熱門股票，或者想要選擇風險較為分散的ETF，都任由民眾挑選、輕鬆存股；或者也能透過國泰提供的「投資屬性」分析，了解自己的風險承受程度及偏好，選擇適合的基金來投資。

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上述的功能全部收攏在國泰世華網銀App內，用一個簡單的App就能輕鬆掌握，並檢視所有的資產狀況。

不只是手機上的銀行，更是消費者所有金融服務的提供者

投資難免有風險，對於尚在觀望，或是投資性格較為保守的民眾來說，先安穩地「存一筆本金」是個比較好的開始。

許多理財專家都提到，唯有掌握現金流的流入與流出，才是儲蓄的開端。國泰世華網銀App內提供了「母子帳戶」的服務。舉例來說，可以在母帳戶下分出旅遊帳戶、投資帳戶、緊急帳戶、教育基金帳戶等，每一筆錢都有了固定的去處，就不怕克制不了購物慾造成的額外開支。唯有自動化、不必費心的服務，才能最無痛地把錢存起來。

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如果你打算在疫情解封之後，來一趟好久不見的旅行，除了目標儲蓄之外，利用國泰世華網路銀行App，只要三分鐘就能開設外幣帳戶，除了買賣外幣有獨享的優惠，國泰還提供最長一年的匯率走勢圖，讓民眾可以在外幣便宜的時刻分批購買。但這也不代表要犧牲生活品質，利用母子帳戶「目標儲蓄」的功能，也能設定自動匯入固定的款項到子帳戶中，譬如設定一個「大餐帳戶」，每月存入NT$3,000元作為犒賞自己辛勞的來源；或是設定一個「遊戲基金」，存入固定的金額來限制自己每年的購買遊戲金額。

其他網路銀行應有的功能，不論是存、提、轉、匯，或是繳費、貸款、刷卡推波、消費紀錄查詢、臨時的額度調整等，國泰世華網銀App中也都能找到。除此之外，針對資料傳輸、儲存都建立了保護機制，加密技術、使用者辨識系統、存取控制等機制都是基本，來避免資料被第三人截取得知，為資料做最完善的安全把關。

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更重要的是，國泰世華銀行讓手機不只是銀行，同時也是投資幫手、資產管理師。提供最貼近生活上的金融服務，才能回歸服務好每一位消費者的初心。

本文係由國泰世華邀稿

證券服務由國泰證券提供

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