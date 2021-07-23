國際特赦組織：東協應積極落實5點共識，全面禁運武器至緬甸

國際特赦組織台灣分會在今日（23日）與立法委員洪申翰、范雲，以及國際特赦組織泰國與馬來西亞分會共同召開線上記者會，呼籲東協就緬甸議題，在8月1日軍事政變將滿半年前夕立即採取行動，積極落實5點共識，全面實施武器禁運。

根據國際特赦組織台灣分會的新聞稿，從2月1日發生政變至7月20日，緬甸維安部隊已經殺害超過900人（至少72名兒童），以及逮捕超過6700人，包括醫生、記者、學生等，同時言論自由、和平集會自由嚴重受到打壓，媒體報導被禁，網路及社群媒體也被迫關閉。

7月23日是緬甸成為東南亞國家協會成員國24週年，以及24日是東協就緬甸議題決議5點共識滿三個月的日子。在今年4月24日，東協在印尼雅加達召開緊急高峰會，達成5點共識，包括制止暴力、展開和平的建設性對話並成立主席特使團予以促進、提供人道救援、派遣特使赴緬甸與各方會商。6月4日，東協代表與緬甸軍隊總司令敏昂萊的高層會議後，呼籲釋放緬甸所有政治犯，但會議上對5點共識未有實質進展，人權危機仍未獲解決。6月18日，聯合國大會通過決議譴責緬甸使用致命武器與暴力，呼籲各國務必停止繼續向緬甸銷售軍武，但汶萊、柬埔寨、寮國和泰國等東協國家在決議時卻表示不支持全面禁運武器至緬甸。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎在記者會表示，根據1967年的東協宣言，東協的宗旨即在於促進區域的和平與穩定，但當前緬甸的局勢已造成區域的不穩定。邱伊翎呼籲，各國政府、聯合國、東協採取更積極的作為，避免讓緬甸情勢繼續惡化，包括武器禁運、人道救援、組成特使團促成對話等，同時也呼籲在緬甸投資的企業，必須思考其企業的人權責任，及評估些投資是否成為助長人權侵害的資源。

在今年4月9日，台灣立法院朝野黨團共同決議，宣布支持國際社會為恢復緬甸民主的相關行動，呼籲緬甸軍方勿以武力攻擊和平示威民眾，以及台灣政府應提供在緬台商必要協助，並視個案放寬滯台緬甸人民的停居留期限。在緬甸有不少台灣人經商，而在台灣更有數千的緬甸學生、泰緬孤軍的後代或是緬甸華僑移民。邱伊翎表示，雖然台灣不是東協成員，但台灣是區域中少數可以安全開記者會、上街遊行的國家，因此希望台灣可以更積極地捍衛人權，作為其他無法發聲的人民的擴聲筒。

立委洪申翰表示，雖然東協峰會在今年4月針對緬甸情勢達成5點共識，但緬甸軍方仍然持續對平民使用暴力，甚至逮捕醫生，扣留醫療物資，而且緬甸的疫情嚴重，當地人民的處境不樂觀。洪申翰也強調，台灣不會將武器售給緬甸。

立委范雲則從性別觀點解析，范雲指出，「正在發生的緬甸軍事政變導致了無數婦女與女童在公共場合被強暴、在監獄遭到酷刑，也至少有近百位性少數族群被殺害和監禁。國際組織調查顯示，緬甸軍方把性暴力當作鎮壓策略，利用性暴力的極端身心痛苦，恐嚇、控制人民，報復反對的民眾。」范雲呼籲世界各國應對緬甸實施武器禁運，以保護和平示威者和消除性暴力。

Photo Credit：國際特赦組織台灣分會 圖為國際特赦組織台灣分會線上記者會畫面。

泰國與馬來西亞遣返緬甸難民

國際特赦組織泰國分會秘書長Piyanut Kotsan表示，「原本僅包含台灣、泰國和香港的奶茶聯盟，緬甸也隨後加入，因為團結和聲援非常重要，不過因為疫情，相關活動受到阻撓。」Piyanut Kotsan指出，政變發生後，緬甸軍政府打壓言論自由與對付記者，因此有緬甸的記者到泰國尋求庇護，而國際特赦組織泰國分會與其他人權團體合作，協助他們在第三國取得庇護資格。

Piyanut Kotsan表示，緬甸的少數族群也成為政變的受害者，包括克欽族、克倫族、欽族、克倫尼族、撣族和羅興亞人，他們的住房被燒，學校被轟炸，平民被強制招募，如克倫尼邦就有一半的人口成為流離失所者。Piyanut Kotsan提到，在緬甸發生政變前，軍方就對羅興亞人犯下違反人類罪。透過武力攻擊促使他們被迫在種族隔離的條件下生活，或是逃離家園，被拘押在難民營裡。近日更因為疫情，許多羅興亞人就漂流在海上等死，無任何國家願意接納，包括泰國政府也因為疫情完全不接受任何尋求庇護者。

「在我發言的同時，即有數以萬計在泰緬邊境的難民，包括許多孩童，躲在森林和洞穴裡，雖然國際特赦組織泰國分會與其他人權團體予以提供人道救援，但都受到軍方阻撓。聯合國近日針對武器禁運進行投票，雖然只有白羅斯反對，但有36國棄權，其中有許多東協成員，包括泰國，更有證據和資料顯示泰國政府有提供緬甸軍政府物資，例如白米。泰國政府亦阻撓相關團體協助緬甸的流離失所者或尋求庇護者跨越邊界。在現今針對兩國、 薄弱的國際譴責下，國際特赦組織泰國分會持續透過倡議，聲援緬甸人民。」Piyanut Kotsan說。

除了泰國，馬來西亞政府也對尋求庇護的緬甸難民不予協助。國際特赦組織馬來西亞分會秘書長Katrina Maliamauv指出，雖然馬來西亞是東協創始國，而且近日尋求聯合國人權理事會席次，但除了參與今年4月的東協5點共識之外，至今對於緬甸局勢依舊噤聲。

今年2月23日，馬來西亞政府遣返了1200名尋求庇護的緬甸人，儘管當時馬來西亞法院下令，政府應禁止遣送緬甸人離境，但這些緬甸人依舊遭遣返。Katrina Maliamauv表示，國際特赦組織馬來西亞分會在3月繼續向法院提出訴願，挑戰馬來西亞政府遣送緬甸緬甸尋求庇護者回國的決定，也寫信給馬來西亞外交部，呼籲其支持近日針對緬甸軍事政變的聯合國大會決議。

Katrina Maliamauv強調，馬來西亞政府應提供庇護的責任，而非懲罰尋求協助與保護的人。包括兒童等尋求庇護者不僅在惡劣的移民法下，被無限期地監禁在拘留中心內，也無法與聯合國難民事務高級專員署、律師和人權團體聯繫，以致最終被遣返回國。她要求馬來西亞政府應允許聯合國難民事務高級專員署進入拘留中心，保證難民的釋放。

根據聯合國難民署馬來西亞辦公室統計，截至今年6月，有17萬9950名已註冊的難民和尋求庇護者在馬來西亞境內，其中15萬4860人來自緬甸，當中包括10萬2960名羅興亞人、2萬2500名欽族人，以及2萬9390名其他少數族群。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月23日，在馬來西亞的緬甸難民被移民局的卡車送往紅土坎海軍基地，以遣返回緬甸。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範